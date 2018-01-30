Сане выбыл на полтора месяца и пропустит финал Кубка Лиги

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане проведет в лазарете около полтора месяцев и, таким образом, пропустит финал Кубка Лиги против "Арсенала" 25 февраля.

Напомним, свою травму игрок сборной Германии получил в воскресном матче Кубка Англии против "Кардиффа". В понедельник "горожане" подтвердили, что углубленное обследование обнаружило повреждение связок левой лодыжки Лероя.



Выступая перед прессой накануне матча Премьер-Лиги против "Вест Бромвича", главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что Сане задержится в лазарете дольше относительно его первоначального прогноза.



"Он травмирован. Шесть-семь недель вне игры", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Таким образом, 22-летний Сане пропустит матчи Премьер-Лиги против "Вест Бромвича", "Бернли", "Лестера", "Арсенала", "Челси", оба встречи с "Базелем" в рамка 1/8 финала Лиги Чемпионов, а также финал Кубка Лиги.