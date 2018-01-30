Клопп обвинил BT Sport в сокращении времени матча против "Вест Бромвича"

Джонатан Мосс Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что по требованию телевизионной компании компенсированное время к первому тайму матча 4-го раунда Кубка Англии против "Вест Бромвича" было сокращено с 10 до четырех минут.

Напомним, субботний матч на "Энфилде" завершился сенсационной победой "дроздов" со счетом 2:3. Заметный отпечаток на игре оставила система видеопомощи (VAR), к которой рефери Крейг Поусон только в первом тайме прибегал восемь раз.

Именно VAR помогла Поусону отменить гол "дроздов", присудить "красными" пенальти и засчитать третий гол гостей. При этом на то, чтобы вынести решение об 11-метровом, Крейгу потребовалась пауза продолжительностью в три минуты и 53 секунды.

Естественно, такое количество остановок должно было найти отражение на количестве добавленного времени, однако Поусон компенсировал только четыре минуты к первому тайму — под давлением BT Sport, уверен Клопп.

"Насколько я слышал, на самом деле к первому тайму должно было быть добавлено 10 минут. По факту оказалось только четыре. Я слышал, работник с телевидения сказал, что добавленного времени не может быть больше четырех минут".

"Конечно, нельзя урезать время матча только потому, что тебе необходимо показать в эфире нечто другое. Я не знаю, что было по телевидению сразу после первого тайма — возможно, новости или вроде того. Остановок было на 10 минут, и следовало сыграть эти 10 минут. Сейчас я не могу говорить, что это было бы слишком долго", — цитирует Клоппа The Guardian.



Метки BT Sport, Вест Бромвич, Клопп, Кубок Англии, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 4352

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Последние комментарии:




  1. calvin-harris 30.01.2018 10:50 # calvin-harris
    топ-клопп

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  2. mansour 30.01.2018 09:41 # mansour
    Прав Клопа, порядочность и прогматизм, отличительная качество немцев.

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  3. vals1702 30.01.2018 09:33 # vals1702
    Поусон 4 минуты смотрел видео (и это не порно)))), вот это тормоз.

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  4. theo-zm 30.01.2018 08:35 # theo-zm
    пипец он смешной стал
    прям в клоуна стал превращаться.
    что делает с людьми апл.

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  5. qwerd 30.01.2018 08:31 # qwerd
    Это же деньги

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  6. dayver 30.01.2018 08:12 # dayver
    "...к которой рефери Крейг Поусон только в первом тайме прибегал восемь раз."

    Матч не смотрел, но, блин, восемь раз?! Это ж дичь какая-то.

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  7. sausage 30.01.2018 07:50 # sausage
    Смешная конечно претензия, учитывая, что команда играет, как импотент, безрезультатно тыкающий вялым в упругую пилотку. Не, если такое реально имеет место, то это пздц, несмотря на огромное бабло от телекомпаний.

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  8. liverpoolezzz 30.01.2018 07:50 # liverpoolezzz
    Клопп поплыл. Начал уже ныть
    #КлоппАут#СимеонеИн

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  9. rollik707 30.01.2018 07:42 # rollik707
    Считает ли местная фауна колбасидоров это нытьем?!? Наверное нет, ведь это не Конте
    Да, колбасидоры!?!

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  10. chelseafanmd 30.01.2018 07:22 # chelseafanmd
    моча еще ныть начала омг...

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  11. recyjoed 30.01.2018 07:18 # recyjoed
    ТВ им платит нереальные бабки. они правят балом

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