Баба вернулся в "Шальке-04"

Абдул Рахман Баба Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба вернулся в "Шальке-04" на правах 18-месячной аренды.

Напомним, Баба провел в Гельзенкирхене первую половину прошлого сезона, проявив себя с лучшей стороны и сыграв 21 матч, однако затем получил тяжелую травму колена на Кубке Африки.

Сейчас 23-летний ганец уже здоров, но пока не сыграл ни одного матча. Тем не менее, дефицит игрового времени не отпугнул "Шальке-04", и сегодня клуб Бундеслиги заключил соглашение по долгосрочной аренде Бабы.



Метки аренда, Баба, трансферы, Челси, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2018 22:20

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Последние комментарии:




  1. rollik707 29.01.2018 22:54 # rollik707
    Удачи ганцу

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  2. bezviz 29.01.2018 22:33 # bezviz
    будущий топчик для Челси(нет)

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  3. ccchelsea 29.01.2018 22:26 # ccchelsea
    К лету 2019-ого будет лучшим левым защитником мира и вернётся в Челси карать портовых шлюх. Скриньте, педеги.

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