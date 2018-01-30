Чарли Мусонда отправился на 18 месяцев в "Селтик"

Атакующий полузащитник "Челси" Чарли Мусонда ближайшие 18 месяцев проведет в "Селтике" на правах аренды.

21-летний бельгиец является продуктом академии "синих". Чарли дебютировал за первую команду в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала" в августе, а в следующем месяце отметился первым появлением в стартовом составе.



Всего на счету Мусонды семь матчей за "Челси" в этом сезоне. На "Стэмфорд Бридж" возлагают большие надежду на талантливого игрока, доказательством чему стал заключенный в декабре новый контракт до 2022 года.



Теперь Мусонда продолжит свое развитие в команде Брендана Роджерса, причем срок аренды охватывает не только остаток этого сезона, но и весь следующий.



"Я знаю его годы. Большое спасибо "Челси" за то, что отпустили его к нам. Он является лучом света в их академии. Заполучить его хотели 24 других клуба. Это отличная возможность для него показать свои таланты. Он обладает удивительными способностями и очень подвижен. Он добавит креатива нашей команде", — сообщил Роджерс.