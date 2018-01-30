"Сити" нацелился на Рияда Махреза
Перед закрытием зимнего трансферного окна "Манчестер Сити" обратил внимание на вингера "Лестера" Рияда Махреза, а по некоторым данным уже сделал свое предложение о покупке игрока сборной Алжира.
Напомним, ранее в январе "горожане" решили выйти из борьбы за нападающего Алексиса Санчеса. Однако травма Лероя Сане, который теперь составит компанию в лазарете Габриэлю Жезусу, заставила главного тренера Хосепа Гвардиолу вновь задуматься об укреплении атакующей линии.
Как стало известно The Telegraph, лидеры Премьер-Лиги обдумывают приобретение Махреза, который набрал великолепную форму в последние недели, и интерес к которому ранее приписывали "Челси", "Арсеналу" и "Ливерпулю".
Издание Daily Mail и вовсе утверждает, что "Сити" уже выдвинул свое предложение о покупке Рияда в размере 50 миллионов фунтов. Сообщается, что сам игрок заинтересован в том, чтобы присоединиться к команде Гвардиолы.
Отметим, 26-летний Махрез привлекателен для "горожан" в том числе и тем, что может быть заявлен на плей-офф Лиги Чемпионов. Однако "Сити" придется постараться, чтобы убедить "лис" отпустить свою звезду посреди сезона.
30.01.2018 18:35
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Последние комментарии:
Давно уже созрел для топ-клуба. Ну реально, не в арсенал > челси > мю идти же?
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Иногда складывается ощущение что работают скауты арсенала а придурки из Манчестера этим пользуются. Сначала находит арсенал а эти два петуха Гвардиола и моур не имеют знаний и тупо воруют идеи и желания Арсена Венгера. Уже по этим параметрам можно сказать что Венгер великий а эти два хоть и хороши но скатились до паразитического образа жизни. Присасываются к богатым хозяевам клубов и используют Арсена в качестве ищейки игроков которых можно приобрести. Надо ради чистоты экспериментов поискать венгеру шлак всякий что бы моур и пеп скупали их. Кстати Лукас моура был в списке интересов Венгера. После ухода Волкова. Но этим воспользовался и как его там почетино Буратино. Ещё один паразит нарисовался но правда без богатых хозяев
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Заебись, заверните Топаря этого, состав просто идеальный !
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Ждем новостей о том что МЮ хочет Махреза...
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Хороший выбор.
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да нахуя , делайте как лфк
продавайте топарей
и сосите хуй
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топ игрок, но не за 50млн. за 35-40 сойдет
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Чтобы на полтора месяца заменить Сане?) Да, у богатых свои причуды.
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марез середняк
уже пик у него прошел
иначе давно был бы в топе
таким в щолси прямая дорога
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