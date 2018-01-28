Фабиньо ждет предложений больших клубов

Полузащитник "Монако" Фабиньо поставил в известность ведущие клубы Премьер-Лиги, заявив о своей готовности уйти на повышение.

Прошлым летом, когда "Монако" устроил распродажу своих звезд, Фабиньо назывался в числе трансферных целей "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



Тогда "Монако" удалось удержать 24-летнего бразильца, однако теперь Фабиньо чувствует, что ему пора двигаться дальше.



"Если мне предоставится возможность отправиться в новую лигу или клуб с более серьезной структурой и большими ожиданиями, тогда я буду заинтересован. Мне было хорошо в "Монако", но кажется, мое время здесь подходит к концу".



"Я знаю, что цель клуба — стараться финишировать вторым и попадать в Лигу Чемпионов, полагаясь не на игроков с именем, а на молодежь. Убежден, я преодолел этот путь. Я пришел никем, я сделал себе имя в клубе, выиграл трофеи. Возможно, теперь мне требуется новое испытание", — сообщил Фабиньо Lancenet.