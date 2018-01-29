"Атлетик" подтвердил отъезд Лапорта
"Атлетик" официально подтвердил, что в контракте Эмерика Лапорта был активирован пункт о выкупе трансфера, и теперь защитник покидает клуб.
И хотя в своем официальном заявлении клуб из Бильбао не уточняет, кто решил выплатить отступные за Лапорта в 65 миллионов евро (57 млн. фунтов), вполне очевидно, что это делает "Манчестер Сити".
Ранее в январе "горожанам" приписывали интерес к Джонни Эвансу из "Вест Бромвича" и Иньиго Мартинесу из "Реал Сосьедада", однако главный тренер Хосеп Гвардиола решил вернуться к кандидатуре игрока, которого он пытался заманить на "Этихад" еще летом 2016, сразу после своего назначения.
На сей раз Лапорт ответил Гвардиоле взаимностью. Теперь 23-летний француз направляется в Манчестер, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие 24 часа.
"Так много слов, так мало строчек... Я хочу поблагодарить каждого за то, что вы дали мне. Я пришел сюда подростком и сформировался здесь как личность и как футболист".
"Я бы не хотел, чтобы мой уход ради нового испытания в моей карьере воспринимался как "до свидания". Пускай это будет "скоро увидимся". Я покидаю уникальный клуб, и я никогда его не забуду. Спасибо вам за все", — гласит прощальное заявление Лапорта.
29.01.2018 18:45
Просмотров: 4181
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не могу найти в жеребьевки лузерпуль
колбасники, не подскажете. с кем вам выпало играть в 1/8 КА?)
(ответить)
Лол знатно дровосек из шипа покарал этого понтореза сцене
(ответить)
че там по Палмери, пиплы..?
рука на пульсе
(ответить)
дома халл отлично, приворот сработал)
(ответить)
На изи раскатаем бичей халовских.
(ответить)
безмозг насосал Халл Сити
(ответить)
Лол
Уже пишут, что Джеко до 2021-ого контракт требует. Он не ахуел там? До 35 лет в Челси планировал сидеть с базовой зарплатой в 100 штук?
Уж лучше Жиру взять с адекватными запросами и возможностью заявки на ЛЧ. Хотя как футболист Джеко всё таки посильнее.
(ответить)
Ппц покупать лягушатника за 35, когда можно было 3 африканцев переписанных за эти деньги взять, они бы за одну еду приносили больше пользы. Или Жиньяка. Нормально рубает чел.
(ответить)
Джеко просил у «Челси» контракт до 2021 года с зарплатой 5,5 млн евро в год
хаха нах не сдался старпер с такими запросами)
(ответить)
опять половина ветки размазана гритом. успешен
(ответить)
Отскочили короче от старой палки Ждеко.
(ответить)
Норм Маск огнемёт сворганил, надо взять такой один чтоб поджигать пердаки хейтерам.
(ответить)
Игроки «Ливерпуля», которые ушли:
• Торрес — 3 особо значимых трофея
• Хаби Алонсо — 10 особо значимых трофеев
• Хавьер Маскерано — 18 особо значимых трофеев
• Луис Суарес — 9 особо значимых трофеев
(ответить)
щленще закрыл сделку по Палмери. Очередной топарь)
(ответить)
выглядит не совсем крутой для зщ 65 кк
(ответить)
кстати а Конте топарь, пока батш тащит, Мората в тихую отдыхает, тренируется, набирается сил и готовится к сложнейшему отрезку и против барсы, так и Фабр с Виллианом, Луиз
(ответить)
че асэнал купил негра ?
во первых порвет кресты, во вторых асэнл будет играть 352
(ответить)
Старридж в Вест Бром. Спасибо за все, Биг Дик. Начал здорово, сезон 13/14 выдал пушечный, но потом травмы, травмы, травмы. Успехов у дроздов.
(ответить)
пока жеребьевка КА не началась, сделаю приворот на легкую тиму
Челси попадется клуб клуб из чемпионшипа/лиги 1, игра дома
мю, сити и ттх получат самых сложных соперников, приворачиваю мю на тоттенхем
(ответить)
Какой-то он дрыщеватый для защитника.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий