Клопп обвинил BT Sport в сокращении времени матча против "Вест Бромвича"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что по требованию телевизионной компании компенсированное время к первому тайму матча 4-го раунда Кубка Англии против "Вест Бромвича" было сокращено с 10 до четырех минут.
Напомним, субботний матч на "Энфилде" завершился сенсационной победой "дроздов" со счетом 2:3. Заметный отпечаток на игре оставила система видеопомощи (VAR), к которой рефери Крейг Поусон только в первом тайме прибегал восемь раз.
Именно VAR помогла Поусону отменить гол "дроздов", присудить "красными" пенальти и засчитать третий гол гостей. При этом на то, чтобы вынести решение об 11-метровом, Крейгу потребовалась пауза продолжительностью в три минуты и 53 секунды.
Естественно, такое количество остановок должно было найти отражение на количестве добавленного времени, однако Поусон компенсировал только четыре минуты к первому тайму — под давлением BT Sport, уверен Клопп.
"Насколько я слышал, на самом деле к первому тайму должно было быть добавлено 10 минут. По факту оказалось только четыре. Я слышал, работник с телевидения сказал, что добавленного времени не может быть больше четырех минут".
"Конечно, нельзя урезать время матча только потому, что тебе необходимо показать в эфире нечто другое. Я не знаю, что было по телевидению сразу после первого тайма — возможно, новости или вроде того. Остановок было на 10 минут, и следовало сыграть эти 10 минут. Сейчас я не могу говорить, что это было бы слишком долго", — цитирует Клоппа The Guardian.
30.01.2018 07:00
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Последние комментарии:
топ-клопп
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Прав Клопа, порядочность и прогматизм, отличительная качество немцев.
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Поусон 4 минуты смотрел видео (и это не порно)))), вот это тормоз.
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пипец он смешной стал
прям в клоуна стал превращаться.
что делает с людьми апл.
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Это же деньги
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"...к которой рефери Крейг Поусон только в первом тайме прибегал восемь раз."
Матч не смотрел, но, блин, восемь раз?! Это ж дичь какая-то.
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Смешная конечно претензия, учитывая, что команда играет, как импотент, безрезультатно тыкающий вялым в упругую пилотку. Не, если такое реально имеет место, то это пздц, несмотря на огромное бабло от телекомпаний.
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Клопп поплыл. Начал уже ныть
#КлоппАут#СимеонеИн
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Считает ли местная фауна колбасидоров это нытьем?!? Наверное нет, ведь это не Конте
Да, колбасидоры!?!
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моча еще ныть начала омг...
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ТВ им платит нереальные бабки. они правят балом
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