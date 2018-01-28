Эррера поражен трудолюбием Санчеса

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера признался, что восхищен тем, как новичков "красных дьяволов" Алексис Санчес трудится без мяча.

Не успел Санчес провести и неделю в "Юнайтед", как одноклубники раздали ему уже кучу комплиментов. Защитник Люк Шоу, к примеру, оказался шокирован техникой бывшего лидера "Арсенала".



После дебютного матча Санчеса в футболке МЮ еще одно ценное качество чилийца подметил Эррера. По словам испанца, его поразило стремление Алексиса отбирать мяч сразу после потери.



"Алексис сыграл просто прекрасно, но больше всего меня поразило то, как он борется за мяч после потери. Он готов быть для нас первым защитником. Вот что делает его настолько важным игроком".



"Конечно, мы все были наслышаны о его мастерстве и наблюдали за ним воочию. Но то, как он отрабатывает и пашет без мяча, нравится в нем еще больше", - сообщил Эррера MUTV.