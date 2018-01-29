"Вест Бромвич" обратился насчет Троя Дини
"Вест Бромвич" вступил в контакт с "Уотфордом" относительно приобретения нападающего Троя Дини.
Как известно, Дини является капитаном "шершней", за которых он выступает с 2010 года. Однако этот сезон складывается очень непросто для 29-летнего англичанина, который успел отбыть уже две дисквалификации.
Как стало известно Sky Sports, "дрозды" выразили готовность заплатить 16 миллионов фунтов в качестве компенсации Троя. Правда, возможно, сперва клубу с "Хоторнс" придется продать защитника Джонни Эванса, которого продолжают сватать в "Арсенал".
"Уотфорд" не хочет идти на сделку со своим конкурентом по борьбе за выживание в Премьер-Лиге, но если сам Дини выразит желание уйти, то клуб не будет удерживать игрока против его воли.
29.01.2018 08:00
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в челси его
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