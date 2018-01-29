"Сити" подтвердил травму связок лодыжки у Сане
"Манчестер Сити" сообщил, что вингер Лерой Сане получил травму связок лодыжки в матче Кубка Англии против "Кардиффа".
Напомним, Лерою досталось по левой ноге от крайнего защитника "Кардиффа" Джо Беннетта, который пытался прервать его быстрый прорыв незадолго до перерыва. На второй тайм Сане так и не вышел на поле.
После победы 0:2 главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз потребовал от рефери оберегать игроков, предположив, что Сане пропустит до одного месяца.
В понедельник 22-летний игрок сборной Германии прошел углубленное обследование, которое подтвердило повреждение связок лодыжки, однако "горожане" предпочли не называть никаких сроков по возвращению Лероя в строй.
29.01.2018 22:55
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Последние комментарии:
а как вы хотели играть против всяких середняков типо щолсей кардифов и прочего низа которые играют в кость
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заголовок с алибабы писданули.
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Джо Беннет переодетый игрок Сити и ударил Сане по приказу Гвардиолы. Позже они всем клубом добили его в раздевалке.
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"Уходя в раздевалку, Сане услышал жуткий вой. Обернувшись, он увидел бегущего на него тренера своей команды. После слов: "Надоели твои симуляции, маленький нигер.", Хосеп Гвардиола в акробатическом прыжке вынес своего подопечного за пределы поля."
Mancester Good Evening
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Костоломы
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сразу видно что Михайло новость создавал)
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Чуть-чуть промахнулся мимо нужного слова.
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Выдыхай, миха, выдахай!
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