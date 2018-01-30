"Уотфорд" арендовал Жерара Деулофеу

"Уотфорд" взял в аренду до конца сезона вингера "Барселоны" Жерара Деулофеу.

23-летний испанец не является новичком в английском футболе — за плечами у Жерара полтора сезона выступлений за "Эвертон". Прошлым летом "Барселона" активировала пункт в контракте Деулофеу с мерсисайдским клубом и вернула своего воспитанника.



Однако проявить себя в родном клубе Делуофеу не удалось. В этом сезоне Жерар сыграл 17 матчей за "Барселону, при этом в рамках Ла Лиги лишь пять раз выходил в стартовом составе.



С появление на "Ноу Камп" Филиппе Коутиньо Жерару стало еще сложнее претендовать на игровые минуты, поэтому Деулофеу согласился провести остаток сезона в команде своего соотечественника Хави Грасии.



Добавим, дебютировать за "шершней" Деулофеу сможет уже в матче Премьер-Лиги против "Стоука" в среду вечером.