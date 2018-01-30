Феллайни хочет остаться в МЮ

Несмотря на то, что полузащитник Маруан Феллайни отказывается от нового контракта с "Манчестер Юнайтед, бельгиец хочет остаться на "Олд Траффорд.

Начиная с января, Феллайни волен вести любые переговоры с зарубежными клубами насчет перехода в конце сезона. Грядущим летом Маруан получит статус свободного агента, поэтому может самостоятельно распоряжаться своей судьбой.



Тем не менее, главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо предположил, что 30-летний полузащитник хочет остаться на "Олд Траффорд". Португалец не потерял надежду на то, что Феллайни поставит подпись под новым соглашением, а клуб удовлетворит его требования по зарплате.



"Он очень важный игрок для меня и отличный профессионал. Маруан всегда выкладывается без остатка и пытаемся помочь команде в любой ситуации".



"У всех заинтересованных сторон есть желание продлить договор - у меня, руководства и, собственно, игрока. Сможем ли мы это сделать? Я не знаю. Я лишь знаю, что и руководство, и игрок хотят счастливого конца", - цитирует Моуриньо ESPN.