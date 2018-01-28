Травма может помешать переходу Эванса в "Арсенал"

Травма задней поверхности бедра может помешать защитнику "Вест Бромвича" Джонни Эвансу перейти в "Арсенал" в это трансферное окно.

На этой неделе "Манчестер Сити" окончательно отказался от притязаний на Эванса, сделав своим приоритетом покупку Эмерика Лапорта из "Атлетика". Зато "Арсенал" возобновил интерес к 30-летнему защитнику, чей контракт с "Вест Бромвичем" истекает уже в конце следующего сезона.



Пока "канониры" не вступали в переговоры насчет Джонни и медлят с официальным предложением, однако вмешаться в дело может травма игрока. Рулевой "дроздов" Алан Пардью допускает, что повреждение Эванса отпугнет клуб с "Эмирейтс".



"Джонни заинтересовал много топ-клубов, но пока мы не получили предложение, которое соответствует его уровню. Сейчас ему приходится играть через боль, это нечто похожее на травму задней поверхности бедра. Посмотрим, насколько все серьезно, но да, это может отразиться на его будущем", - сообщил Пардью BT Sport.