"Арсеналу", возможно, придется отпустить Жиру в "Челси"

Оливье Жиру "Арсеналу", возможно, придется отпустить своего нападающего Оливье Жиру в "Челси", чтобы заполучить Пьер-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии".

Накануне все авторитетные английские издания сообщили, что "канониры" согласовали компенсацию за Обамеянга в размере 60 миллионов фунтов. Предполагается, что сам Пьер-Эмерик уже договорился с лондонским клубом об условиях контракта с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю.

Появление на "Эмирейтс" 28-летнего габонца может дополнительно сократить шансы Жиру на игровые минуты. В этом сезоне Премьер-Лиги Оливье провел 15 матчей, в которых лишь однажды выходил в стартовом составе.

Дефицит игрового времени рискует оставить Жиру без поездки на Чемпионат Мира, поэтому 31-летний француз открыт к идее сменить клуб на вторую половину сезона.

В услугах Оливье заинтересованы "Севилья" и "Боруссия", однако переход в "Челси" видится наиболее привлекательным вариантом для Жиру. В таком случае нападающему даже не пришлось бы уезжать из Лондона.

"Арсенал" совершенно не желает идти на сделку с конкурентами по Премьер-Лиге, особенно после отъезда Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед", однако главному тренеру "канониров" Арсену Венгеру, возможно, придется отпустить Жиру в "Челси".

Как известно, "Боруссия" отпустит Обамеянга в "Арсенал" лишь после того, как подыщет замену своему бомбардиру, и таковой может стать Мичи Батшуайши из "Челси". "Синим" в таком случае тоже потребовалось бы замена. Таким образом, этот круговорот нападающих теперь зависит от Жиру, сообщает Daily Mirror.

Тем временем, спортивный журналист Джанлука Ди Марцио и вовсе утверждает, что "Арсенал" уже согласился отпустить Жиру в "Челси" — причем насовсем, всего за 15 млн. фунтов.



Метки Арсенал, Боруссия, Жиру, Обамеянг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 30.01.2018 12:25 # mancunia-planet
    Нахера Дортмунду этот Бачуй хз, так себешный игрок, слабоват для такого клуба

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  2. fc-zenit 30.01.2018 12:16 # fc-zenit
    мордвин, возраст под тридцатку, никакой личной жизни, болеет за гейклуб (но прикидывается шитюком), пидорас.

    отгадайте пользователя

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  3. al-faarabi 30.01.2018 12:12 # al-faarabi
    Казах, 30 лет, сохраняет скрины с фапла, жена спит с иванами, ребёнок не от него, унитаз.

    отгадайте пользователя

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  4. bezviz 30.01.2018 12:08 # bezviz
    вообще для гг норм, слить лавочника хоть за 15 млн, купят обаму и он может заиграть, а может и не заиграть, пох на эти 60 млн, просто размен игроками хороший, но будет смешно если Челси в последний момент откажется покупать жиру, ибо у нас Батч есть. мы ничего не теряем, но из-за этого арсиноль просто не купит или не успеет купить обаму)) вот тогда дико поору с гг) Челси любит ставить палки в колеса конкурентам)

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  5. cfc000000 30.01.2018 12:07 # cfc000000
    Здорова, жирумессы

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  6. fc-zenit 30.01.2018 11:51 # fc-zenit
    https://pp.userapi.com/c836429/v836429603/4de21/nn4N82m1CMQ.jpg
    каминг-аут от гг.

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  7. gunars 30.01.2018 11:48 # gunars
    Ура!!! Наконец-то от этого шлака избавимся))

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  8. sj606 30.01.2018 11:47 # sj606
    а как же Kрауч ????

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  9. xiaomi 30.01.2018 11:43 # xiaomi
    Бля вчем превратился фапл а, почти 100 комментов из них 90 пустые тролли.

    Не подскажите где есть еще такой типа форум или сайт про апл, который можно побеседовать про апл с нормальными, адекватными юзерами?

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  10. liverpoolezzz 30.01.2018 11:39 # liverpoolezzz
    Кстати, если Челси подпишут Жиру, то могут пободаться с Барсой в ЛЧ. Хотя... нет, не смогут

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  11. xiaomi 30.01.2018 11:38 # xiaomi
    Если Обамеянг придет то Жиру нах не нужен. Венгер отпусти его, не будь тупым как всегда. Обама с Лаказом затащат + в подходе есть какойто Нкетия))

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  12. mata05 30.01.2018 11:29 # mata05
    https://pp.userapi.com/c7003/v7003266/4533c/NTv1biPp6JA.jpg

    лалалка с помойки штаны подобрал что ли

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  13. spartan 30.01.2018 11:28 # spartan
    Арсенал распишется в своей никчемности этой продажей. посмотрим

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  14. raka-eve 30.01.2018 11:26 # raka-eve
    этим блять дуракам предлагали 30 миллионов в начале сезона за него, а теперь к пенсам за 15. вот это бизнескар

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  15. reddevil13 30.01.2018 11:24 # reddevil13
    Такого топа за 15 лямов. Совсем с катушек съехали. Сперва нам отдали топаря Санчеса в обмен на инертного ару, теперь Жиру за пятнашку.

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  16. thegodfather 30.01.2018 11:23 # thegodfather
    было бы неплохо, лаол, за 15 млн то.
    Жиру так то не топ нап, но и не дно. Иногда способен своей бестолковкой затащить

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  17. mata05 30.01.2018 11:22 # mata05
    Челси подпишет Оливье Жиру за &#163;15 млн+бонусы. Трансфер будет оформлен в ближайшие несколько дней.

    [Di Marzio]

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  18. mr-dodds 30.01.2018 11:20 # mr-dodds
    https://lenta.ru/news/2018/01/29/ukr/
    Национальный банк Украины выпустит памятные монеты из недрагоценных металлов, которые посвящены солдатам Вооруженных сил Украины, участвовавшим в боях за аэропорт Донецка в 2014-2015 годах. Тираж монет достоинством 10 гривен составит один миллион экземпляров. Их введут в оборот 30 января.

    Они, они....кибарги.
    Фото ваще огонь.

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  19. shearer1 30.01.2018 11:20 # shearer1
    А что, Боруссия не хочет брать Жиру к себе?
    Обмен плюс 30млн, или в этом роде.

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  20. jesus33 30.01.2018 11:18 # jesus33
    Лавочник Реала мората, какой-то лавочник Ромы палмери, сыгравший целых 2 игры в этом сезоне, лавочник Арсенала Жиру.

    Ну что за гавноклуб этот щольси.

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