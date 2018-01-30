"Арсеналу", возможно, придется отпустить Жиру в "Челси"

"Арсеналу", возможно, придется отпустить своего нападающего Оливье Жиру в "Челси", чтобы заполучить Пьер-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии".

Накануне все авторитетные английские издания сообщили, что "канониры" согласовали компенсацию за Обамеянга в размере 60 миллионов фунтов. Предполагается, что сам Пьер-Эмерик уже договорился с лондонским клубом об условиях контракта с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю.



Появление на "Эмирейтс" 28-летнего габонца может дополнительно сократить шансы Жиру на игровые минуты. В этом сезоне Премьер-Лиги Оливье провел 15 матчей, в которых лишь однажды выходил в стартовом составе.



Дефицит игрового времени рискует оставить Жиру без поездки на Чемпионат Мира, поэтому 31-летний француз открыт к идее сменить клуб на вторую половину сезона.



В услугах Оливье заинтересованы "Севилья" и "Боруссия", однако переход в "Челси" видится наиболее привлекательным вариантом для Жиру. В таком случае нападающему даже не пришлось бы уезжать из Лондона.



"Арсенал" совершенно не желает идти на сделку с конкурентами по Премьер-Лиге, особенно после отъезда Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед", однако главному тренеру "канониров" Арсену Венгеру, возможно, придется отпустить Жиру в "Челси".



Как известно, "Боруссия" отпустит Обамеянга в "Арсенал" лишь после того, как подыщет замену своему бомбардиру, и таковой может стать Мичи Батшуайши из "Челси". "Синим" в таком случае тоже потребовалось бы замена. Таким образом, этот круговорот нападающих теперь зависит от Жиру, сообщает Daily Mirror.



Тем временем, спортивный журналист Джанлука Ди Марцио и вовсе утверждает, что "Арсенал" уже согласился отпустить Жиру в "Челси" — причем насовсем, всего за 15 млн. фунтов.