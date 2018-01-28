"Сити" уверенно прошел "Кардифф" в Кубке Англии

Еще одним участником 5-го раунда Кубка Англии стал "Манчестер Сити", разобравшийся на выезде с "Кардиффом" — 0:2.

Принявшись оказывать давление, "горожане" уже на восьмой минуте открыли счет. Исполняя штрафной удар, Кевин Де Брюйне хитро пробил под стенкой — 0:1.



Вскоре "Кардифф" огрызнулся парой неплохих атак, едва не застав голкипера гостей Клаудио Браво врасплох, но затем вновь сосредоточился на обороне.



На 25-й минуте Бернарду Силва прекрасным ударом под перекладину поразил ворота валлийской команды, но оказавшийся на пути мяча Лерой Сане забрался в офсайд, поэтому рефери не засчитал этот зрелищный гол.



И все-таки на 37-й минуте хозяева пропустили во второй раз. На сей раз Силва взял на себя роль диспетчера и выполнил отличную передачу с левого фланга на линию вратарской, откуда Рахим Стерлинг пробил головой с отскоком от газона — 0:2.



Во втором тайме игра поскучнела. "Сити" уверенно контролировал ситуацию на поле, но никуда не спешил, решив поберечь силы. Счет уже изменился.



"Сити" без особых проблем пробился в 5-й раунд Кубка Англии, жеребьевка которого состоится в понедельник вечером. Единственный негатив этого матча — травма Лероя Сане.



"Кардифф" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:2)



Голы: Де Брюйне 8, Стерлинг 37.



"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Компани, Отаменди, Данило, Фернандиньо, Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва (Диас 89), Стерлинг, Сане (Агуэро 45).