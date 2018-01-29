"Атлетик" подтвердил отъезд Лапорта

"Атлетик" официально подтвердил, что в контракте Эмерика Лапорта был активирован пункт о выкупе трансфера, и теперь защитник покидает клуб.

И хотя в своем официальном заявлении клуб из Бильбао не уточняет, кто решил выплатить отступные за Лапорта в 65 миллионов евро (57 млн. фунтов), вполне очевидно, что это делает "Манчестер Сити".



Ранее в январе "горожанам" приписывали интерес к Джонни Эвансу из "Вест Бромвича" и Иньиго Мартинесу из "Реал Сосьедада", однако главный тренер Хосеп Гвардиола решил вернуться к кандидатуре игрока, которого он пытался заманить на "Этихад" еще летом 2016, сразу после своего назначения.



На сей раз Лапорт ответил Гвардиоле взаимностью. Теперь 23-летний француз направляется в Манчестер, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие 24 часа.



"Так много слов, так мало строчек... Я хочу поблагодарить каждого за то, что вы дали мне. Я пришел сюда подростком и сформировался здесь как личность и как футболист".



"Я бы не хотел, чтобы мой уход ради нового испытания в моей карьере воспринимался как "до свидания". Пускай это будет "скоро увидимся". Я покидаю уникальный клуб, и я никогда его не забуду. Спасибо вам за все", — гласит прощальное заявление Лапорта.