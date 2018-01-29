"Челси" свернул переговоры по Джеко

Эдин Джеко Переговоры "Челси" о приобретении нападающего "Ромы" Эдина Джеко завершились провалом. Игрок не перейдет на "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно.

На протяжении последней недели "синие" вели интенсивные переговоры с клубом Серии А относительно перехода Джеко. "Челси" требовалось убедить не только "Рому", но и самого Эдина.

По слухам, 31-летний босниец требовал себе гарантий игрового времени, а также долгосрочный контракт, что идет в разрез с политикой лондонского клуба в отношении возрастных игроков.

По информации The Independent, теперь вопрос с возможным переходом Джеко в "Челси" окончательно закрыт. Чемпионы Премьер-Лиги свернули все переговоры и готовы обратиться к альтернативным целям.

Добавим, что ранее в январе к "синим" сватали Питера Крауча из "Стоука", Эшли Барнса из "Бернли" и Оливье Жиру из "Арсенала". Срыв переговоров по Джеко также означает, что "Челси" не отпустит в аренду Мичи Батшуайи.



Метки Джеко, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. golokante 29.01.2018 08:48 # golokante
    Сверните газету Индепендьенте в трубочку и засуньте себе в жопу. Джеко перейдет в Челси.

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  2. admet 29.01.2018 08:30 # admet
    В итоге будет инфа, что Римляне не получали конкретных предложений от Челси по Джеко))

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  3. mcfc-fantactic 29.01.2018 07:37 # mcfc-fantactic
    Красаучег, послал нахой этих су..чек анониров, вместе с выкидышами в виде фанов на фапли.

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  4. chelsea-super 29.01.2018 07:21 # chelsea-super
    Батшуайи разабивался, нах не нужен этот пидр.

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  5. celebrate 29.01.2018 07:05 # celebrate
    Это к лучшему, пусть Жиру у геев забирают.

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