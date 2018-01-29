"Боруссия" отпустит Обамеянга в "Арсенал", когда найдет другого нападающего

"Арсенал" полностью согласовал трансфер нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга, и теперь переход целиком зависит от того, удастся ли клубу Бундеслиги подыскать замену своему бомбардиру.

Как сообщает The Guardian, "канониры" достигли принципиальной договоренности с "Боруссией" относительно стоимости Обамеянга — 60 миллионов фунтов. А сам Пьер-Эмерик уже согласовал с лондонским клубом 3.5-летний контракт с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю.



Вместе с тем "Боруссия" не может отпустить 28-летнего габонца, пока не найдет ему замену, и в данный момент рассматривает сразу несколько кандидатур нападающих.



По информации The Independent, клуб из Дортмунда отверг встречное предложение "Арсенала" арендовать до конца сезона Оливье Жиру. Зато "Боруссия" присматривается к Мичи Батшуайи из "Челси", Антони Модесту из Тяньцзинь Цюаньцзянь" и юному Лаутаро Мартинес из "Расинга".