Чех: "Арсенал" недостоин места в четверке"
Голкипер "Арсенала" Петр Чех заявил, что "канониры" не заслуживают попадания в первую четверку Премьер-Лиги.
После 24 туров лондонцы располагаются лишь на шестой позиции, отставая от зоны Лиги Чемпионов уже на пять очков. По словам Чеха, если "Арсенал" вновь не попадет в первую четверку, это будет справедливо.
"Арсенал" всегда ассоциировался с Лигой Чемпионов, поэтому мы не хотим провести еще один сезон в Лиге Европы. С другой стороны, бороться за место в четверке все сложнее и сложнее. Конкуренция в Премьер-Лиге только увеличивается".
"В этом сезоне мы сами усложнили себе жизнь. Да, некоторые матчи мы провели очень здорово, но в большинстве не дотягивали до нужных стандартов игры. К этой отсечке сезона у нас должно быть гораздо больше очков", - сообщил Чех Goal.
29.01.2018 22:00
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