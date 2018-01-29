"Арсенал" близок к покупке Обамеянга
"Арсенал" близок к согласованию сделки по приобретению нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга стоимостью 60 миллионов фунтов.
В минувшую субботу, напомним, клуб Бундеслиги поставил ультиматум перед "канонирами", выразив готовность продать Обамеянга, но только на своих условиях.
Как стало известно Sky Sports, "Арсенал" действительно близок к тому, чтобы заплатить ту сумму, которую требует "Боруссия". Несмотря на два отклоненных предложения, лондонский клуб продолжает переговоры со своими коллегами из Дортмунда и готовится увеличить сумму до запрашиваемых 60 млн. фунтов.
Более того, один из источников издания сообщает, что нападающий "канониров" Оливье Жиру все еще может быть включен в сделку по Пьер-Эмерику. 31-летнему французу было бы крайне затруднительно претендовать на игровые минуты в остатке сезона в случае перехода на "Эмирейтс" Обамеянга.
В данный момент размер компенсации является главным препятствием на пути перехода 28-летнего габонца в "Арсенал". Сам Пьер-Эмерик отчаянно жаждет этого трансфера и не хочет оставаться в Дортмунде, где у него не совершенно испортились отношения с тренерским штабом и руководством.
Добавим, немецкое издание Kicker и вовсе забегает вперед, утверждая, что "Арсенал" уже согласовал стоимость Обамеянга в размере 63 млн. евро (55 млн. фунтов).
29.01.2018 06:55
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http://fapl.ru/posts/60199/?c=1#c6590395
reams опять камингаутнулся. Официально расписался что он пiдор. Интересно, в который раз уже?
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ахха долбень начал удалять камменты
6лядиил не позорься так
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29.01.2018 12:02 #
reams
втянулся с дауничами
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Источник: http://fapl.ru/posts/60199/?c=1#c6590450
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Ору со Светки. Красиво ссыт на гпенсов.
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венгер не одобрил бы покупку такого старика. последние пол года ломать застежку пуховика в лондоне арсену, вестимо.
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29.01.2018 11:23 #
apucmokpam
онли анал
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Источник: http://fapl.ru/posts/60199/?c=1#c6590456
е6аный петух
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так же близки, как и пинсы к восстановлению своей анальной девственности
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Защитник Эмерик Лапорт попрощался с партнерами по "Атлетику" и в ближайшие 24 часа завершит переход в "Манчестер Сити" стоимостью 57 миллионов фунтов. (Daily Mirror)
Источник: http://fapl.ru/posts/60204/?c=1#c6590451
ТОП-защ - 57 лямов, глубокий лавочник мората 75 лямов.
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Как хорошо, что АО закончился и мельшут не будет больше писаться от игры всяких Маркосов Багдатисов и Бенуа Пэров
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грядущий ОИ - зрелище для пенсидоров онли. хз что там интересного
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Секс минет все в през без анала (с) гп
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"онли анал" (с) пенс в 2018
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Главный тренер "Челси" Антонио Конте в пух и прах разругался с руководством клуба и общается с директором Мариной Грановской только через своего помощника Карло Кудичини. (The Times)
((( ну бляяяя
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Кто орал сегодня?
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Бл9 как же бомбит от поражения в КА. Какой же Клопп уе6ан, что все еще не понял, что без грамотной игры в обороне трофеев не взять. Моуриньо, Конте ставят почти идеальную игру в защите. Оба взяли трофеи в прошлом сезоне. Распиаренный Пеп влил в защиту овер 300 лямов и, скорее всего, возьмет АПЛ в этом сезоне, а может и ЛЧ в добавок. Но только Клопп не может догнать, что без нормальной обороны нельзя взять трофей в Англии, какая бы у тебя не была атака. Тупее него только месье Арсен, но даже этот старый маразматик взял 3 трофея за период работы Клоппа в АПЛ.
#Клоппаут #СимеонеВЛФК
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конечно это 4ый подряд коммент со словом конечно
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Просто ору со всех даунов: и с тех кто не орет, и с тех кто орет, и с тех что орут с даунов.
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Пенсы норм конечно вернулись в бассейн. Абсолютно украинские цвета
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Норм конечно вчера Коут потерялся.
Вальдервельде тупой даун. Как можно его поставить на правый фланг, где он никогда не играл. Просто наитупейший тренер. Придёт Дембеле, Кавтинка сядет на бенч. Его место занято.
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