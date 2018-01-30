Сане выбыл на полтора месяца и пропустит финал Кубка Лиги
Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане проведет в лазарете около полтора месяцев и, таким образом, пропустит финал Кубка Лиги против "Арсенала" 25 февраля.
Напомним, свою травму игрок сборной Германии получил в воскресном матче Кубка Англии против "Кардиффа". В понедельник "горожане" подтвердили, что углубленное обследование обнаружило повреждение связок левой лодыжки Лероя.
Выступая перед прессой накануне матча Премьер-Лиги против "Вест Бромвича", главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что Сане задержится в лазарете дольше относительно его первоначального прогноза.
"Он травмирован. Шесть-семь недель вне игры", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Таким образом, 22-летний Сане пропустит матчи Премьер-Лиги против "Вест Бромвича", "Бернли", "Лестера", "Арсенала", "Челси", оба встречи с "Базелем" в рамка 1/8 финала Лиги Чемпионов, а также финал Кубка Лиги.
30.01.2018 18:00
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Последние комментарии:
Подонки! Как не стыдно вам, вместо сочувствия парню, пишите ахинею. Лучше бы узнали номер карты Лероя, и и скинули по 100 р. На бинты, сигареты, пиво пацану.
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Здоровья тигретенку
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Санчес его заменит
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все, теперь щитики посыпятся, это ключевой игрок, заменить его не кем
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переживем
А вообще отлично, что там насчет КдБ, Стервы и Агуэро ?
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