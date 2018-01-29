Почеттино открыт к качественным приобретениям
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что заключительные дни зимнего трансферного окна его клуб посвятит поиску качественных приобретений.
Свой последний январский трансфер "шпоры" совершили еще в 2015 году, когда договорились о переходе Деле Алли, позволив тому доиграть сезон в "МК Донс".
Тем не менее, Почеттино открыт к тому, чтобы нарушить сложившуюся традицию и привести в команду новичков посреди сезона. Однако Маурисио заинтересован только в классных игроках.
"Конечно, у нас есть некоторые варианты. В заключительные дни станет видно, сможем ли мы добавить команде мастерства".
"Если этого не случится, значит так тому и быть. Ближайшие несколько дней покажут, удастся ли нам заполучить желаемых игроков", — цитирует Почеттино Sky Sports.
Добавим, что в данный момент "Тоттенхэм" продолжает переговоры о покупке вингера ПСЖ Лукаса Моуры. Также к "шпорам" сватают нападающего "Бордо" Малкома.
29.01.2018 06:00
Просмотров: 1077
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лукас неплохое приобритение.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий