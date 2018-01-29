"Ливерпуль" не будет покупать игрока на замену Коутиньо в январе
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитнику Филиппе Коутиньо не будет найдена замена в остатке зимнего трансферного окна.
Ранее в январе мерсисайдцы лишились важного члена своей "великолепной четверки". Несмотря на два поражения в трех последних матча, Клопп не собирается приглашать в свою команду другого атакующего игрока посреди сезона.
"Филиппе Коутиньо не будет найдена замена в это трансферное окно. Нам придется справляться собственными силами, игроками и тактикой".
"Мы могли выиграть эти матчи (против "Суонси" и "Вест Бромвича"). Создание моментов здесь не причем, причина этих поражений в другом".
"Против "Суонси" дело было в схеме, против "Вест Бромвича" — в игре в обороне. Я не думаю, что Фил сильно бы нам помог в этих ситуациях".
"В данный момент на трансферном рынке нет решения. Мы всегда следим за рынком с открытыми глазами, но сейчас мы правда думаем, что будет лучше положиться на имеющихся игроков".
"Мы будем искать ему замену на долгосрочную перспективу, но что касается краткосрочной, то я не думаю", — цитирует Клоппа Sky Sports.
29.01.2018 21:00
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Последние комментарии:
Ну пока что Коут красава, вышел в 2 матчах, в общей сложности отыграв 90 минут, никаких результативных действий, зато "Коутиньо стал худшим игроком Барселоны по итогам матча с Алавесом". Удачи ему не сгнить там на лавке.
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как клуб для завоевания трофеев ливер - абсолютная ПУСТЫШКА... придут получить игровое время, игровую практику и уйдут на повышение...
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тупикл колбасяуны
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как ж сдал мане . одного игрока не может обыграт в позиционке. превратился в условного мартиал
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ван дейк не замена?
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