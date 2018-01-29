Беллетти может стать спортивным директором "Челси" при Энрике
Бывший защитник "Челси" Жулиано Беллетти может получить работу спортивного директора на "Стэмфорд Бридж" в случае ухода со своего поста главного тренера Антонио Конте.
Согласно слухам, у Конте существуют серьезные разногласия с руководителями лондонского клуба, и есть немалая вероятность, что Антонио покинет "Челси" по окончании сезона — либо по собственной инициативе, либо будучи уволенным.
Также пресса сообщала, что в качестве кандидата номер один на замену Конте "синие" видят экс-наставника "Барселоны" Луиса Энрике, который привлекателен тем, что в данный момент находится без клуба.
Как стало известно Evening Standard, планирование жизни без Конте на "Стэмфорд Бридж" идет полным ходом. В помощь к Энрике "Челси" готов пригласить Беллетти, который может занять место ушедшего в ноябре Майкла Эменало.
За плечами у Жулиано три года выступлений за "Челси". В 2009 бразилец стал обладателем Кубка Англии, а 12 месяцев спустя оформил с "синими" дубль.
В данный момент 41-летний Беллетти работает послом другого своего бывшего клуба, "Барселоны", а также является директором "Коритибы" из второго бразильского дивизиона. Сообщается, что боссы "Челси", включая Марину Грановскую, придерживаются высокого мнения о Жулиано и его управленческих навыках.
Добавим, что Энрике и Беллетти хорошо знают друг друга, хотя вместе в "Барселоне" им поработать так и не довелось. Игровая карьера Луиса на "Ноу Камп" прервалась в 2004 — году, когда в клуб пришел Жулиано. Послом же Беллетти стал уже после отставки Энрике с поста главного тренера.
29.01.2018 18:00
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Последние комментарии:
Ебать, логика. Нахрена прислушиваться к действующему тренеру, который уже построил игру команды, выиграл не самый малоизвестный трофей в первый же сезон своей работы, мало того, сделал он это сразу же после сильно провального, и, при всех существующих и действующих до сих пор неудобствах, команда держится в первой 4ке в лиге и вышла в плейофф ЛЧ. Так нет же, давай-ка лучше вышвырнем его к хуям, а то он, кароч команду укрепить хочет и денег на это требует, собака поганая. А еще, главное, в прессе рассказывает о том, что ему это не очень все нравится и в открытую заявляет, что состав все же не укреплен до конца, вот же мразь то какая
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У Беллетея ахуеный удар, Уигану помню норм положил.
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Нужно Бриджу место в клубе найти
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Даже и не знаю, что думать на тему Руководство vs Коучи.
Вроде и политика клуба далеко не гибкая, но и Конте поднывает зря. Его же никто не выгоняет за успехи/провалы команды. Идем в 3-х очках от второго места, все ещё выступаем в ЛЧ, да и в кубке англии дальше продвигаемся, а жалоб на тему «не тех игроков» каждую неделю можно стопку собрать. По сравнению с Жозе, который нас на 17-е место спустил на следующий сезон после завоевания Чемпионства, мы очень даже достойно проходим сезон. Так что я не понимаю, от чего весь сыр-бор.
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Найдёт нам axyeнного форварда
но это не точно
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Зачем брать тренера, который даже в Барселоне не смог впечатлить?
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