Клопп обвинил BT Sport в сокращении времени матча против "Вест Бромвича"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что по требованию телевизионной компании компенсированное время к первому тайму матча 4-го раунда Кубка Англии против "Вест Бромвича" было сокращено с 10 до четырех минут.

Напомним, субботний матч на "Энфилде" завершился сенсационной победой "дроздов" со счетом 2:3. Заметный отпечаток на игре оставила система видеопомощи (VAR), к которой рефери Крейг Поусон только в первом тайме прибегал восемь раз.



Именно VAR помогла Поусону отменить гол "дроздов", присудить "красными" пенальти и засчитать третий гол гостей. При этом на то, чтобы вынести решение об 11-метровом, Крейгу потребовалась пауза продолжительностью в три минуты и 53 секунды.



Естественно, такое количество остановок должно было найти отражение на количестве добавленного времени, однако Поусон компенсировал только четыре минуты к первому тайму — под давлением BT Sport, уверен Клопп.



"Насколько я слышал, на самом деле к первому тайму должно было быть добавлено 10 минут. По факту оказалось только четыре. Я слышал, работник с телевидения сказал, что добавленного времени не может быть больше четырех минут".



"Конечно, нельзя урезать время матча только потому, что тебе необходимо показать в эфире нечто другое. Я не знаю, что было по телевидению сразу после первого тайма — возможно, новости или вроде того. Остановок было на 10 минут, и следовало сыграть эти 10 минут. Сейчас я не могу говорить, что это было бы слишком долго", — цитирует Клоппа The Guardian.