"Сити" подтвердил травму связок лодыжки у Сане

Лерой Сане "Манчестер Сити" сообщил, что вингер Лерой Сане получил травму связок лодыжки в матче Кубка Англии против "Кардиффа".

Напомним, Лерою досталось по левой ноге от крайнего защитника "Кардиффа" Джо Беннетта, который пытался прервать его быстрый прорыв незадолго до перерыва. На второй тайм Сане так и не вышел на поле.

После победы 0:2 главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз потребовал от рефери оберегать игроков, предположив, что Сане пропустит до одного месяца.

В понедельник 22-летний игрок сборной Германии прошел углубленное обследование, которое подтвердило повреждение связок лодыжки, однако "горожане" предпочли не называть никаких сроков по возвращению Лероя в строй.



Метки Манчестер Сити, Сане, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2018 22:55

Количество просмотров Просмотров: 1106

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 30.01.2018 00:07 # blackdreamer
    а как вы хотели играть против всяких середняков типо щолсей кардифов и прочего низа которые играют в кость

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  2. chelsea-ferrari 29.01.2018 23:51 # chelsea-ferrari
    заголовок с алибабы писданули.

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  3. scouser2005 29.01.2018 23:33 # scouser2005
    Джо Беннет переодетый игрок Сити и ударил Сане по приказу Гвардиолы. Позже они всем клубом добили его в раздевалке.

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  4. lexa-arsenal 29.01.2018 23:14 # lexa-arsenal
    "Уходя в раздевалку, Сане услышал жуткий вой. Обернувшись, он увидел бегущего на него тренера своей команды. После слов: "Надоели твои симуляции, маленький нигер.", Хосеп Гвардиола в акробатическом прыжке вынес своего подопечного за пределы поля."

    Mancester Good Evening

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  5. lexa-arsenal 29.01.2018 23:04 # lexa-arsenal
    Костоломы

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  6. bezviz 29.01.2018 23:04 # bezviz
    сразу видно что Михайло новость создавал)

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  7. budun 29.01.2018 23:02 # budun
    Чуть-чуть промахнулся мимо нужного слова.

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  8. rollik707 29.01.2018 22:57 # rollik707
    Выдыхай, миха, выдахай!

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