Де Хеа "очень счастлив" в "Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что он "очень счастлив" на "Олд Траффорд".
Согласно свежим слухам в испанской прессе, по окончании этого сезона "Реал" будет готов возобновить интерес к Де Хеа, которого Королевский клуб едва не приобрел в заключительный день летнего трансферного окна 2015 года.
Однако в интервью Manchester Evening News 27-летний испанец дал понять, что не тоскует по родине. Давид счастлив и дальше выступать за "Юнайтед", где он проводит свой седьмой сезон.
"Время летит быстро, не так ли? Если подумать, то это уже мой седьмой сезон здесь, я по-настоящему счастлив на протяжении всего этого времени. Много всего произошло, в большинстве своем — хорошего. Одна-две вещи были не столь хороши, но я очень счастлив".
"Я пришел сюда ребенком, теперь я мужчина — как на поле, так и вне его. С футбольной точки зрения и с личной, моя жизнь складывается хорошо. Оглядываясь назад, я понимаю, что это были великолепные семь лет", — сообщил Де Хеа.
30.01.2018 10:00
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Последние комментарии:
Спасибо САФу за этот трансфер
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всем счастья
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Ну, все, Буратос Из челси уйдет летом в реал
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топ-1 мира
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Ни фигасе, конечно счастлив, увидев личку любителя собак, он прикинул сколько сможет зарядить клубу в новом контракте. Теперь там все будут счастливы
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самый лучший вратарь мира на данном моменте
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очень счастлив в кавычках)))
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Топарик жуткий
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конечно счастлив..отжирается перед реалом..кинет му-му как шлюха
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