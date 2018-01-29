"Челси" свернул переговоры по Джеко
Переговоры "Челси" о приобретении нападающего "Ромы" Эдина Джеко завершились провалом. Игрок не перейдет на "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно.
На протяжении последней недели "синие" вели интенсивные переговоры с клубом Серии А относительно перехода Джеко. "Челси" требовалось убедить не только "Рому", но и самого Эдина.
По слухам, 31-летний босниец требовал себе гарантий игрового времени, а также долгосрочный контракт, что идет в разрез с политикой лондонского клуба в отношении возрастных игроков.
По информации The Independent, теперь вопрос с возможным переходом Джеко в "Челси" окончательно закрыт. Чемпионы Премьер-Лиги свернули все переговоры и готовы обратиться к альтернативным целям.
Добавим, что ранее в январе к "синим" сватали Питера Крауча из "Стоука", Эшли Барнса из "Бернли" и Оливье Жиру из "Арсенала". Срыв переговоров по Джеко также означает, что "Челси" не отпустит в аренду Мичи Батшуайи.
29.01.2018 07:00
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Последние комментарии:
Сверните газету Индепендьенте в трубочку и засуньте себе в жопу. Джеко перейдет в Челси.
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В итоге будет инфа, что Римляне не получали конкретных предложений от Челси по Джеко))
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Красаучег, послал нахой этих су..чек анониров, вместе с выкидышами в виде фанов на фапли.
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Батшуайи разабивался, нах не нужен этот пидр.
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Это к лучшему, пусть Жиру у геев забирают.
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