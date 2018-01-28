Клопп смирился с уходом Джана
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп смирился с уходом полузащитника Эмре Джана в конце сезона.
После серии ярких матчей в начале января Джан намекнул, что может пересмотреть свое будущее и все-таки подписать новый контракт с "красными". Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта даже выразил обеспокоенность, что Эмре поменяет мнение насчет Турина и останется в Англии.
Однако Клопп уже смирился с тем, что его соотечественник не будет продлевать соглашение и покинет "Ливерпуль" на правах свободного агента. Одновременно Юрген пообещал, что в остатке сезона Джан будет играть с полной выкладкой.
"Он останется с нами до лета. Иногда игрок просто хочет отработать свой контракт до конца. Это не самые классные новости для клуба, но с этим нужно смириться".
"Пока Эмре выкладывается на все 100 процентов, к нему нельзя предъявить никаких претензий. Он делает все ради клуба и идентифицирует себя с ним. Он остается молодым игроком, но у него есть потенциал, чтобы вырасти в первоклассного футболиста", - сообщил Клопп DAZN.
28.01.2018 11:00
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kupi vratarya ochkosty
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фанаты клуба смирились с уходом половины состава
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пошол нахуй ебаный инвалид
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Бесполезный, деревянный, никчемный днина.
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отличная новость.
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Посмотрел вчера в деле на этого топера и сказал: ну его нах
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