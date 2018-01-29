"Ливерпуль" не будет покупать игрока на замену Коутиньо в январе

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитнику Филиппе Коутиньо не будет найдена замена в остатке зимнего трансферного окна.

Ранее в январе мерсисайдцы лишились важного члена своей "великолепной четверки". Несмотря на два поражения в трех последних матча, Клопп не собирается приглашать в свою команду другого атакующего игрока посреди сезона.



"Филиппе Коутиньо не будет найдена замена в это трансферное окно. Нам придется справляться собственными силами, игроками и тактикой".



"Мы могли выиграть эти матчи (против "Суонси" и "Вест Бромвича"). Создание моментов здесь не причем, причина этих поражений в другом".



"Против "Суонси" дело было в схеме, против "Вест Бромвича" — в игре в обороне. Я не думаю, что Фил сильно бы нам помог в этих ситуациях".



"В данный момент на трансферном рынке нет решения. Мы всегда следим за рынком с открытыми глазами, но сейчас мы правда думаем, что будет лучше положиться на имеющихся игроков".



"Мы будем искать ему замену на долгосрочную перспективу, но что касается краткосрочной, то я не думаю", — цитирует Клоппа Sky Sports.