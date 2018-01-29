"Боруссия" отпустит Обамеянга в "Арсенал", когда найдет другого нападающего

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" полностью согласовал трансфер нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга, и теперь переход целиком зависит от того, удастся ли клубу Бундеслиги подыскать замену своему бомбардиру.

Как сообщает The Guardian, "канониры" достигли принципиальной договоренности с "Боруссией" относительно стоимости Обамеянга — 60 миллионов фунтов. А сам Пьер-Эмерик уже согласовал с лондонским клубом 3.5-летний контракт с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю.

Вместе с тем "Боруссия" не может отпустить 28-летнего габонца, пока не найдет ему замену, и в данный момент рассматривает сразу несколько кандидатур нападающих.

По информации The Independent, клуб из Дортмунда отверг встречное предложение "Арсенала" арендовать до конца сезона Оливье Жиру. Зато "Боруссия" присматривается к Мичи Батшуайи из "Челси", Антони Модесту из Тяньцзинь Цюаньцзянь" и юному Лаутаро Мартинес из "Расинга".



Метки Арсенал, Боруссия, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2018 20:00

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  1. aliluya-nn 30.01.2018 00:19 # aliluya-nn
    За 60 млн не должно быть проблемы найти нападающего

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  2. bratishka 29.01.2018 22:40 # bratishka
    Тяньцзинь Цюаньцзянь

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  3. farot 29.01.2018 20:13 # farot
    будет забавно, если арсенал бортанут с обамеянгом прямо как они бортанули сити с санчесом

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  4. blackdreamer 29.01.2018 20:02 # blackdreamer
    да нахуя делайте как лфк
    продавайте топарей
    ставьте в старт гавно ходячее

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