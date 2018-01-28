Гвардиола восхищается рекордом Сильвы

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что восхищается персональным рекордом плеймейкера Давида Сильвы, который побеждает в 24 матчах подряд.

На прошлой неделе выяснилось, что "Сити" одержал 24 победы подряд в матчах, в которых Сильва либо выходил на поле в с первых минут, либо появлялся по ходу игры. Гвардиола по-хорошему удивлен такой статистикой.



"Вот почему он выходит на поле каждый раз, когда может сыграть. На самом деле это отличный рекорд. Когда Давид играет, вся команда, как правило, показывает хороший футбол. Он особенный парень".



"Давид провел здесь семь-восемь лет, сыграл множество матчей и накопил увесистый опыт. Он обладает невероятным характером и буквально ведет команду за собой, когда у нее немногое получается", - сообщил Гвардиола Sky Sports.