"Сити" подтвердил травму связок лодыжки у Сане

"Манчестер Сити" сообщил, что вингер Лерой Сане получил травму связок лодыжки в матче Кубка Англии против "Кардиффа".

Напомним, Лерою досталось по левой ноге от крайнего защитника "Кардиффа" Джо Беннетта, который пытался прервать его быстрый прорыв незадолго до перерыва. На второй тайм Сане так и не вышел на поле.



После победы 0:2 главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз потребовал от рефери оберегать игроков, предположив, что Сане пропустит до одного месяца.



В понедельник 22-летний игрок сборной Германии прошел углубленное обследование, которое подтвердило повреждение связок лодыжки, однако "горожане" предпочли не называть никаких сроков по возвращению Лероя в строй.