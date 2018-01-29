Моуриньо: "У меня появится великолепный ассистент"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его капитана Майкла Кэррика ждет успех на тренерском поприще.
Ранее в январе "красные дьяволы" официально объявили, что в конце сезона Кэррик завершит игровую карьеру и войдет в штаб Моуриньо, став тренером первой команды.
Жозе уже предвкушает предстоящее сотрудничество с Майклом-тренером, но в остатке сезона рассчитывает на помощь 36-летнего полузащитника, сыгравшего все 90 минут против "Йовила" в Кубке Англии, на футбольном поле.
"Великолепно, что Майкл Кэррик вернулся. Когда вспоминаешь, что в мае он закончит свою игровую карьеру, то становится по-настоящему грустно. Однако у меня появится великолепный ассистент, я убежден в этом".
"Я хочу помочь ему становиться лучше и лучше, однако жаль, что мы потеряем игрока, который хорош во всем на поле", — приводит слова Моуриньо Manchester Evening News.
29.01.2018 09:00
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