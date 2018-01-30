"Арсеналу", возможно, придется отпустить Жиру в "Челси"
"Арсеналу", возможно, придется отпустить своего нападающего Оливье Жиру в "Челси", чтобы заполучить Пьер-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии".
Накануне все авторитетные английские издания сообщили, что "канониры" согласовали компенсацию за Обамеянга в размере 60 миллионов фунтов. Предполагается, что сам Пьер-Эмерик уже договорился с лондонским клубом об условиях контракта с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю.
Появление на "Эмирейтс" 28-летнего габонца может дополнительно сократить шансы Жиру на игровые минуты. В этом сезоне Премьер-Лиги Оливье провел 15 матчей, в которых лишь однажды выходил в стартовом составе.
Дефицит игрового времени рискует оставить Жиру без поездки на Чемпионат Мира, поэтому 31-летний француз открыт к идее сменить клуб на вторую половину сезона.
В услугах Оливье заинтересованы "Севилья" и "Боруссия", однако переход в "Челси" видится наиболее привлекательным вариантом для Жиру. В таком случае нападающему даже не пришлось бы уезжать из Лондона.
"Арсенал" совершенно не желает идти на сделку с конкурентами по Премьер-Лиге, особенно после отъезда Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед", однако главному тренеру "канониров" Арсену Венгеру, возможно, придется отпустить Жиру в "Челси".
Как известно, "Боруссия" отпустит Обамеянга в "Арсенал" лишь после того, как подыщет замену своему бомбардиру, и таковой может стать Мичи Батшуайши из "Челси". "Синим" в таком случае тоже потребовалось бы замена. Таким образом, этот круговорот нападающих теперь зависит от Жиру, сообщает Daily Mirror.
Тем временем, спортивный журналист Джанлука Ди Марцио и вовсе утверждает, что "Арсенал" уже согласился отпустить Жиру в "Челси" — причем насовсем, всего за 15 млн. фунтов.
30.01.2018 09:00
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Последние комментарии:
Нахера Дортмунду этот Бачуй хз, так себешный игрок, слабоват для такого клуба
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мордвин, возраст под тридцатку, никакой личной жизни, болеет за гейклуб (но прикидывается шитюком), пидорас.
отгадайте пользователя
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Казах, 30 лет, сохраняет скрины с фапла, жена спит с иванами, ребёнок не от него, унитаз.
отгадайте пользователя
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вообще для гг норм, слить лавочника хоть за 15 млн, купят обаму и он может заиграть, а может и не заиграть, пох на эти 60 млн, просто размен игроками хороший, но будет смешно если Челси в последний момент откажется покупать жиру, ибо у нас Батч есть. мы ничего не теряем, но из-за этого арсиноль просто не купит или не успеет купить обаму)) вот тогда дико поору с гг) Челси любит ставить палки в колеса конкурентам)
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Здорова, жирумессы
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https://pp.userapi.com/c836429/v836429603/4de21/nn4N82m1CMQ.jpg
каминг-аут от гг.
(ответить)
Ура!!! Наконец-то от этого шлака избавимся))
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а как же Kрауч ????
(ответить)
Бля вчем превратился фапл а, почти 100 комментов из них 90 пустые тролли.
Не подскажите где есть еще такой типа форум или сайт про апл, который можно побеседовать про апл с нормальными, адекватными юзерами?
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Кстати, если Челси подпишут Жиру, то могут пободаться с Барсой в ЛЧ. Хотя... нет, не смогут
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Если Обамеянг придет то Жиру нах не нужен. Венгер отпусти его, не будь тупым как всегда. Обама с Лаказом затащат + в подходе есть какойто Нкетия))
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https://pp.userapi.com/c7003/v7003266/4533c/NTv1biPp6JA.jpg
лалалка с помойки штаны подобрал что ли
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Арсенал распишется в своей никчемности этой продажей. посмотрим
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этим блять дуракам предлагали 30 миллионов в начале сезона за него, а теперь к пенсам за 15. вот это бизнескар
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Такого топа за 15 лямов. Совсем с катушек съехали. Сперва нам отдали топаря Санчеса в обмен на инертного ару, теперь Жиру за пятнашку.
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было бы неплохо, лаол, за 15 млн то.
Жиру так то не топ нап, но и не дно. Иногда способен своей бестолковкой затащить
(ответить)
Челси подпишет Оливье Жиру за £15 млн+бонусы. Трансфер будет оформлен в ближайшие несколько дней.
[Di Marzio]
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https://lenta.ru/news/2018/01/29/ukr/
Национальный банк Украины выпустит памятные монеты из недрагоценных металлов, которые посвящены солдатам Вооруженных сил Украины, участвовавшим в боях за аэропорт Донецка в 2014-2015 годах. Тираж монет достоинством 10 гривен составит один миллион экземпляров. Их введут в оборот 30 января.
Они, они....кибарги.
Фото ваще огонь.
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А что, Боруссия не хочет брать Жиру к себе?
Обмен плюс 30млн, или в этом роде.
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Лавочник Реала мората, какой-то лавочник Ромы палмери, сыгравший целых 2 игры в этом сезоне, лавочник Арсенала Жиру.
Ну что за гавноклуб этот щольси.
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