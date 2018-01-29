Баба вернулся в "Шальке-04"
Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба вернулся в "Шальке-04" на правах 18-месячной аренды.
Напомним, Баба провел в Гельзенкирхене первую половину прошлого сезона, проявив себя с лучшей стороны и сыграв 21 матч, однако затем получил тяжелую травму колена на Кубке Африки.
Сейчас 23-летний ганец уже здоров, но пока не сыграл ни одного матча. Тем не менее, дефицит игрового времени не отпугнул "Шальке-04", и сегодня клуб Бундеслиги заключил соглашение по долгосрочной аренде Бабы.
29.01.2018 22:20
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Последние комментарии:
Удачи ганцу
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будущий топчик для Челси(нет)
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К лету 2019-ого будет лучшим левым защитником мира и вернётся в Челси карать портовых шлюх. Скриньте, педеги.
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