Де Хеа "очень счастлив" в "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что он "очень счастлив" на "Олд Траффорд".

Согласно свежим слухам в испанской прессе, по окончании этого сезона "Реал" будет готов возобновить интерес к Де Хеа, которого Королевский клуб едва не приобрел в заключительный день летнего трансферного окна 2015 года.



Однако в интервью Manchester Evening News 27-летний испанец дал понять, что не тоскует по родине. Давид счастлив и дальше выступать за "Юнайтед", где он проводит свой седьмой сезон.



"Время летит быстро, не так ли? Если подумать, то это уже мой седьмой сезон здесь, я по-настоящему счастлив на протяжении всего этого времени. Много всего произошло, в большинстве своем — хорошего. Одна-две вещи были не столь хороши, но я очень счастлив".



"Я пришел сюда ребенком, теперь я мужчина — как на поле, так и вне его. С футбольной точки зрения и с личной, моя жизнь складывается хорошо. Оглядываясь назад, я понимаю, что это были великолепные семь лет", — сообщил Де Хеа.