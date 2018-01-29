"Арсенал" близок к покупке Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" близок к согласованию сделки по приобретению нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга стоимостью 60 миллионов фунтов.

В минувшую субботу, напомним, клуб Бундеслиги поставил ультиматум перед "канонирами", выразив готовность продать Обамеянга, но только на своих условиях.

Как стало известно Sky Sports, "Арсенал" действительно близок к тому, чтобы заплатить ту сумму, которую требует "Боруссия". Несмотря на два отклоненных предложения, лондонский клуб продолжает переговоры со своими коллегами из Дортмунда и готовится увеличить сумму до запрашиваемых 60 млн. фунтов.

Более того, один из источников издания сообщает, что нападающий "канониров" Оливье Жиру все еще может быть включен в сделку по Пьер-Эмерику. 31-летнему французу было бы крайне затруднительно претендовать на игровые минуты в остатке сезона в случае перехода на "Эмирейтс" Обамеянга.

В данный момент размер компенсации является главным препятствием на пути перехода 28-летнего габонца в "Арсенал". Сам Пьер-Эмерик отчаянно жаждет этого трансфера и не хочет оставаться в Дортмунде, где у него не совершенно испортились отношения с тренерским штабом и руководством.

Добавим, немецкое издание Kicker и вовсе забегает вперед, утверждая, что "Арсенал" уже согласовал стоимость Обамеянга в размере 63 млн. евро (55 млн. фунтов).



Метки Арсенал, Боруссия, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2018 06:55

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Последние комментарии:




  1. griboedov 29.01.2018 12:21 # griboedov
    Просто не надо забывать:

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  2. griboedov 29.01.2018 12:20 # griboedov
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    http://fapl.ru/posts/60199/?c=1#c6590395

    reams опять камингаутнулся. Официально расписался что он пiдор. Интересно, в который раз уже?

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  3. wengerrrro 29.01.2018 12:16 # wengerrrro
    ахха долбень начал удалять камменты

    6лядиил не позорься так

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  4. griboedov 29.01.2018 12:04 # griboedov
    29.01.2018 12:02 #
    reams

    втянулся с дауничами
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    Источник: http://fapl.ru/posts/60199/?c=1#c6590450

    (ответить)

  5. eden10 29.01.2018 11:55 # eden10
    Ору со Светки. Красиво ссыт на гпенсов.

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  6. alexomck 29.01.2018 11:51 # alexomck
    венгер не одобрил бы покупку такого старика. последние пол года ломать застежку пуховика в лондоне арсену, вестимо.

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  7. narcot 29.01.2018 11:51 # narcot
    29.01.2018 11:23 #
    apucmokpam

    онли анал
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/60199/?c=1#c6590456

    е6аный петух

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  8. narcot 29.01.2018 11:49 # narcot
    так же близки, как и пинсы к восстановлению своей анальной девственности

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  9. jesus33 29.01.2018 11:45 # jesus33
    Защитник Эмерик Лапорт попрощался с партнерами по "Атлетику" и в ближайшие 24 часа завершит переход в "Манчестер Сити" стоимостью 57 миллионов фунтов. (Daily Mirror)

    Источник: http://fapl.ru/posts/60204/?c=1#c6590451

    ТОП-защ - 57 лямов, глубокий лавочник мората 75 лямов.

    (ответить)

  10. lfc-mad-fan13 29.01.2018 11:40 # lfc-mad-fan13
    Как хорошо, что АО закончился и мельшут не будет больше писаться от игры всяких Маркосов Багдатисов и Бенуа Пэров

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  11. spartan 29.01.2018 11:28 # spartan
    грядущий ОИ - зрелище для пенсидоров онли. хз что там интересного

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  12. eden10 29.01.2018 11:26 # eden10
    Секс минет все в през без анала (с) гп

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  13. wengerrrro 29.01.2018 11:26 # wengerrrro
    "онли анал" (с) пенс в 2018

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  14. apucmokpam 29.01.2018 11:25 # apucmokpam
    Главный тренер "Челси" Антонио Конте в пух и прах разругался с руководством клуба и общается с директором Мариной Грановской только через своего помощника Карло Кудичини. (The Times)

    ((( ну бляяяя

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  15. griboedov 29.01.2018 11:17 # griboedov
    Кто орал сегодня?

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  16. liverpoolezzz 29.01.2018 11:15 # liverpoolezzz
    Бл9 как же бомбит от поражения в КА. Какой же Клопп уе6ан, что все еще не понял, что без грамотной игры в обороне трофеев не взять. Моуриньо, Конте ставят почти идеальную игру в защите. Оба взяли трофеи в прошлом сезоне. Распиаренный Пеп влил в защиту овер 300 лямов и, скорее всего, возьмет АПЛ в этом сезоне, а может и ЛЧ в добавок. Но только Клопп не может догнать, что без нормальной обороны нельзя взять трофей в Англии, какая бы у тебя не была атака. Тупее него только месье Арсен, но даже этот старый маразматик взял 3 трофея за период работы Клоппа в АПЛ.
    #Клоппаут #СимеонеВЛФК

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  17. wengerrrro 29.01.2018 10:53 # wengerrrro
    конечно это 4ый подряд коммент со словом конечно

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  18. griboedov 29.01.2018 10:53 # griboedov
    Просто ору со всех даунов: и с тех кто не орет, и с тех кто орет, и с тех что орут с даунов.

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  19. griboedov 29.01.2018 10:50 # griboedov
    Пенсы норм конечно вернулись в бассейн. Абсолютно украинские цвета

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  20. mikkiynwa 29.01.2018 10:47 # mikkiynwa
    Норм конечно вчера Коут потерялся.

    Вальдервельде тупой даун. Как можно его поставить на правый фланг, где он никогда не играл. Просто наитупейший тренер. Придёт Дембеле, Кавтинка сядет на бенч. Его место занято.

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