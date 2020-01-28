Лерой Сане может пропустить до месяца

Лерой Сане Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предположил, что вингер Лерой Сане может пропустить несколько недель с травмой лодыжки, полученной в матче Кубка Англии против "Кардиффа".

В воскресенье Сане помог "горожанам" одержать победу 0:2 и продолжить свое шествие во всех четырех турнирах, однако незадолго до перерыва Лерою досталось по ногам от защитника "Кардиффа" Джо Беннетта, который пытался прервать его быстрый прорыв.

Сане так и не смог выйти на второй тайм. В понедельник 22-летний игрок сборной Германии будет обследован докторами, после чего появится ясность, на какой срок Лерой задержится в лазарете.

"Он пропустит некоторое время — минимум две-три недели или месяц. Завтра мы будем знать наверняка".

"Я много раз говорил, что задача всех рефери — оберегать игроков. Не только игроков "Манчестер Сити" — всех игроков".

"Это происходит не потому, что кто-то из игроков достаточно смел, чтобы бить по ногам. Рефери должны оберегать игроков. Пока же это продолжает происходить безнаказанно".

"Это необходимо делать ради футбола в целом и ради игроков, потому что они артисты. Мы должны заботиться о них", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Метки видео, Манчестер Сити, Сане, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2018 22:20

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  1. manutd-20champ 28.01.2018 23:33 # manutd-20champ
    дааа, жестко.

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  2. mancityman 28.01.2018 22:44 # mancityman
    Судья конченный членсидор, должен был давать три КК.Пользователь получил предупреждение

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  3. gunars 28.01.2018 22:30 # gunars
    чуть не оторвали, здоровья!

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  4. bes-ter 28.01.2018 22:27 # bes-ter
    Ох уж этот Чемпионшип... там звери какие то

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