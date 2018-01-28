"Челси" легко разобрался с "Ньюкаслом"
"Челси" уверенно преодолел 4-й раунд Кубка Англии, в домашних стенах разгромив "Ньюкасл" — 3:0.
Начало матча получилось сонным, однако первый же серьезный момент оказался результативным. На 31-й минуте Педро выполнил великолепную диагональную передачу со своей половины поля на Эдена Азара, который оставил мяч подключившемуся Маркосу Алонсо, а тот покатил Мичи Батшуайи. Бельгиец остался в совершенном одиночестве посреди штрафной и спокойно расстрелял ворота — 1:0.
Вскоре гости попытались перейти к атакующим действиям, но это оказалось только на руку "синим", у которых появилось свободное пространство. Хороший момент имел Антонио Рюдигер, чей крученый удар получился слегка неточным.
А на 44-й минуте "Челси" удвоил счет, проведя быструю атаку. Получив передачу от Азара, Батшуайи ворвался в штрафную по правому краю и нанес удар с рикошетом от бросившегося в подкат Джамаала Ласселлса — 2:0.
Во втором тайме шла достаточно спокойна игра, но хозяева были слишком сильным соперником, чтобы у "сорок" были реальные шансы что-либо изменить.
И все-таки счет стал разгромным. На 72-й минуте Алонсо прекрасно исполнил штрафной удар, обведя стенку и словно рукой забросив мяч в ворота — 3:0.
В концовке матча "Челси" полностью переигрывал гостей, и если бы не голкипер Карл Дарлоу, итоговый счет мог бы быть еще крупнее.
"Челси" одержал очень будничную и уверенную победу, без лишних нервов и не затратив много сил. "Синие" продолжают свой путь в турнире, а "Ньюкасл" теперь может полностью сосредоточиться на выживании в Премьер-Лиге.
"Челси" — "Ньюкасл" — 3:0 (2:0)
Голы: Батшуайи 31, 44, Алонсо 72.
"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Дринкуотер, Канте (Ампаду 78), Алонсо, Педро (Хадсон-Одои 81), Батшуайи, Азар (Баркли 73).
"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо (Мерфи 77), Мбемба, Ласселлс, Кларк, Хайдара, Шелви, Севе, Хейден (Атсу 83), Ритчи, Гэйл (Хоселу 64).
Предупреждение: Мбемба.
28.01.2018 18:25
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Последние комментарии:
вротники горят. Челси идет к победе..е!)
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Сука, эти газонокосильщики кардифф пол команды перех..уярили по ногам. Скумоб..ляди и членососы, точно бы расслабили сфинктер, в этом и есть главная разница между МС и красной и синей помойкой.
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Нахер вы эти ссылки выкладываете. Думаете их кто-то смотрит? Делать нехуй ссылки смотреть только ваши.
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У вас у всех синдром туретты
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Че по щленще.
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Членсидор судит матч
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Как же Де Брюйне охуенно пробил.
Воротчик, хоть все равно и не отбил бы, чет слишком к левой штанге прижался.
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Судья членсидор конченый
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Топ голясо Алонсо идеально положил.
https://www.youtube.com/watch?v=_M94GRe_j_M
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Болельщики синей помойки членси - это дети шлюхи, истинные вы6лядки.
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Ничего нового Челсей вин,хейтерки сосируют.
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https://vk.com/id214395404
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Синих глиномесов собирают на такую толстоту. Эх
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На всех, абсолютно на всех ссыт "Челси"
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Синяя помойка chelsea, обыграла ню. Плять, фонтанируют как- будто лч выиграли. А на самом деле сучки геев, то есть пассивнее пассивных- истиные челсидоры.
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V.A.R. и только , больше никак не исправить этих челсидорских судей.
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Лысый походу ёбy дался с покером. Сломают нaxyй и чо потом
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Судья челсидор конвенный ч это чистая КК, .
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Сууууудьяяя пид...аразззз!!!
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Там Торрес забил.
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