"Челси" узнал стоимость Жиру

Оливье Жиру "Арсенал" позволит нападающему Оливье Жиру уйти в "Челси", но только если соседи по Лондону заплатят за француза 35 миллионов фунтов.

Накануне вечером "канониры" совершили прорыв в переговорах о покупке нападающего "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга. Как обещал рулевой "Арсенала" Арсен Венгер, после приобретения габонца он может со спокойной душой отпустить своего соотечественника Жиру.

За ситуацией вокруг будущего 31-летнего Оливье активно наблюдает "Челси". После сорвавшегося трансфера Эдина Джеко из "Ромы" "синие" переключились на альтернативные варианты, в число которых входит и Жиру.

Как сообщает Daily Mail, "Арсенал" согласится отпустить опытного нападающего, но только в одном случае: если чемпионы Премьер-Лиги заплатят за Оливье 35 миллионов фунтов. Именно в такую сумму "канониры" оценили игрока, который выходит на поле только во второстепенных турнирах.




Метки Арсенал, Жиру, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 29.01.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. bekzhan 29.01.2018 12:21 # bekzhan
    Вполне адекватная сумма.

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  2. h22o 29.01.2018 12:13 # h22o
    пусть и дальше покрывается пылью на лавке/в лазарете Арса за такие деньги

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  3. kinan-afc 29.01.2018 12:06 # kinan-afc
    этот лютый топарь не будет играть в синей помойке, понятно же

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