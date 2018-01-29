"Тоттенхэм" договорился о покупке Лукаса Моуры

"Тоттенхэм" достиг договоренности с ПСЖ относительно приобретения вингера Лукаса Моуры.

На прошлой неделе игрок сборной Бразилии побывал на экскурсии в лондонском клубе, выразив желание присоединиться к коллективу Маурисио Почеттино. Однако стоимость Моуры оставалась проблемой к сделке.



И вот сейчас, сообщает Sky Sports, "шпорам" удалось преодолеть трудности и согласовать размер компенсации за Лукаса. Ожидается, что ПСЖ получит за свою звезду 25 миллионов фунтов.



В данный момент 25-летний бразилец направляется назад в Северный Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с "Тоттенхэмом".



Добавим, что Моура присоединился к ПСЖ в январе 2013, отвергнув интерес "Манчестер Юнайтед". С тех пор Лукас провел более 150 матчей за парижан, но с приходом в команду Неймара и Килиана Мбаппе совершенно лишился игрового времени.