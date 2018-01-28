"Сити" уверенно прошел "Кардифф" в Кубке Англии

Манчестер Сити Еще одним участником 5-го раунда Кубка Англии стал "Манчестер Сити", разобравшийся на выезде с "Кардиффом" — 0:2.

Принявшись оказывать давление, "горожане" уже на восьмой минуте открыли счет. Исполняя штрафной удар, Кевин Де Брюйне хитро пробил под стенкой — 0:1.

Вскоре "Кардифф" огрызнулся парой неплохих атак, едва не застав голкипера гостей Клаудио Браво врасплох, но затем вновь сосредоточился на обороне.

На 25-й минуте Бернарду Силва прекрасным ударом под перекладину поразил ворота валлийской команды, но оказавшийся на пути мяча Лерой Сане забрался в офсайд, поэтому рефери не засчитал этот зрелищный гол.

И все-таки на 37-й минуте хозяева пропустили во второй раз. На сей раз Силва взял на себя роль диспетчера и выполнил отличную передачу с левого фланга на линию вратарской, откуда Рахим Стерлинг пробил головой с отскоком от газона — 0:2.

Во втором тайме игра поскучнела. "Сити" уверенно контролировал ситуацию на поле, но никуда не спешил, решив поберечь силы. Счет уже изменился.

"Сити" без особых проблем пробился в 5-й раунд Кубка Англии, жеребьевка которого состоится в понедельник вечером. Единственный негатив этого матча — травма Лероя Сане.

"Кардифф" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:2)

Голы: Де Брюйне 8, Стерлинг 37.

"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Компани, Отаменди, Данило, Фернандиньо, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва (Диас 89), Стерлинг, Сане (Агуэро 45).



Метки Кардифф, Кубок Англии, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2018 20:55

Количество просмотров Просмотров: 1829

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Последние комментарии:




  1. golokante 28.01.2018 23:41 # golokante
    Я тоже Барсу смотрю. Коутиньо играет, как будто из России приехал. Обычно наши так же стесняются играть и косяки порют в крутых клубах.

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  2. melwood-lfc 28.01.2018 23:12 # melwood-lfc
    Коут очково играет
    вообще ору с его игры

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  3. sj606 28.01.2018 23:05 # sj606
    Ливерпуль» выбывает из Кубка Англии в четвертом раунде третий раз подряд под руководством Клоппа.
    Кубковый боец )))

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  4. apucmokpam 28.01.2018 22:55 # apucmokpam
    Голы в этом сезоне:

    Александр Ляказетт - 9

    Миши Батшуайи - 10

    Альваро Мората - 12

    и тут калониров опустили

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  5. bluehonorcfc9 28.01.2018 22:10 # bluehonorcfc9
    Челси чемпион,хейтерки в огне.

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  6. monsieurgood 28.01.2018 22:02 # monsieurgood
    купленная победка.

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  7. mancityman 28.01.2018 21:59 # mancityman
    https://www.youtube.com/watch?v=wylaRw65D6E
    очень странно что Саню еще не убили

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  8. wilegend 28.01.2018 21:44 # wilegend
    ой зря оно это, ой зря

    https://twitter.com/goal/status/957301356901097474/photo/1

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  9. justnick 28.01.2018 21:34 # justnick
    Сане че там?

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  10. jesus33 28.01.2018 21:33 # jesus33
    Главное, чтобы с Сане было всё-впорядке, какой-то челсидор ему чуть ногу не сломал.

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  11. mancityman 28.01.2018 21:32 # mancityman
    https://pp.userapi.com/c840629/v840629725/4b4d6/rUp725MoU4g.jpg
    членсидор проебал свое очко ))

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  12. spartan 28.01.2018 21:31 # spartan
    Pussypool в последнее время неоч

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  13. hammersmith 28.01.2018 21:12 # hammersmith
    ioohrevil

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  14. mancityman 28.01.2018 21:00 # mancityman
    КОРОЛИ !

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