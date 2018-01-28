Эррера поражен трудолюбием Санчеса
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера признался, что восхищен тем, как новичков "красных дьяволов" Алексис Санчес трудится без мяча.
Не успел Санчес провести и неделю в "Юнайтед", как одноклубники раздали ему уже кучу комплиментов. Защитник Люк Шоу, к примеру, оказался шокирован техникой бывшего лидера "Арсенала".
После дебютного матча Санчеса в футболке МЮ еще одно ценное качество чилийца подметил Эррера. По словам испанца, его поразило стремление Алексиса отбирать мяч сразу после потери.
"Алексис сыграл просто прекрасно, но больше всего меня поразило то, как он борется за мяч после потери. Он готов быть для нас первым защитником. Вот что делает его настолько важным игроком".
"Конечно, мы все были наслышаны о его мастерстве и наблюдали за ним воочию. Но то, как он отрабатывает и пашет без мяча, нравится в нем еще больше", - сообщил Эррера MUTV.
28.01.2018 17:00
Просмотров: 2704
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Впервые увидели техничного игрока. Бывает
(ответить)
Аххаха, Санчес этим скамоб...лядям на тренировке устраивает мастер класс. Что теперь будет? Чёрные властелины Покпа и Мукаку, больше не доминантный самцы?
(ответить)
ну так ещё бы, это ему МЮ,а не жалкий середняк арсенал где можно болт положить на венгера
(ответить)
Так бл давай сразу все новости про эту тему, кто и чем восхищенён. и закроем тему
(ответить)
В кой то веки увидели реального Топа, теперь не угомонятся.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий