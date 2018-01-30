Вместимость нового стадиона "Тоттенхэма" увеличится до 62 тысяч зрителей
"Тоттенхэм" обратился за разрешением увеличить вместимость своего строящегося стадиона до 62 тысяч зрителей.
В данный момент строительство новой арены "шпор" вступает в заключительную фазу. Стадион приобретает законченные очертания, чтобы уже со следующего сезона принимать футбольные матчи.
Как сообщает Evening Standard, уже в процессе строительства клуб изыскал возможность слегка расширить стадион, чья изначальная вместимость была заявлена как 61,559 зрителей.
По информации издания, в данный момент "Тоттенхэм" ожидает одобрения от совета округа Харинги, чтобы добавить арене еще 441 место.
30.01.2018 19:05
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Неплохо для Лиги Европы.
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Представляю какой будет дикий ажиотаж по добыче билетов на первую игру на новом стадионе. Степень заполяемости Уэмбли в этом сезоне позволяет расчитывать на то что новуй стадион будет полностью заполнен каждую игру.
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самый большой курятник в мире
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