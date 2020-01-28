Лерой Сане может пропустить до месяца
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предположил, что вингер Лерой Сане может пропустить несколько недель с травмой лодыжки, полученной в матче Кубка Англии против "Кардиффа".
В воскресенье Сане помог "горожанам" одержать победу 0:2 и продолжить свое шествие во всех четырех турнирах, однако незадолго до перерыва Лерою досталось по ногам от защитника "Кардиффа" Джо Беннетта, который пытался прервать его быстрый прорыв.
Сане так и не смог выйти на второй тайм. В понедельник 22-летний игрок сборной Германии будет обследован докторами, после чего появится ясность, на какой срок Лерой задержится в лазарете.
"Он пропустит некоторое время — минимум две-три недели или месяц. Завтра мы будем знать наверняка".
"Я много раз говорил, что задача всех рефери — оберегать игроков. Не только игроков "Манчестер Сити" — всех игроков".
"Это происходит не потому, что кто-то из игроков достаточно смел, чтобы бить по ногам. Рефери должны оберегать игроков. Пока же это продолжает происходить безнаказанно".
"Это необходимо делать ради футбола в целом и ради игроков, потому что они артисты. Мы должны заботиться о них", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
How was this tackle on Leroy Sane not a sending off. Close to GBH pic.twitter.com/TccxUDWNtF— Cam (@BFooli) 28 января 2018 г.
28.01.2018 22:20
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дааа, жестко.
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Судья конченный членсидор, должен был давать три КК.
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чуть не оторвали, здоровья!
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Ох уж этот Чемпионшип... там звери какие то
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