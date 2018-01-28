Эррера поражен трудолюбием Санчеса

Алексис Санчес Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера признался, что восхищен тем, как новичков "красных дьяволов" Алексис Санчес трудится без мяча.

Не успел Санчес провести и неделю в "Юнайтед", как одноклубники раздали ему уже кучу комплиментов. Защитник Люк Шоу, к примеру, оказался шокирован техникой бывшего лидера "Арсенала".

После дебютного матча Санчеса в футболке МЮ еще одно ценное качество чилийца подметил Эррера. По словам испанца, его поразило стремление Алексиса отбирать мяч сразу после потери.

"Алексис сыграл просто прекрасно, но больше всего меня поразило то, как он борется за мяч после потери. Он готов быть для нас первым защитником. Вот что делает его настолько важным игроком".

"Конечно, мы все были наслышаны о его мастерстве и наблюдали за ним воочию. Но то, как он отрабатывает и пашет без мяча, нравится в нем еще больше", - сообщил Эррера MUTV.




Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, Эррера

Автор foxmcfc   

Дата 28.01.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 2704

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 28.01.2018 18:51 # fc-oil
    Впервые увидели техничного игрока. Бывает

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  2. mcfc-fantactic 28.01.2018 17:49 # mcfc-fantactic
    Аххаха, Санчес этим скамоб...лядям на тренировке устраивает мастер класс. Что теперь будет? Чёрные властелины Покпа и Мукаку, больше не доминантный самцы?

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  3. fanat-united 28.01.2018 17:44 # fanat-united
    ну так ещё бы, это ему МЮ,а не жалкий середняк арсенал где можно болт положить на венгера

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  4. nemo121 28.01.2018 17:43 # nemo121
    Так бл давай сразу все новости про эту тему, кто и чем восхищенён. и закроем тему

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  5. r-n 28.01.2018 17:34 # r-n
    В кой то веки увидели реального Топа, теперь не угомонятся.

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