Ибрагимович ведет переговоры с "ЛА Гэлакси"

Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович договаривается о своем переходе в "ЛА Гэлакси".

Достоверно известно, что Ибрагимович контактировал с клубом МЛС еще в концовке прошлого сезона — в том числе и по этой причине Златан не спешил принимать предложение "красных дьяволов" о новом контракте.

Тяжелая травма колена, полученная Ибрагимовичем в апреле, охладила интерес "ЛА Гэлакси", однако сейчас американский клуб вновь жаждет заполучить 36-летнего шведа, утверждает ESPN со ссылкой на собственные источники.

Вернувшись в строй после тяжелейшей травмы, Златан успел сыграть семь матчей, прежде чем на Boxing Day у него случился небольшой рецидив. Впрочем, сейчас Ибрагимович уже снова здоров и на этой неделе возвращается к полноценным тренировкам.

К отъезду в Лос-Анджелес ветерана подталкивает тот факт, что ранее в январе "Юнайтед" подписал Алексиса Санчеса. Теперь Ибрагимович должен для себя решить, готов ли он сражаться за игровые минуты на "Олд Траффорд" или предпочтет более комфортную жизнь в Америке.



Метки Ибрагимович, Ла Гэлакси, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2018 10:00

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  1. sausage 29.01.2018 11:57 # sausage
    Сколько понтов было, типа, восстановился за рекордные сроки. Сразу было понятно, что просто трёп. Рецидив тому подтверждение. Теперь опять в твиттере свои тренировки выкладывает, мол готов уже. Так и закончит карьеру без АПЛ и ЛЧ, лев блять.

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  2. gandalf 29.01.2018 10:24 # gandalf
    100% получает в неделю как лингард+мата

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  3. kara-balapan 29.01.2018 10:13 # kara-balapan
    Норм так МУМУ на бабки раскрутил

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  4. qess 29.01.2018 10:08 # qess
    если дадут норм з/п,сьебет из этой помойки быстрее,чем сосолах бегает

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