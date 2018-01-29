"Арсенал" близок к покупке Обамеянга

"Арсенал" близок к согласованию сделки по приобретению нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга стоимостью 60 миллионов фунтов.

В минувшую субботу, напомним, клуб Бундеслиги поставил ультиматум перед "канонирами", выразив готовность продать Обамеянга, но только на своих условиях.



Как стало известно Sky Sports, "Арсенал" действительно близок к тому, чтобы заплатить ту сумму, которую требует "Боруссия". Несмотря на два отклоненных предложения, лондонский клуб продолжает переговоры со своими коллегами из Дортмунда и готовится увеличить сумму до запрашиваемых 60 млн. фунтов.



Более того, один из источников издания сообщает, что нападающий "канониров" Оливье Жиру все еще может быть включен в сделку по Пьер-Эмерику. 31-летнему французу было бы крайне затруднительно претендовать на игровые минуты в остатке сезона в случае перехода на "Эмирейтс" Обамеянга.



В данный момент размер компенсации является главным препятствием на пути перехода 28-летнего габонца в "Арсенал". Сам Пьер-Эмерик отчаянно жаждет этого трансфера и не хочет оставаться в Дортмунде, где у него не совершенно испортились отношения с тренерским штабом и руководством.



Добавим, немецкое издание Kicker и вовсе забегает вперед, утверждая, что "Арсенал" уже согласовал стоимость Обамеянга в размере 63 млн. евро (55 млн. фунтов).