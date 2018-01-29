Эшли Янг все еще надеется на новый контракт

Фланговый защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг все еще находится в ожидании нового контракта.

По ходу этого сезона "красные дьяволы" воспользовались своей опцией и на 12 месяцев продлили контракты Люка Шоу и Андера Эрреры. Та же самая опция прописана в соглашениях с Янгом, Хуаном Матой, Дейли Блиндом и Сэмом Джонстоном.



Как сообщает Manchester Evening News, на "Олд Траффорд" непременно продлят контракты перечисленных игроков, поскольку не собираются терять кого-либо безо всякой компенсации. Что касается Янга, то он рассчитывает на полноценную новую сделку, а не на автоматическое пролонгирование действующего трудового договора, заключенного в 2015 году.



Несмотря на свои 32 года, Эшли уверен, что сделал достаточно для новой сделки. Экс-игрок "Астон Виллы" выходил в стартовом составе на 17 из 24 матчей "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, пропустив два последних из-за дисквалификации.



Однако далеко не факт, что желание Янга исполнится. Дело в том, что подавляющее число своих матчей Эшли сыграл на позиции левого защитника, а сейчас здесь блестяще выглядит Люк Шоу. Вдобавок не утихают слухи об интересе "дьяволов" к Алексу Сандро из "Ювентуса", Данни Роузу из "Тоттенхэма" и Кирану Тирни из "Селтика".