Вместимость нового стадиона "Тоттенхэма" увеличится до 62 тысяч зрителей

"Тоттенхэм" обратился за разрешением увеличить вместимость своего строящегося стадиона до 62 тысяч зрителей.

В данный момент строительство новой арены "шпор" вступает в заключительную фазу. Стадион приобретает законченные очертания, чтобы уже со следующего сезона принимать футбольные матчи.



Как сообщает Evening Standard, уже в процессе строительства клуб изыскал возможность слегка расширить стадион, чья изначальная вместимость была заявлена как 61,559 зрителей.



По информации издания, в данный момент "Тоттенхэм" ожидает одобрения от совета округа Харинги, чтобы добавить арене еще 441 место.