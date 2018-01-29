"Челси" свернул переговоры по Джеко

Переговоры "Челси" о приобретении нападающего "Ромы" Эдина Джеко завершились провалом. Игрок не перейдет на "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно.

На протяжении последней недели "синие" вели интенсивные переговоры с клубом Серии А относительно перехода Джеко. "Челси" требовалось убедить не только "Рому", но и самого Эдина.



По слухам, 31-летний босниец требовал себе гарантий игрового времени, а также долгосрочный контракт, что идет в разрез с политикой лондонского клуба в отношении возрастных игроков.



По информации The Independent, теперь вопрос с возможным переходом Джеко в "Челси" окончательно закрыт. Чемпионы Премьер-Лиги свернули все переговоры и готовы обратиться к альтернативным целям.



Добавим, что ранее в январе к "синим" сватали Питера Крауча из "Стоука", Эшли Барнса из "Бернли" и Оливье Жиру из "Арсенала". Срыв переговоров по Джеко также означает, что "Челси" не отпустит в аренду Мичи Батшуайи.