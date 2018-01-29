Беллетти может стать спортивным директором "Челси" при Энрике

Бывший защитник "Челси" Жулиано Беллетти может получить работу спортивного директора на "Стэмфорд Бридж" в случае ухода со своего поста главного тренера Антонио Конте.

Согласно слухам, у Конте существуют серьезные разногласия с руководителями лондонского клуба, и есть немалая вероятность, что Антонио покинет "Челси" по окончании сезона — либо по собственной инициативе, либо будучи уволенным.



Также пресса сообщала, что в качестве кандидата номер один на замену Конте "синие" видят экс-наставника "Барселоны" Луиса Энрике, который привлекателен тем, что в данный момент находится без клуба.



Как стало известно Evening Standard, планирование жизни без Конте на "Стэмфорд Бридж" идет полным ходом. В помощь к Энрике "Челси" готов пригласить Беллетти, который может занять место ушедшего в ноябре Майкла Эменало.



За плечами у Жулиано три года выступлений за "Челси". В 2009 бразилец стал обладателем Кубка Англии, а 12 месяцев спустя оформил с "синими" дубль.



В данный момент 41-летний Беллетти работает послом другого своего бывшего клуба, "Барселоны", а также является директором "Коритибы" из второго бразильского дивизиона. Сообщается, что боссы "Челси", включая Марину Грановскую, придерживаются высокого мнения о Жулиано и его управленческих навыках.



Добавим, что Энрике и Беллетти хорошо знают друг друга, хотя вместе в "Барселоне" им поработать так и не довелось. Игровая карьера Луиса на "Ноу Камп" прервалась в 2004 — году, когда в клуб пришел Жулиано. Послом же Беллетти стал уже после отставки Энрике с поста главного тренера.