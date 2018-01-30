Джо Харт останется в "Вест Хэме" до конца сезона

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес, возможно, разрушил надежды Джо Харта поехать на Чемпионат Мира в статусе первого номера сборной Англии, исключив уход голкипера из клуба в зимнее трансферное окно.

Напомним, после назначения Мойеса основным голкипером "молотобойцев" стал Адриан. Харт же был вынужден довольствоваться игровой практикой в Кубке Англии, откуда "Вест Хэм" вылетел в минувший уикенд.



На этой неделе в прессе появилась информация, что Харт, правами на которого все еще владеет "Манчестер Сити", жаждет прервать свою аренду в "Вест Хэме" и подыскать себе другой клуб на остаток сезона, однако Мойес этого не допустит.



"Я обладаю двумя первыми номерами, но Адриан сохраняет место в воротах, и ему нельзя расслабляться. У нас хорошая конкуренция, и мы знаем, на что способен Джо. Он был хорош в сыгранных матчах, и я не могу предъявить ему претензий, поэтому я предвкушаю дальнейшее сотрудничество с Джо и надеюсь, что он будет упорно трудиться над возвращением в команду", — цитирует Мойеса Football.London.