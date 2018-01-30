"Челси" не продаст Азара в "Сити"

Эден Азар "Челси" не продаст плеймейкера Эдена Азара в "Манчестер Сити", даже если "горожане" выложат за бельгийца 200 миллионов фунтов.

В минувшие выходные выяснилось, что "горожане" заинтересованы в приобретении 27-летнего Азара и видят в бельгийце альтернативу для Алексиса Санчеса, который в этом месяце выбрал "Манчестер Юнайтед".

Клуб с "Этихад" рассчитывал воспользоваться паузой в переговорах между Эденом и "Челси" по поводу нового контракта. "Синие" до сих пор не могут склонить свою звезду к продлению сотрудничества, утверждает The Telegraph.

Однако продавать Азара прямому конкуренту по Премьер-Лиге лондонцы не собираются. Если "Челси" не удастся заключить новый договор с бельгийцем, то "синие" предпочтут продать Эдена в мадридский "Реал".

Позиция лондонцев не изменится, даже если "Сити" предложит за Азара 200 миллионов фунтов и, таким образом, обновит мировой трансферный рекорд.




Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 30.01.2018 11:00

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  1. fantomaz 30.01.2018 11:24 # fantomaz
    чукотская чушка и даром не нужен

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  2. pauk 30.01.2018 11:17 # pauk
    Кто бы сомневался. Так только гг делают.

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  3. kos9k 30.01.2018 11:12 # kos9k
    в итоге уйдет бесплатно в реал

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