Почеттино открыт к качественным приобретениям

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что заключительные дни зимнего трансферного окна его клуб посвятит поиску качественных приобретений.

Свой последний январский трансфер "шпоры" совершили еще в 2015 году, когда договорились о переходе Деле Алли, позволив тому доиграть сезон в "МК Донс".



Тем не менее, Почеттино открыт к тому, чтобы нарушить сложившуюся традицию и привести в команду новичков посреди сезона. Однако Маурисио заинтересован только в классных игроках.



"Конечно, у нас есть некоторые варианты. В заключительные дни станет видно, сможем ли мы добавить команде мастерства".



"Если этого не случится, значит так тому и быть. Ближайшие несколько дней покажут, удастся ли нам заполучить желаемых игроков", — цитирует Почеттино Sky Sports.



Добавим, что в данный момент "Тоттенхэм" продолжает переговоры о покупке вингера ПСЖ Лукаса Моуры. Также к "шпорам" сватают нападающего "Бордо" Малкома.