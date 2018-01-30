"Челси" не продаст Азара в "Сити"

"Челси" не продаст плеймейкера Эдена Азара в "Манчестер Сити", даже если "горожане" выложат за бельгийца 200 миллионов фунтов.

В минувшие выходные выяснилось, что "горожане" заинтересованы в приобретении 27-летнего Азара и видят в бельгийце альтернативу для Алексиса Санчеса, который в этом месяце выбрал "Манчестер Юнайтед".



Клуб с "Этихад" рассчитывал воспользоваться паузой в переговорах между Эденом и "Челси" по поводу нового контракта. "Синие" до сих пор не могут склонить свою звезду к продлению сотрудничества, утверждает The Telegraph.



Однако продавать Азара прямому конкуренту по Премьер-Лиге лондонцы не собираются. Если "Челси" не удастся заключить новый договор с бельгийцем, то "синие" предпочтут продать Эдена в мадридский "Реал".



Позиция лондонцев не изменится, даже если "Сити" предложит за Азара 200 миллионов фунтов и, таким образом, обновит мировой трансферный рекорд.