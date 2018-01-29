Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба вернулся в "Шальке-04" на правах 18-месячной аренды.

Напомним, Баба провел в Гельзенкирхене первую половину прошлого сезона, проявив себя с лучшей стороны и сыграв 21 матч, однако затем получил тяжелую травму колена на Кубке Африки.



Сейчас 23-летний ганец уже здоров, но пока не сыграл ни одного матча. Тем не менее, дефицит игрового времени не отпугнул "Шальке-04", и сегодня клуб Бундеслиги заключил соглашение по долгосрочной аренде Бабы.