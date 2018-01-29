"Тоттенхэм" договорился о покупке Лукаса Моуры
"Тоттенхэм" достиг договоренности с ПСЖ относительно приобретения вингера Лукаса Моуры.
На прошлой неделе игрок сборной Бразилии побывал на экскурсии в лондонском клубе, выразив желание присоединиться к коллективу Маурисио Почеттино. Однако стоимость Моуры оставалась проблемой к сделке.
И вот сейчас, сообщает Sky Sports, "шпорам" удалось преодолеть трудности и согласовать размер компенсации за Лукаса. Ожидается, что ПСЖ получит за свою звезду 25 миллионов фунтов.
В данный момент 25-летний бразилец направляется назад в Северный Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с "Тоттенхэмом".
Добавим, что Моура присоединился к ПСЖ в январе 2013, отвергнув интерес "Манчестер Юнайтед". С тех пор Лукас провел более 150 матчей за парижан, но с приходом в команду Неймара и Килиана Мбаппе совершенно лишился игрового времени.
29.01.2018 23:05
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Последние комментарии:
тем времен Стуридж переехал в ВБА до конца сезона, можешь пилить Миха
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замена коутиньо
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пока остальные клубы грамотно тратят деньги на качественных игроков:
1)мю обменял мхи на санчеса
2)Челси берет Баркли за 15, Жиру за 15 и Палмери за 20
3)ттх за 25 моуру
4)арсиноль еще может купить обаму
5)сити лапорта за 57 (так как клуб не нищенка портовая то им можно)
и только залупулька продает лучшего игрока за 100 млн и тратит почти весь свой бюджет на распиаренную дилду, которая привозит голы в каждом матче, оруу 6лять)))))))
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как раз по статусу клуп. .
ща всем понятно, что условный ТТх лучше всяких Реалов и Песежев
Ттх - это один уровень с Ливерпулем
ну а дальше - только космос : МС, Челси, Барса. теперь ещё и Баварка встала на прежний путь истины с Хайнексем, но все равно соснёт.
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Да ладно, сейчас мешки включатся в борьбу и тю-тю...)
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Надо чмоуру перехватить у Тоттенхэма, всё равно ведь летом Педро и Виллиана нужно будет менять на молодых топарей. Можно уже сейчас начинать, кинуть 26 лямов и куры сольются.
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Берём Жиру за каких-то ссаных 15 лимонов плюс бонусы. Просто топари, просто бизнескар.
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Ору, только Членсы в ветках про трансферы пишут дно и тп.
А Крауч, Кэрролл, Джеко мегазвезды))000
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блять, сука, вот же они меня бесят, делать такие топовые покупки за копейки.
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Не знал, что ему 25 лет. Думал уже лет 30 точно.
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Тупой бегунок.
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«Челси» согласовал трансфер 31-летнего нападающего «Арсенала» Оливье Жиру за 15 миллионов фунтов плюс бонусы. [@DiMarzio]
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"за звезду"
OmegaLUL
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середняк
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