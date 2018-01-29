"Атлетик" подтвердил отъезд Лапорта

Эмерик Лапорт "Атлетик" официально подтвердил, что в контракте Эмерика Лапорта был активирован пункт о выкупе трансфера, и теперь защитник покидает клуб.

И хотя в своем официальном заявлении клуб из Бильбао не уточняет, кто решил выплатить отступные за Лапорта в 65 миллионов евро (57 млн. фунтов), вполне очевидно, что это делает "Манчестер Сити".

Ранее в январе "горожанам" приписывали интерес к Джонни Эвансу из "Вест Бромвича" и Иньиго Мартинесу из "Реал Сосьедада", однако главный тренер Хосеп Гвардиола решил вернуться к кандидатуре игрока, которого он пытался заманить на "Этихад" еще летом 2016, сразу после своего назначения.

На сей раз Лапорт ответил Гвардиоле взаимностью. Теперь 23-летний француз направляется в Манчестер, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие 24 часа.

"Так много слов, так мало строчек... Я хочу поблагодарить каждого за то, что вы дали мне. Я пришел сюда подростком и сформировался здесь как личность и как футболист".

"Я бы не хотел, чтобы мой уход ради нового испытания в моей карьере воспринимался как "до свидания". Пускай это будет "скоро увидимся". Я покидаю уникальный клуб, и я никогда его не забуду. Спасибо вам за все", — гласит прощальное заявление Лапорта.



Метки Атлетик, Лапорт, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2018 18:45

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Последние комментарии:




  1. bezviz 29.01.2018 23:03 # bezviz
    не могу найти в жеребьевки лузерпуль
    колбасники, не подскажете. с кем вам выпало играть в 1/8 КА?)

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  2. mata05 29.01.2018 22:52 # mata05
    Лол знатно дровосек из шипа покарал этого понтореза сцене

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  3. gidro-met 29.01.2018 22:45 # gidro-met
    че там по Палмери, пиплы..?

    рука на пульсе

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  4. bezviz 29.01.2018 22:44 # bezviz
    дома халл отлично, приворот сработал)

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  5. mata05 29.01.2018 22:44 # mata05
    На изи раскатаем бичей халовских.

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  6. manutd-20champ 29.01.2018 22:27 # manutd-20champ
    безмозг насосал Халл Сити

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  7. ccchelsea 29.01.2018 22:20 # ccchelsea
    Лол
    Уже пишут, что Джеко до 2021-ого контракт требует. Он не ахуел там? До 35 лет в Челси планировал сидеть с базовой зарплатой в 100 штук?
    Уж лучше Жиру взять с адекватными запросами и возможностью заявки на ЛЧ. Хотя как футболист Джеко всё таки посильнее.

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  8. ganinilyha 29.01.2018 22:08 # ganinilyha
    Ппц покупать лягушатника за 35, когда можно было 3 африканцев переписанных за эти деньги взять, они бы за одну еду приносили больше пользы. Или Жиньяка. Нормально рубает чел.

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  9. bezviz 29.01.2018 21:38 # bezviz
    Джеко просил у «Челси» контракт до 2021 года с зарплатой 5,5 млн евро в год

    хаха нах не сдался старпер с такими запросами)

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  10. spartan 29.01.2018 21:20 # spartan
    опять половина ветки размазана гритом. успешен

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  11. mata05 29.01.2018 21:17 # mata05
    Отскочили короче от старой палки Ждеко.

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  12. mata05 29.01.2018 21:13 # mata05
    Норм Маск огнемёт сворганил, надо взять такой один чтоб поджигать пердаки хейтерам.

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  13. eden10 29.01.2018 20:54 # eden10
    Игроки «Ливерпуля», которые ушли:

    • Торрес — 3 особо значимых трофея

    • Хаби Алонсо — 10 особо значимых трофеев

    • Хавьер Маскерано — 18 особо значимых трофеев

    • Луис Суарес — 9 особо значимых трофеев

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  14. eden10 29.01.2018 20:48 # eden10
    щленще закрыл сделку по Палмери. Очередной топарь)

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  15. chr1s8rown 29.01.2018 20:45 # chr1s8rown
    выглядит не совсем крутой для зщ 65 кк

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  16. bezviz 29.01.2018 20:43 # bezviz
    кстати а Конте топарь, пока батш тащит, Мората в тихую отдыхает, тренируется, набирается сил и готовится к сложнейшему отрезку и против барсы, так и Фабр с Виллианом, Луиз

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  17. megan063 29.01.2018 20:42 # megan063
    че асэнал купил негра ?
    во первых порвет кресты, во вторых асэнл будет играть 352

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  18. eden10 29.01.2018 20:33 # eden10
    Старридж в Вест Бром. Спасибо за все, Биг Дик. Начал здорово, сезон 13/14 выдал пушечный, но потом травмы, травмы, травмы. Успехов у дроздов.

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  19. bezviz 29.01.2018 20:21 # bezviz
    пока жеребьевка КА не началась, сделаю приворот на легкую тиму

    Челси попадется клуб клуб из чемпионшипа/лиги 1, игра дома

    мю, сити и ттх получат самых сложных соперников, приворачиваю мю на тоттенхем

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  20. erevansky 29.01.2018 20:20 # erevansky
    Какой-то он дрыщеватый для защитника.

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