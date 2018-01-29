Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии Состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии. 10 команд, представляющих Премьер-Лигу, узнали имена своих соперников.

Из матчей этой стадии турнира можно выделить повторение финала 2013 году между "Уиганом" и "Манчестер Сити", когда "латикс" одержали знаменитую победу благодаря удару головой Бена Уотсона.

Финалист прошлого розыгрыша Кубка Англии "Челси" примет дома "Халл", а "Манчестер Юнайтед" навестит "Хаддерсфилд" или "Бирмингем".

Добавим, что матчи 5-го раунда будут сыграны в уикенд 17-18 февраля. Победители получают по 180 тысяч фунтов из призового фонда турнира.

Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Шеффилд Уэнсдей — Ноттс Каунти / Суонси
Вест Бромвич — Саутгмптон
Челси — Халл
Лестер — Шеффилд Юнайтед
Хаддерсфилд / Бирмингем — Манчестер Юнайтед
Миллуолл / Рочдейл — Ньюпорт / Тоттенхэм
Брайтон — Ковентри
Уиган — Манчестер Сити



Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2018 22:35

Количество просмотров Просмотров: 3049

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 30.01.2018 00:21 # hammersmith
    изи жребий для колбаспуля

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  2. sexan 29.01.2018 23:51 # sexan
    Я доволен.

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  3. jesus33 29.01.2018 23:00 # jesus33
    КОнтекс опять насосал домашний матч.

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  4. bezviz 29.01.2018 22:46 # bezviz
    мю, ттх и мс на выезде, хорошо)
    миллуол должен взять реванш за прошлый год

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  5. gidro-met 29.01.2018 22:37 # gidro-met
    Челси изи
    Мю с треском
    МС в пролёте

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