"Сити" нацелился на Рияда Махреза

Перед закрытием зимнего трансферного окна "Манчестер Сити" обратил внимание на вингера "Лестера" Рияда Махреза, а по некоторым данным уже сделал свое предложение о покупке игрока сборной Алжира.

Напомним, ранее в январе "горожане" решили выйти из борьбы за нападающего Алексиса Санчеса. Однако травма Лероя Сане, который теперь составит компанию в лазарете Габриэлю Жезусу, заставила главного тренера Хосепа Гвардиолу вновь задуматься об укреплении атакующей линии.



Как стало известно The Telegraph, лидеры Премьер-Лиги обдумывают приобретение Махреза, который набрал великолепную форму в последние недели, и интерес к которому ранее приписывали "Челси", "Арсеналу" и "Ливерпулю".



Издание Daily Mail и вовсе утверждает, что "Сити" уже выдвинул свое предложение о покупке Рияда в размере 50 миллионов фунтов. Сообщается, что сам игрок заинтересован в том, чтобы присоединиться к команде Гвардиолы.



Отметим, 26-летний Махрез привлекателен для "горожан" в том числе и тем, что может быть заявлен на плей-офф Лиги Чемпионов. Однако "Сити" придется постараться, чтобы убедить "лис" отпустить свою звезду посреди сезона.