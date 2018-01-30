"Вест Бромвич" арендовал Даниэля Старриджа
Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж проведет остаток сезона в "Вест Бромвиче" на правах аренды.
Ранее в январе Старриджа сватали в "Интер" и "Севилью", однако интерес зарубежных клубов к игроку сборной Англии так и не материализовался.
Утром в понедельник в прессе появились слухи, что Даниэль может отправиться в "Ньюкасл", однако в последний момент "дроздам" удалось опередить своих конкурентов по Премьер-Лиге в борьбе за бывшего нападающего "Манчестер Сити" и "Челси".
Таким образом, 28-летний Старридж присоединился к команде Алана Пардью, за которую сможет сыграть и в Кубке Англии. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и не предусматривает опции выкупа.
"Думаю, наши фанаты могут понять, что борьба за выживание в Премьер-Лиге идет не только на поле, но и на трансферном рынке. Мы совершили большое приобретение, и от лица своего штаба и своих игроков я хочу сказать больше спасибо Даниэлю за то, что он согласился нам помочь в лиге и кубке".
"Он великолепный талант, и он укрепит наши амбиции на обоих фронтах", — сообщил Пардью.
30.01.2018 00:35
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Последние комментарии:
забьет больше чем мората за весь сезон,скриньте
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Стеклотара ссаная
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Жаль пидорку, в Бромвиче с их силовой манерой игры он только в раздевалке раком стоять будет
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Без опции выкупа?
Нас наебали(
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часть сделки по сливу бесполезной чашки, вестимо.
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Скаузеры проспорили его наверное в кубке
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Если не сломается, то норм.
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