Чарли Мусонда отправился на 18 месяцев в "Селтик"

Чарли Мусонда Атакующий полузащитник "Челси" Чарли Мусонда ближайшие 18 месяцев проведет в "Селтике" на правах аренды.

21-летний бельгиец является продуктом академии "синих". Чарли дебютировал за первую команду в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала" в августе, а в следующем месяце отметился первым появлением в стартовом составе.

Всего на счету Мусонды семь матчей за "Челси" в этом сезоне. На "Стэмфорд Бридж" возлагают большие надежду на талантливого игрока, доказательством чему стал заключенный в декабре новый контракт до 2022 года.

Теперь Мусонда продолжит свое развитие в команде Брендана Роджерса, причем срок аренды охватывает не только остаток этого сезона, но и весь следующий.

"Я знаю его годы. Большое спасибо "Челси" за то, что отпустили его к нам. Он является лучом света в их академии. Заполучить его хотели 24 других клуба. Это отличная возможность для него показать свои таланты. Он обладает удивительными способностями и очень подвижен. Он добавит креатива нашей команде", — сообщил Роджерс.



Метки аренда, Мусонда, Селтик, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. gringo1990 30.01.2018 10:35 # gringo1990
    Какую он передачу выдал на Мозеса в игре против Брайтона. Потенциал есть.

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  2. fantomaz 30.01.2018 08:13 # fantomaz
    типичный молодой днарь от чилсо

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  3. chelsea-super 30.01.2018 08:12 # chelsea-super
    Дрищь

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  4. blueswin 30.01.2018 08:10 # blueswin
    Идеальный вариант, учитывая что Селтик еще и на Евро арене выступает постоянно. Если клуб заинтересован в игроке и тренер лично, то всегда можно ожидать приличного прогресса, тем более 1.5 сезона. Кристенсену и Куртуа продолжительная аренда в одном клубе помогла очень даже.

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