Сане выбыл на полтора месяца и пропустит финал Кубка Лиги

Лерой Сане Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане проведет в лазарете около полтора месяцев и, таким образом, пропустит финал Кубка Лиги против "Арсенала" 25 февраля.

Напомним, свою травму игрок сборной Германии получил в воскресном матче Кубка Англии против "Кардиффа". В понедельник "горожане" подтвердили, что углубленное обследование обнаружило повреждение связок левой лодыжки Лероя.

Выступая перед прессой накануне матча Премьер-Лиги против "Вест Бромвича", главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что Сане задержится в лазарете дольше относительно его первоначального прогноза.

"Он травмирован. Шесть-семь недель вне игры", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Таким образом, 22-летний Сане пропустит матчи Премьер-Лиги против "Вест Бромвича", "Бернли", "Лестера", "Арсенала", "Челси", оба встречи с "Базелем" в рамка 1/8 финала Лиги Чемпионов, а также финал Кубка Лиги.



Метки Манчестер Сити, Сане, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1004

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 30.01.2018 19:29 # mcfc-fantactic
    Подонки! Как не стыдно вам, вместо сочувствия парню, пишите ахинею. Лучше бы узнали номер карты Лероя, и и скинули по 100 р. На бинты, сигареты, пиво пацану.

    (ответить)

  2. xiaomi 30.01.2018 19:15 # xiaomi
    Здоровья тигретенку

    (ответить)

  3. wentworth 30.01.2018 18:43 # wentworth
    Санчес его заменит

    (ответить)

  4. j-silver 30.01.2018 18:14 # j-silver
    все, теперь щитики посыпятся, это ключевой игрок, заменить его не кем

    (ответить)

  5. reams 30.01.2018 18:01 # reams
    переживем
    А вообще отлично, что там насчет КдБ, Стервы и Агуэро ?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: