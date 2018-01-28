Конте будет счастлив сохранить Батшуайи
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что будет счастлив сохранить нападающего Мичи Батшуайи в клубе.
Согласно слухам в прессе, Конте разочаровался в Батшуайи и уже вовсю ищет другого игрока на роль дублера Альваро Мораты.
Однако в воскресенье Мичи ответил своим критикам, оформив дубль в матче Кубка Англии против "Ньюкасла". После победы 3:0 Антонио прояснил ситуацию и заверил, что не хочет избавляться от бельгийца.
"Уйдет ли он в аренду? Я не знаю, что произойдет. Но когда ты выступаешь в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов, а также в Кубке Англии, то необходимо обладать минимум тремя нападающими".
"Посмотрим, что произойдет на рынке. Это не означает, что Мичи должен уйти в аренду. Мы выступаем во множестве соревнований, и три нападающих — это минимум".
"Я знаю, что впереди Чемпионат Мира, и каждый игрок хочет произвести впечатление на тренера своей сборной. Но здесь другая ситуация. Если клуб решит добавить еще одного игрока, то я не знаю, захочет Мичи остаться или уйти в аренду. Это будет его решение, не мое".
"Я готов продолжать работу с этими игроками. Я очень счастлив обладать им. Но я не знаю, что произойдет на трансферном рынке", — цитирует Конте Evening Standard.
28.01.2018 20:25
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Ему всё равно в сборной нечего ловить. Бесполезный Лукаку будет в основе, пока не удалится.
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так топяра же... две банки завалил, конечно счастье обладать им.
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Аххах))) бичюаи. контекс пробитый, уже лимонит этому днарю. Видать точно писта говнорям членси.
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просто тип забивной с чутьем. вот и всё
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