"Тоттенхэм" договорился о покупке Лукаса Моуры

Лукас Моура "Тоттенхэм" достиг договоренности с ПСЖ относительно приобретения вингера Лукаса Моуры.

На прошлой неделе игрок сборной Бразилии побывал на экскурсии в лондонском клубе, выразив желание присоединиться к коллективу Маурисио Почеттино. Однако стоимость Моуры оставалась проблемой к сделке.

И вот сейчас, сообщает Sky Sports, "шпорам" удалось преодолеть трудности и согласовать размер компенсации за Лукаса. Ожидается, что ПСЖ получит за свою звезду 25 миллионов фунтов.

В данный момент 25-летний бразилец направляется назад в Северный Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с "Тоттенхэмом".

Добавим, что Моура присоединился к ПСЖ в январе 2013, отвергнув интерес "Манчестер Юнайтед". С тех пор Лукас провел более 150 матчей за парижан, но с приходом в команду Неймара и Килиана Мбаппе совершенно лишился игрового времени.



Метки Моура, ПСЖ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2018 23:05

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Последние комментарии:




  1. red-devil-4ever 30.01.2018 00:22 # red-devil-4ever
    тем времен Стуридж переехал в ВБА до конца сезона, можешь пилить Миха

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  2. hammersmith 30.01.2018 00:20 # hammersmith
    замена коутиньо

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  3. bezviz 30.01.2018 00:20 # bezviz
    пока остальные клубы грамотно тратят деньги на качественных игроков:
    1)мю обменял мхи на санчеса
    2)Челси берет Баркли за 15, Жиру за 15 и Палмери за 20
    3)ттх за 25 моуру
    4)арсиноль еще может купить обаму
    5)сити лапорта за 57 (так как клуб не нищенка портовая то им можно)

    и только залупулька продает лучшего игрока за 100 млн и тратит почти весь свой бюджет на распиаренную дилду, которая привозит голы в каждом матче, оруу 6лять)))))))

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  4. gidro-met 30.01.2018 00:04 # gidro-met
    как раз по статусу клуп. .

    ща всем понятно, что условный ТТх лучше всяких Реалов и Песежев

    Ттх - это один уровень с Ливерпулем

    ну а дальше - только космос : МС, Челси, Барса. теперь ещё и Баварка встала на прежний путь истины с Хайнексем, но все равно соснёт.

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  5. kedr 29.01.2018 23:59 # kedr
    Да ладно, сейчас мешки включатся в борьбу и тю-тю...)

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  6. ccchelsea 29.01.2018 23:57 # ccchelsea
    Надо чмоуру перехватить у Тоттенхэма, всё равно ведь летом Педро и Виллиана нужно будет менять на молодых топарей. Можно уже сейчас начинать, кинуть 26 лямов и куры сольются.

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  7. ccchelsea 29.01.2018 23:54 # ccchelsea
    Берём Жиру за каких-то ссаных 15 лимонов плюс бонусы. Просто топари, просто бизнескар.

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  8. mikkiynwa 29.01.2018 23:31 # mikkiynwa
    Ору, только Членсы в ветках про трансферы пишут дно и тп.

    А Крауч, Кэрролл, Джеко мегазвезды))000Пользователь получил предупреждение

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  9. gerrard08 29.01.2018 23:29 # gerrard08
    блять, сука, вот же они меня бесят, делать такие топовые покупки за копейки.

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  10. mata-hazard 29.01.2018 23:27 # mata-hazard
    Не знал, что ему 25 лет. Думал уже лет 30 точно.

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  11. chelsea-super 29.01.2018 23:20 # chelsea-super
    Тупой бегунок.

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  12. firework 29.01.2018 23:20 # firework
    «Челси» согласовал трансфер 31-летнего нападающего «Арсенала» Оливье Жиру за 15 миллионов фунтов плюс бонусы. [@DiMarzio]

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  13. melwood-lfc 29.01.2018 23:20 # melwood-lfc
    "за звезду"
    OmegaLUL

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  14. apucmokpam 29.01.2018 23:13 # apucmokpam
    середняк

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