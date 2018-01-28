Фабиньо ждет предложений больших клубов

Фабиньо Полузащитник "Монако" Фабиньо поставил в известность ведущие клубы Премьер-Лиги, заявив о своей готовности уйти на повышение.

Прошлым летом, когда "Монако" устроил распродажу своих звезд, Фабиньо назывался в числе трансферных целей "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Тогда "Монако" удалось удержать 24-летнего бразильца, однако теперь Фабиньо чувствует, что ему пора двигаться дальше.

"Если мне предоставится возможность отправиться в новую лигу или клуб с более серьезной структурой и большими ожиданиями, тогда я буду заинтересован. Мне было хорошо в "Монако", но кажется, мое время здесь подходит к концу".

"Я знаю, что цель клуба — стараться финишировать вторым и попадать в Лигу Чемпионов, полагаясь не на игроков с именем, а на молодежь. Убежден, я преодолел этот путь. Я пришел никем, я сделал себе имя в клубе, выиграл трофеи. Возможно, теперь мне требуется новое испытание", — сообщил Фабиньо Lancenet.



Метки Монако, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2018 21:25

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  1. manutd-20champ 28.01.2018 23:35 # manutd-20champ
    заверните в МЮ

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  2. calvin-harris 28.01.2018 21:53 # calvin-harris
    В лфк его
    ))

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  3. daikirai 28.01.2018 21:32 # daikirai
    Лучше чем бакайока. Ещё даже в монако был лучше, по всем показателям, что в атаке, что в защите. Нормально щёлсей развели в общем

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