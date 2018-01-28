Лэмпард одобряет намерение "Челси" купить Джеко

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что нападающий "Ромы" Эдин Джеко стал бы хорошим усилением для команды Антонио Конте.

В это трансферное окно "синие" активно ищут мощного нападающего, однако игроков вроде Энди Кэрролла из "Вест Хэма" или Питера Крауча из "Стоука" Лэмпард считает сомнительным усилением. При этом Фрэнк другого мнения насчет Джеко, с которым он вместе выступал за "Манчестер Сити".



"Кэрролл и Крауч — это не те имена, за которыми "Челси" охотился в прошлом. Однако январь — непростой период, и переход Алексиса Санчеса является исключением. В большинстве случаев ты совершаешь лишь небольшие дополнения".



"Крауч или Кэрролл стали бы резервистами в "Челси", но Джеко — это нечто другое. Он очень хороший игрок, нападающий со всеми атрибутами и без слабых мест".



"Что касается больших инвестиций, то это случится летом. Очень легко сказать, что Крауч и Кэрролл недостойны "Челси", но это не признак того, куда движется "Челси". Это больше признак того, что тренер считает летнее усиление недостаточным", — сообщил Лэмпард Evening Standard.