"Сити" уверенно прошел "Кардифф" в Кубке Англии
Еще одним участником 5-го раунда Кубка Англии стал "Манчестер Сити", разобравшийся на выезде с "Кардиффом" — 0:2.
Принявшись оказывать давление, "горожане" уже на восьмой минуте открыли счет. Исполняя штрафной удар, Кевин Де Брюйне хитро пробил под стенкой — 0:1.
Вскоре "Кардифф" огрызнулся парой неплохих атак, едва не застав голкипера гостей Клаудио Браво врасплох, но затем вновь сосредоточился на обороне.
На 25-й минуте Бернарду Силва прекрасным ударом под перекладину поразил ворота валлийской команды, но оказавшийся на пути мяча Лерой Сане забрался в офсайд, поэтому рефери не засчитал этот зрелищный гол.
И все-таки на 37-й минуте хозяева пропустили во второй раз. На сей раз Силва взял на себя роль диспетчера и выполнил отличную передачу с левого фланга на линию вратарской, откуда Рахим Стерлинг пробил головой с отскоком от газона — 0:2.
Во втором тайме игра поскучнела. "Сити" уверенно контролировал ситуацию на поле, но никуда не спешил, решив поберечь силы. Счет уже изменился.
"Сити" без особых проблем пробился в 5-й раунд Кубка Англии, жеребьевка которого состоится в понедельник вечером. Единственный негатив этого матча — травма Лероя Сане.
"Кардифф" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:2)
Голы: Де Брюйне 8, Стерлинг 37.
"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Компани, Отаменди, Данило, Фернандиньо, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва (Диас 89), Стерлинг, Сане (Агуэро 45).
28.01.2018 20:55
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Я тоже Барсу смотрю. Коутиньо играет, как будто из России приехал. Обычно наши так же стесняются играть и косяки порют в крутых клубах.
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Коут очково играет
вообще ору с его игры
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Ливерпуль» выбывает из Кубка Англии в четвертом раунде третий раз подряд под руководством Клоппа.
Кубковый боец )))
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Голы в этом сезоне:
Александр Ляказетт - 9
Миши Батшуайи - 10
Альваро Мората - 12
и тут калониров опустили
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Челси чемпион,хейтерки в огне.
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купленная победка.
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https://www.youtube.com/watch?v=wylaRw65D6E
очень странно что Саню еще не убили
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ой зря оно это, ой зря
https://twitter.com/goal/status/957301356901097474/photo/1
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Сане че там?
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Главное, чтобы с Сане было всё-впорядке, какой-то челсидор ему чуть ногу не сломал.
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https://pp.userapi.com/c840629/v840629725/4b4d6/rUp725MoU4g.jpg
членсидор проебал свое очко ))
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Pussypool в последнее время неоч
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ioohrevil
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КОРОЛИ !
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