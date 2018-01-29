Ибрагимович ведет переговоры с "ЛА Гэлакси"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович договаривается о своем переходе в "ЛА Гэлакси".

Достоверно известно, что Ибрагимович контактировал с клубом МЛС еще в концовке прошлого сезона — в том числе и по этой причине Златан не спешил принимать предложение "красных дьяволов" о новом контракте.



Тяжелая травма колена, полученная Ибрагимовичем в апреле, охладила интерес "ЛА Гэлакси", однако сейчас американский клуб вновь жаждет заполучить 36-летнего шведа, утверждает ESPN со ссылкой на собственные источники.



Вернувшись в строй после тяжелейшей травмы, Златан успел сыграть семь матчей, прежде чем на Boxing Day у него случился небольшой рецидив. Впрочем, сейчас Ибрагимович уже снова здоров и на этой неделе возвращается к полноценным тренировкам.



К отъезду в Лос-Анджелес ветерана подталкивает тот факт, что ранее в январе "Юнайтед" подписал Алексиса Санчеса. Теперь Ибрагимович должен для себя решить, готов ли он сражаться за игровые минуты на "Олд Траффорд" или предпочтет более комфортную жизнь в Америке.