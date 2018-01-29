"Челси" узнал стоимость Жиру

"Арсенал" позволит нападающему Оливье Жиру уйти в "Челси", но только если соседи по Лондону заплатят за француза 35 миллионов фунтов.

Накануне вечером "канониры" совершили прорыв в переговорах о покупке нападающего "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга. Как обещал рулевой "Арсенала" Арсен Венгер, после приобретения габонца он может со спокойной душой отпустить своего соотечественника Жиру.



За ситуацией вокруг будущего 31-летнего Оливье активно наблюдает "Челси". После сорвавшегося трансфера Эдина Джеко из "Ромы" "синие" переключились на альтернативные варианты, в число которых входит и Жиру.



Как сообщает Daily Mail, "Арсенал" согласится отпустить опытного нападающего, но только в одном случае: если чемпионы Премьер-Лиги заплатят за Оливье 35 миллионов фунтов. Именно в такую сумму "канониры" оценили игрока, который выходит на поле только во второстепенных турнирах.