Конте будет счастлив сохранить Батшуайи

Мичи Батшуайи Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что будет счастлив сохранить нападающего Мичи Батшуайи в клубе.

Согласно слухам в прессе, Конте разочаровался в Батшуайи и уже вовсю ищет другого игрока на роль дублера Альваро Мораты.

Однако в воскресенье Мичи ответил своим критикам, оформив дубль в матче Кубка Англии против "Ньюкасла". После победы 3:0 Антонио прояснил ситуацию и заверил, что не хочет избавляться от бельгийца.

"Уйдет ли он в аренду? Я не знаю, что произойдет. Но когда ты выступаешь в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов, а также в Кубке Англии, то необходимо обладать минимум тремя нападающими".

"Посмотрим, что произойдет на рынке. Это не означает, что Мичи должен уйти в аренду. Мы выступаем во множестве соревнований, и три нападающих — это минимум".

"Я знаю, что впереди Чемпионат Мира, и каждый игрок хочет произвести впечатление на тренера своей сборной. Но здесь другая ситуация. Если клуб решит добавить еще одного игрока, то я не знаю, захочет Мичи остаться или уйти в аренду. Это будет его решение, не мое".

"Я готов продолжать работу с этими игроками. Я очень счастлив обладать им. Но я не знаю, что произойдет на трансферном рынке", — цитирует Конте Evening Standard.



Метки Батшуайи, Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2018 20:25

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 28.01.2018 22:38 # ganinilyha
    Ему всё равно в сборной нечего ловить. Бесполезный Лукаку будет в основе, пока не удалится.

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  2. manutd-20champ 28.01.2018 22:31 # manutd-20champ
    так топяра же... две банки завалил, конечно счастье обладать им.

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  3. mcfc-fantactic 28.01.2018 21:12 # mcfc-fantactic
    Аххах))) бичюаи. контекс пробитый, уже лимонит этому днарю. Видать точно писта говнорям членси.

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  4. gidro-met 28.01.2018 21:06 # gidro-met
    просто тип забивной с чутьем. вот и всё

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