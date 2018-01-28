Гвардиола призывает отменить переигровки в Кубке Англии

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что в Кубке Англии необходимо отменить переигровки.

Как известно, сразу несколько представителей Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм", усложнили себе жизнь, добавив в свое и без того насыщенного расписание переигровку в рамках 4-го раунда Кубка Англии. Гвардиола считает, что было бы неплохо изменить регламент кубковых английских турниров, хотя и не верит, что это произойдет.

"Я бы хотел, чтобы полуфинал Кубка Лиги игрался в один матч. Я бы хотел, чтобы в каждом раунде Кубке Англии был один матч, без переигровки. Как и Юрген (Клопп), как и все остальные тренеры".

"Как я уже говорил прежде, этого не случится. Ничего не изменится. Будут дополнительные матчи, переигровки, экстра-таймы. Экстра-экстра-таймы, — вот что нас ждет в будущем".

"Могут ли тренеры изменить это? Абсолютно нет. Это бизнес, и шоу должно продолжаться. Конечно, это вредит игрокам. Каждый тренер подтвердит это. Большое количество матчей без восстановления приводит ко множеству травм".

"Большие боссы и тренеры говорят об этом перед сезоном. Боссы слушают и только", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Метки Гвардиола, Кубок Англии, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2018 19:15

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  1. mansour 28.01.2018 21:18 # mansour
    Баааллииин пацани как бабушки, ляляля ляляля, иди устрой жизнь ё.б.а.н.а твою ...м..а..ть

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  2. ulterior 28.01.2018 20:25 # ulterior
    Пиздуй к себе в путалонию и там командуй. А здесь не надо. И Юргена это касается. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Никто не будет подстраивать календарь так, чтоб недоклубам было удобно.

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  3. vladvlad123 28.01.2018 19:35 # vladvlad123
    Странный он чел - хочет укоротить шоу, которое приносит большие деньги и которое любят болельщики и за которое и игроки и тренеры получают нереальное бабло. Пеп, бро, на уровне, где игрок получает 100-400 тысяч в неделю жаловаться на травмы или хоть на что-то это неуважение к болельщикам. в

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