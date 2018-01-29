Чех: "Арсенал" недостоин места в четверке"

Петр Чех Голкипер "Арсенала" Петр Чех заявил, что "канониры" не заслуживают попадания в первую четверку Премьер-Лиги.

После 24 туров лондонцы располагаются лишь на шестой позиции, отставая от зоны Лиги Чемпионов уже на пять очков. По словам Чеха, если "Арсенал" вновь не попадет в первую четверку, это будет справедливо.

"Арсенал" всегда ассоциировался с Лигой Чемпионов, поэтому мы не хотим провести еще один сезон в Лиге Европы. С другой стороны, бороться за место в четверке все сложнее и сложнее. Конкуренция в Премьер-Лиге только увеличивается".

"В этом сезоне мы сами усложнили себе жизнь. Да, некоторые матчи мы провели очень здорово, но в большинстве не дотягивали до нужных стандартов игры. К этой отсечке сезона у нас должно быть гораздо больше очков", - сообщил Чех Goal.




Метки Арсенал, Чех

Автор foxmcfc   

Дата 29.01.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. pan1ka 29.01.2018 23:19 # pan1ka
    эх Петя..раньше был топовым кипером, сейчас просто хорошим стал..:|

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  2. vyrentz 29.01.2018 22:54 # vyrentz
    Люди:"foxmcfc недостоин называться человеком"

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  3. rollik707 29.01.2018 22:53 # rollik707
    Чет не видно анониров на фупле. Раньше кишмя кишели здесь

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  4. ganinilyha 29.01.2018 22:12 # ganinilyha
    Адмен поджарил oнанирчиков

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  5. bezviz 29.01.2018 22:01 # bezviz
    хахаа норм наложил кучу каках на эту пароодию на клуб) тренировочный лагерь, не более...

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