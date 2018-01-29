"Вест Бромвич" арендовал до конца сезона Али Габра

"Вест Бромвич" взял в аренду до конца сезона защитника "Замалека" и сборной Египта Али Габра.

Напомним, лишь прошлым летом на "Хоторнс" прибыл Ахмед Хегази, который настолько хорошо себя проявил, что "дрозды" выкупили его трансфер у "Аль-Ахли" еще в декабре.



А теперь "Вест Бромвич" решил воссоединить у себя основную связку центральных защитников сборной Египта, пригласив в пару к Хегази 29-летнего Габра, который, как и Ахмед, может похвастать выдающимися физическими данными.



Али будет выступать за команду Алана Пардью под 16-м номером, при этом "дрозды" оставили за собой право последующего выкупа защитника.



"Этого игрока мы приметили еще на Кубке Африке, где он играл рядом с Ахмедом. С тех пор мы следили за его развитием, и в это окно нам предоставилась хорошая возможность заполучить его".



"Структура этой сделки такая же, как и в случае с Ахмедом. Это очень выгодная сделка для клуба. Али силен, доминирует в воздухе и обладает хорошей скоростью. Это отличная возможность для него, и мы ради приветствовать его здесь", — сообщил технический директор "Вест Бромвича" Ник Хаммонд.