Светская хроника за понедельник

"Манчестер Сити" нацелился на Эдена Азара. Криштиану Роналду открыт к переходу в "Челси". Маурисио Почеттино жаждут видеть в "Реале". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Защитник Эмерик Лапорт попрощался с партнерами по "Атлетику" и в ближайшие 24 часа завершит переход в "Манчестер Сити" стоимостью 57 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



Грядущим летом "Сити" будет готов предложить 150 млн. фунтов за плеймейкера "Челси" Эдена Азара. (Daily Mirror)



Нападающий "Реала" Криштиану Роналду открыт к переходу в "Челси". (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" составит конкуренцию "Сити" в борьбе за полузащитника "Шахтера" Фреда. (Daily Star)



Агент полузащитника "Наполи" Жоржиньо ведет переговоры с "Юнайтед". (Manchester Evening News)



"Юнайтед" откажет "Ювентусу" и "Роме" в аренде защитника Маттео Дармиана. (Daily Express)



"Интер" потерял интерес к нападающему "Ливерпуля" Даниэлю Старриджу. (Liverpool Echo)



"Рома" отклонила предложение "Ливерпуля" о покупке голкипера Алиссона. (Metro)



По окончании сезона "Интер" может обратиться насчет вингера "Тоттенхэма" Эрика Ламелы. (Sky Sports)



"Вест Хэм" ведет переговоры насчет бывшего нападающего "Саутгемптона" Грациано Пелле. (Daily Mail)



Нападающий "Вест Хэма" Диафра Сако близок к переходу в "Ренн" за 9 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Бернли" хочет арендовать защитника "Арсенала" Роба Холдинга. (Daily Mail)



"Ньюкасл" исключает продажу полузащитника Джонджо Шелви. (Sky Sports)



"Ньюкасл" готовит третье и одновременно финальное предложение о покупке нападающего "Фейеноорда" Николаи Йоргенсена. (The Chronicle)



"Ньюкасл" опережает "Ливерпуль" в борьбе за нападающего "Гремио" Луана. (The Sun)



Первым приобретением Хави Грасии в "Уотфорде" может стать полузащитник "Сандерленда" Дидье Ндонг. (The Sun)



"Кристал Пэлас" интересуется нападающим "Бернли" Эшли Барнсом. (Sky Sports)



"Севилья" возьмет в аренду с последующим выкупом полузащитника "Суонси" Роке Месу. (Marca)



"Суонси" готов заплатить 18 млн. фунтов за нападающего "Вест Хэма" Андре Айю. (The Sun)



Другое



Своим следующим тренером "Реал" жаждет видеть Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма". (Daily Mail)



Главный тренер "Челси" Антонио Конте в пух и прах разругался с руководством клуба и общается с директором Мариной Грановской только через своего помощника Карло Кудичини. (The Times)



"Арсенал" объявил о партнерстве с криптовалютой CashBet Coin. (Daily Mail)



Бывший правитель Ливии Муаммар Каддафи был в "в считанных часах" от покупки "Юнайтед" в 2004 году. (The Sun)



Алексис Санчес получил свой шкафчик в раздевалке "Юнайтед" близ Маркуса Рэшфорда. Тренер Жозе Моуриньо надеется, что так опытный чилиец окажет положительное влияние на молодого англичанина. (The Sun)



Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни приступает к строительству нового дома стоимостью 20 млн. фунтов. К своему жилищу футболист добавит футбольное поле, кинотеатр, бассейн и два озера для рыбалки. (Daily Mirror)



УЕФА может запретить играть головой на юношеском уровне, если исследование докажет, что это приводит к повреждениям мозга. (The Telegraph)