Состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии. 10 команд, представляющих Премьер-Лигу, узнали имена своих соперников.

Из матчей этой стадии турнира можно выделить повторение финала 2013 году между "Уиганом" и "Манчестер Сити", когда "латикс" одержали знаменитую победу благодаря удару головой Бена Уотсона.



Финалист прошлого розыгрыша Кубка Англии "Челси" примет дома "Халл", а "Манчестер Юнайтед" навестит "Хаддерсфилд" или "Бирмингем".



Добавим, что матчи 5-го раунда будут сыграны в уикенд 17-18 февраля. Победители получают по 180 тысяч фунтов из призового фонда турнира.



Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии



Шеффилд Уэнсдей — Ноттс Каунти / Суонси

Вест Бромвич — Саутгмптон

Челси — Халл

Лестер — Шеффилд Юнайтед

Хаддерсфилд / Бирмингем — Манчестер Юнайтед

Миллуолл / Рочдейл — Ньюпорт / Тоттенхэм

Брайтон — Ковентри

Уиган — Манчестер Сити