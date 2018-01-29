"Ливерпуль" не будет покупать игрока на замену Коутиньо в январе

Филиппе Коутиньо Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитнику Филиппе Коутиньо не будет найдена замена в остатке зимнего трансферного окна.

Ранее в январе мерсисайдцы лишились важного члена своей "великолепной четверки". Несмотря на два поражения в трех последних матча, Клопп не собирается приглашать в свою команду другого атакующего игрока посреди сезона.

"Филиппе Коутиньо не будет найдена замена в это трансферное окно. Нам придется справляться собственными силами, игроками и тактикой".

"Мы могли выиграть эти матчи (против "Суонси" и "Вест Бромвича"). Создание моментов здесь не причем, причина этих поражений в другом".

"Против "Суонси" дело было в схеме, против "Вест Бромвича" — в игре в обороне. Я не думаю, что Фил сильно бы нам помог в этих ситуациях".

"В данный момент на трансферном рынке нет решения. Мы всегда следим за рынком с открытыми глазами, но сейчас мы правда думаем, что будет лучше положиться на имеющихся игроков".

"Мы будем искать ему замену на долгосрочную перспективу, но что касается краткосрочной, то я не думаю", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2018 21:00

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  1. look 29.01.2018 22:56 # look
    Ну пока что Коут красава, вышел в 2 матчах, в общей сложности отыграв 90 минут, никаких результативных действий, зато "Коутиньо стал худшим игроком Барселоны по итогам матча с Алавесом". Удачи ему не сгнить там на лавке.

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  2. kojan 29.01.2018 22:27 # kojan
    как клуб для завоевания трофеев ливер - абсолютная ПУСТЫШКА... придут получить игровое время, игровую практику и уйдут на повышение...

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  3. hammersmith 29.01.2018 21:42 # hammersmith
    тупикл колбасяуны

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  4. chr1s8rown 29.01.2018 21:11 # chr1s8rown
    как ж сдал мане . одного игрока не может обыграт в позиционке. превратился в условного мартиал

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  5. van-der-slav 29.01.2018 21:01 # van-der-slav
    ван дейк не замена?

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