"Челси" легко разобрался с "Ньюкаслом"

Маркос Алонсо и Мичи Батшуайи "Челси" уверенно преодолел 4-й раунд Кубка Англии, в домашних стенах разгромив "Ньюкасл" — 3:0.

Начало матча получилось сонным, однако первый же серьезный момент оказался результативным. На 31-й минуте Педро выполнил великолепную диагональную передачу со своей половины поля на Эдена Азара, который оставил мяч подключившемуся Маркосу Алонсо, а тот покатил Мичи Батшуайи. Бельгиец остался в совершенном одиночестве посреди штрафной и спокойно расстрелял ворота — 1:0.

Вскоре гости попытались перейти к атакующим действиям, но это оказалось только на руку "синим", у которых появилось свободное пространство. Хороший момент имел Антонио Рюдигер, чей крученый удар получился слегка неточным.

А на 44-й минуте "Челси" удвоил счет, проведя быструю атаку. Получив передачу от Азара, Батшуайи ворвался в штрафную по правому краю и нанес удар с рикошетом от бросившегося в подкат Джамаала Ласселлса — 2:0.

Во втором тайме шла достаточно спокойна игра, но хозяева были слишком сильным соперником, чтобы у "сорок" были реальные шансы что-либо изменить.

И все-таки счет стал разгромным. На 72-й минуте Алонсо прекрасно исполнил штрафной удар, обведя стенку и словно рукой забросив мяч в ворота — 3:0.

В концовке матча "Челси" полностью переигрывал гостей, и если бы не голкипер Карл Дарлоу, итоговый счет мог бы быть еще крупнее.

"Челси" одержал очень будничную и уверенную победу, без лишних нервов и не затратив много сил. "Синие" продолжают свой путь в турнире, а "Ньюкасл" теперь может полностью сосредоточиться на выживании в Премьер-Лиге.

"Челси" — "Ньюкасл" — 3:0 (2:0)

Голы: Батшуайи 31, 44, Алонсо 72.

"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Дринкуотер, Канте (Ампаду 78), Алонсо, Педро (Хадсон-Одои 81), Батшуайи, Азар (Баркли 73).

"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо (Мерфи 77), Мбемба, Ласселлс, Кларк, Хайдара, Шелви, Севе, Хейден (Атсу 83), Ритчи, Гэйл (Хоселу 64).

Предупреждение: Мбемба.



Метки Кубок Англии, Ньюкасл, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2018 18:25

Количество просмотров Просмотров: 4189

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 28.01.2018 21:13 # gidro-met
    вротники горят. Челси идет к победе..е!)

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  2. mcfc-fantactic 28.01.2018 21:02 # mcfc-fantactic
    Сука, эти газонокосильщики кардифф пол команды перех..уярили по ногам. Скумоб..ляди и членососы, точно бы расслабили сфинктер, в этом и есть главная разница между МС и красной и синей помойкой.

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  3. golokante 28.01.2018 20:52 # golokante
    Нахер вы эти ссылки выкладываете. Думаете их кто-то смотрит? Делать нехуй ссылки смотреть только ваши.

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  4. cfc000000 28.01.2018 20:48 # cfc000000
    У вас у всех синдром туретты

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  5. eden10 28.01.2018 20:39 # eden10
    Че по щленще.

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  6. mancityman 28.01.2018 20:38 # mancityman
    Членсидор судит матч

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  7. knvlay 28.01.2018 20:19 # knvlay
    Как же Де Брюйне охуенно пробил.
    Воротчик, хоть все равно и не отбил бы, чет слишком к левой штанге прижался.

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  8. mancityman 28.01.2018 20:19 # mancityman
    Судья членсидор конченый

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  9. bluehonorcfc9 28.01.2018 20:16 # bluehonorcfc9
    Топ голясо Алонсо идеально положил.
    https://www.youtube.com/watch?v=_M94GRe_j_M

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  10. mancityman 28.01.2018 20:14 # mancityman
    Болельщики синей помойки членси - это дети шлюхи, истинные вы6лядки.

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  11. bluehonorcfc9 28.01.2018 20:13 # bluehonorcfc9
    Ничего нового Челсей вин,хейтерки сосируют.

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  12. knvlay 28.01.2018 20:12 # knvlay
    https://vk.com/id214395404

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  13. walker02 28.01.2018 20:12 # walker02
    Синих глиномесов собирают на такую толстоту. Эх

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  14. monsieurgood 28.01.2018 20:06 # monsieurgood
    На всех, абсолютно на всех ссыт "Челси"

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  15. mcfc-fantactic 28.01.2018 20:04 # mcfc-fantactic
    Синяя помойка chelsea, обыграла ню. Плять, фонтанируют как- будто лч выиграли. А на самом деле сучки геев, то есть пассивнее пассивных- истиные челсидоры.

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  16. mcfc-fantactic 28.01.2018 19:52 # mcfc-fantactic
    V.A.R. и только , больше никак не исправить этих челсидорских судей.

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  17. chelsea-69 28.01.2018 19:48 # chelsea-69
    Лысый походу ёбy дался с покером. Сломают нaxyй и чо потом

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  18. mancityman 28.01.2018 19:47 # mancityman
    Судья челсидор конвенный ч это чистая КК, .

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  19. mcfc-fantactic 28.01.2018 19:46 # mcfc-fantactic
    Сууууудьяяя пид...аразззз!!!

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  20. chelsea-super 28.01.2018 19:44 # chelsea-super
    Там Торрес забил.

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