Де Хеа "очень счастлив" в "Юнайтед"

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что он "очень счастлив" на "Олд Траффорд".

Согласно свежим слухам в испанской прессе, по окончании этого сезона "Реал" будет готов возобновить интерес к Де Хеа, которого Королевский клуб едва не приобрел в заключительный день летнего трансферного окна 2015 года.

Однако в интервью Manchester Evening News 27-летний испанец дал понять, что не тоскует по родине. Давид счастлив и дальше выступать за "Юнайтед", где он проводит свой седьмой сезон.

"Время летит быстро, не так ли? Если подумать, то это уже мой седьмой сезон здесь, я по-настоящему счастлив на протяжении всего этого времени. Много всего произошло, в большинстве своем — хорошего. Одна-две вещи были не столь хороши, но я очень счастлив".

"Я пришел сюда ребенком, теперь я мужчина — как на поле, так и вне его. С футбольной точки зрения и с личной, моя жизнь складывается хорошо. Оглядываясь назад, я понимаю, что это были великолепные семь лет", — сообщил Де Хеа.



Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1670

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 30.01.2018 12:23 # mancunia-planet
    Спасибо САФу за этот трансфер

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  2. antuanpdf 30.01.2018 11:55 # antuanpdf
    всем счастья

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  3. walker02 30.01.2018 11:55 # walker02
    Ну, все, Буратос Из челси уйдет летом в реал

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  4. best-fanunited 30.01.2018 11:29 # best-fanunited
    топ-1 мира

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  5. gio 30.01.2018 10:53 # gio
    Ни фигасе, конечно счастлив, увидев личку любителя собак, он прикинул сколько сможет зарядить клубу в новом контракте. Теперь там все будут счастливы

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  6. sj606 30.01.2018 10:39 # sj606
    самый лучший вратарь мира на данном моменте

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  7. loser 30.01.2018 10:17 # loser
    очень счастлив в кавычках)))

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  8. karandash 30.01.2018 10:09 # karandash
    Топарик жуткий

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  9. ed-malcev 30.01.2018 10:07 # ed-malcev
    конечно счастлив..отжирается перед реалом..кинет му-му как шлюха

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