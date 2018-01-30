"Сити" нацелился на Рияда Махреза

Рияд Махрез Перед закрытием зимнего трансферного окна "Манчестер Сити" обратил внимание на вингера "Лестера" Рияда Махреза, а по некоторым данным уже сделал свое предложение о покупке игрока сборной Алжира.

Напомним, ранее в январе "горожане" решили выйти из борьбы за нападающего Алексиса Санчеса. Однако травма Лероя Сане, который теперь составит компанию в лазарете Габриэлю Жезусу, заставила главного тренера Хосепа Гвардиолу вновь задуматься об укреплении атакующей линии.

Как стало известно The Telegraph, лидеры Премьер-Лиги обдумывают приобретение Махреза, который набрал великолепную форму в последние недели, и интерес к которому ранее приписывали "Челси", "Арсеналу" и "Ливерпулю".

Издание Daily Mail и вовсе утверждает, что "Сити" уже выдвинул свое предложение о покупке Рияда в размере 50 миллионов фунтов. Сообщается, что сам игрок заинтересован в том, чтобы присоединиться к команде Гвардиолы.

Отметим, 26-летний Махрез привлекателен для "горожан" в том числе и тем, что может быть заявлен на плей-офф Лиги Чемпионов. Однако "Сити" придется постараться, чтобы убедить "лис" отпустить свою звезду посреди сезона.



Метки Лестер, Манчестер Сити, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2018 18:35

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 30.01.2018 19:33 # mcfc-fantactic
    Давно уже созрел для топ-клуба. Ну реально, не в арсенал > челси > мю идти же?

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  2. unreal84 30.01.2018 19:14 # unreal84
    Иногда складывается ощущение что работают скауты арсенала а придурки из Манчестера этим пользуются. Сначала находит арсенал а эти два петуха Гвардиола и моур не имеют знаний и тупо воруют идеи и желания Арсена Венгера. Уже по этим параметрам можно сказать что Венгер великий а эти два хоть и хороши но скатились до паразитического образа жизни. Присасываются к богатым хозяевам клубов и используют Арсена в качестве ищейки игроков которых можно приобрести. Надо ради чистоты экспериментов поискать венгеру шлак всякий что бы моур и пеп скупали их. Кстати Лукас моура был в списке интересов Венгера. После ухода Волкова. Но этим воспользовался и как его там почетино Буратино. Ещё один паразит нарисовался но правда без богатых хозяев

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  3. mancityman 30.01.2018 19:13 # mancityman
    Заебись, заверните Топаря этого, состав просто идеальный !

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  4. bes-ter 30.01.2018 19:03 # bes-ter
    Ждем новостей о том что МЮ хочет Махреза...

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  5. walker02 30.01.2018 18:47 # walker02
    Хороший выбор.

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  6. blackdreamer 30.01.2018 18:47 # blackdreamer
    да нахуя , делайте как лфк
    продавайте топарей
    и сосите хуй

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  7. denk 30.01.2018 18:47 # denk
    топ игрок, но не за 50млн. за 35-40 сойдет

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  8. shirokov15 30.01.2018 18:39 # shirokov15
    Чтобы на полтора месяца заменить Сане?) Да, у богатых свои причуды.

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  9. wengerrrro 30.01.2018 18:35 # wengerrrro
    марез середняк
    уже пик у него прошел
    иначе давно был бы в топе
    таким в щолси прямая дорога

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