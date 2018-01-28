Гвардиола призывает отменить переигровки в Кубке Англии

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что в Кубке Англии необходимо отменить переигровки.

Как известно, сразу несколько представителей Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм", усложнили себе жизнь, добавив в свое и без того насыщенного расписание переигровку в рамках 4-го раунда Кубка Англии. Гвардиола считает, что было бы неплохо изменить регламент кубковых английских турниров, хотя и не верит, что это произойдет.



"Я бы хотел, чтобы полуфинал Кубка Лиги игрался в один матч. Я бы хотел, чтобы в каждом раунде Кубке Англии был один матч, без переигровки. Как и Юрген (Клопп), как и все остальные тренеры".



"Как я уже говорил прежде, этого не случится. Ничего не изменится. Будут дополнительные матчи, переигровки, экстра-таймы. Экстра-экстра-таймы, — вот что нас ждет в будущем".



"Могут ли тренеры изменить это? Абсолютно нет. Это бизнес, и шоу должно продолжаться. Конечно, это вредит игрокам. Каждый тренер подтвердит это. Большое количество матчей без восстановления приводит ко множеству травм".



"Большие боссы и тренеры говорят об этом перед сезоном. Боссы слушают и только", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.