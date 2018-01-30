Чарли Мусонда отправился на 18 месяцев в "Селтик"
Атакующий полузащитник "Челси" Чарли Мусонда ближайшие 18 месяцев проведет в "Селтике" на правах аренды.
21-летний бельгиец является продуктом академии "синих". Чарли дебютировал за первую команду в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала" в августе, а в следующем месяце отметился первым появлением в стартовом составе.
Всего на счету Мусонды семь матчей за "Челси" в этом сезоне. На "Стэмфорд Бридж" возлагают большие надежду на талантливого игрока, доказательством чему стал заключенный в декабре новый контракт до 2022 года.
Теперь Мусонда продолжит свое развитие в команде Брендана Роджерса, причем срок аренды охватывает не только остаток этого сезона, но и весь следующий.
"Я знаю его годы. Большое спасибо "Челси" за то, что отпустили его к нам. Он является лучом света в их академии. Заполучить его хотели 24 других клуба. Это отличная возможность для него показать свои таланты. Он обладает удивительными способностями и очень подвижен. Он добавит креатива нашей команде", — сообщил Роджерс.
30.01.2018 08:00
Просмотров: 1160
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Какую он передачу выдал на Мозеса в игре против Брайтона. Потенциал есть.
(ответить)
типичный молодой днарь от чилсо
(ответить)
Дрищь
(ответить)
Идеальный вариант, учитывая что Селтик еще и на Евро арене выступает постоянно. Если клуб заинтересован в игроке и тренер лично, то всегда можно ожидать приличного прогресса, тем более 1.5 сезона. Кристенсену и Куртуа продолжительная аренда в одном клубе помогла очень даже.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий