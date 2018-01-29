Моуриньо: "У меня появится великолепный ассистент"

Майкл Кэррик Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его капитана Майкла Кэррика ждет успех на тренерском поприще.

Ранее в январе "красные дьяволы" официально объявили, что в конце сезона Кэррик завершит игровую карьеру и войдет в штаб Моуриньо, став тренером первой команды.

Жозе уже предвкушает предстоящее сотрудничество с Майклом-тренером, но в остатке сезона рассчитывает на помощь 36-летнего полузащитника, сыгравшего все 90 минут против "Йовила" в Кубке Англии, на футбольном поле.

"Великолепно, что Майкл Кэррик вернулся. Когда вспоминаешь, что в мае он закончит свою игровую карьеру, то становится по-настоящему грустно. Однако у меня появится великолепный ассистент, я убежден в этом".

"Я хочу помочь ему становиться лучше и лучше, однако жаль, что мы потеряем игрока, который хорош во всем на поле", — приводит слова Моуриньо Manchester Evening News.



Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1809

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. suru-ziy544 29.01.2018 09:52 # suru-ziy544
    Лингард, Янг, Валенсия, Де хеа, Джонс, Смоллинг останутся игравшие при Ферги.

    (ответить)

  2. roykean11 29.01.2018 09:12 # roykean11
    Агашка Каррик.......////////

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: