"Вест Бромвич" арендовал Даниэля Старриджа

Даниэль Старридж Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж проведет остаток сезона в "Вест Бромвиче" на правах аренды.

Ранее в январе Старриджа сватали в "Интер" и "Севилью", однако интерес зарубежных клубов к игроку сборной Англии так и не материализовался.

Утром в понедельник в прессе появились слухи, что Даниэль может отправиться в "Ньюкасл", однако в последний момент "дроздам" удалось опередить своих конкурентов по Премьер-Лиге в борьбе за бывшего нападающего "Манчестер Сити" и "Челси".

Таким образом, 28-летний Старридж присоединился к команде Алана Пардью, за которую сможет сыграть и в Кубке Англии. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и не предусматривает опции выкупа.

"Думаю, наши фанаты могут понять, что борьба за выживание в Премьер-Лиге идет не только на поле, но и на трансферном рынке. Мы совершили большое приобретение, и от лица своего штаба и своих игроков я хочу сказать больше спасибо Даниэлю за то, что он согласился нам помочь в лиге и кубке".

"Он великолепный талант, и он укрепит наши амбиции на обоих фронтах", — сообщил Пардью.



Метки аренда, Вест Бромвич, Ливерпуль, Старридж, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2018 00:35

Количество просмотров Просмотров: 3048

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rap-woiska 30.01.2018 09:24 # rap-woiska
    забьет больше чем мората за весь сезон,скриньте

    (ответить)

  2. liverpool1892est 30.01.2018 05:06 # liverpool1892est
    Стеклотара ссаная

    (ответить)

  3. ed-malcev 30.01.2018 04:36 # ed-malcev
    Жаль пидорку, в Бромвиче с их силовой манерой игры он только в раздевалке раком стоять будет

    (ответить)

  4. gerrard08 30.01.2018 01:27 # gerrard08
    Без опции выкупа?
    Нас наебали(

    (ответить)

  5. alexomck 30.01.2018 01:16 # alexomck
    часть сделки по сливу бесполезной чашки, вестимо.

    (ответить)

  6. ganinilyha 30.01.2018 00:43 # ganinilyha
    Скаузеры проспорили его наверное в кубке

    (ответить)

  7. sexan 30.01.2018 00:37 # sexan
    Если не сломается, то норм.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: