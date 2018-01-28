"Челси" легко разобрался с "Ньюкаслом"

"Челси" уверенно преодолел 4-й раунд Кубка Англии, в домашних стенах разгромив "Ньюкасл" — 3:0.

Начало матча получилось сонным, однако первый же серьезный момент оказался результативным. На 31-й минуте Педро выполнил великолепную диагональную передачу со своей половины поля на Эдена Азара, который оставил мяч подключившемуся Маркосу Алонсо, а тот покатил Мичи Батшуайи. Бельгиец остался в совершенном одиночестве посреди штрафной и спокойно расстрелял ворота — 1:0.



Вскоре гости попытались перейти к атакующим действиям, но это оказалось только на руку "синим", у которых появилось свободное пространство. Хороший момент имел Антонио Рюдигер, чей крученый удар получился слегка неточным.



А на 44-й минуте "Челси" удвоил счет, проведя быструю атаку. Получив передачу от Азара, Батшуайи ворвался в штрафную по правому краю и нанес удар с рикошетом от бросившегося в подкат Джамаала Ласселлса — 2:0.



Во втором тайме шла достаточно спокойна игра, но хозяева были слишком сильным соперником, чтобы у "сорок" были реальные шансы что-либо изменить.



И все-таки счет стал разгромным. На 72-й минуте Алонсо прекрасно исполнил штрафной удар, обведя стенку и словно рукой забросив мяч в ворота — 3:0.



В концовке матча "Челси" полностью переигрывал гостей, и если бы не голкипер Карл Дарлоу, итоговый счет мог бы быть еще крупнее.



"Челси" одержал очень будничную и уверенную победу, без лишних нервов и не затратив много сил. "Синие" продолжают свой путь в турнире, а "Ньюкасл" теперь может полностью сосредоточиться на выживании в Премьер-Лиге.



"Челси" — "Ньюкасл" — 3:0 (2:0)



Голы: Батшуайи 31, 44, Алонсо 72.



"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Дринкуотер, Канте (Ампаду 78), Алонсо, Педро (Хадсон-Одои 81), Батшуайи, Азар (Баркли 73).



"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо (Мерфи 77), Мбемба, Ласселлс, Кларк, Хайдара, Шелви, Севе, Хейден (Атсу 83), Ритчи, Гэйл (Хоселу 64).



Предупреждение: Мбемба.