Лерой Сане может пропустить до месяца

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предположил, что вингер Лерой Сане может пропустить несколько недель с травмой лодыжки, полученной в матче Кубка Англии против "Кардиффа".

В воскресенье Сане помог "горожанам" одержать победу 0:2 и продолжить свое шествие во всех четырех турнирах, однако незадолго до перерыва Лерою досталось по ногам от защитника "Кардиффа" Джо Беннетта, который пытался прервать его быстрый прорыв.



Сане так и не смог выйти на второй тайм. В понедельник 22-летний игрок сборной Германии будет обследован докторами, после чего появится ясность, на какой срок Лерой задержится в лазарете.



"Он пропустит некоторое время — минимум две-три недели или месяц. Завтра мы будем знать наверняка".



"Я много раз говорил, что задача всех рефери — оберегать игроков. Не только игроков "Манчестер Сити" — всех игроков".



"Это происходит не потому, что кто-то из игроков достаточно смел, чтобы бить по ногам. Рефери должны оберегать игроков. Пока же это продолжает происходить безнаказанно".



"Это необходимо делать ради футбола в целом и ради игроков, потому что они артисты. Мы должны заботиться о них", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.





How was this tackle on Leroy Sane not a sending off. Close to GBH pic.twitter.com/TccxUDWNtF