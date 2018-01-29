Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
Состоялась жеребьевка 5-го раунда (1/8 финала) Кубка Англии. 10 команд, представляющих Премьер-Лигу, узнали имена своих соперников.
Из матчей этой стадии турнира можно выделить повторение финала 2013 году между "Уиганом" и "Манчестер Сити", когда "латикс" одержали знаменитую победу благодаря удару головой Бена Уотсона.
Финалист прошлого розыгрыша Кубка Англии "Челси" примет дома "Халл", а "Манчестер Юнайтед" навестит "Хаддерсфилд" или "Бирмингем".
Добавим, что матчи 5-го раунда будут сыграны в уикенд 17-18 февраля. Победители получают по 180 тысяч фунтов из призового фонда турнира.
Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
Шеффилд Уэнсдей — Ноттс Каунти / Суонси
Вест Бромвич — Саутгмптон
Челси — Халл
Лестер — Шеффилд Юнайтед
Хаддерсфилд / Бирмингем — Манчестер Юнайтед
Миллуолл / Рочдейл — Ньюпорт / Тоттенхэм
Брайтон — Ковентри
Уиган — Манчестер Сити
29.01.2018 22:35
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Последние комментарии:
изи жребий для колбаспуля
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Я доволен.
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КОнтекс опять насосал домашний матч.
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мю, ттх и мс на выезде, хорошо)
миллуол должен взять реванш за прошлый год
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Челси изи
Мю с треском
МС в пролёте
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