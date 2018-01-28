Клопп смирился с уходом Джана

Эмре Джан Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп смирился с уходом полузащитника Эмре Джана в конце сезона.

После серии ярких матчей в начале января Джан намекнул, что может пересмотреть свое будущее и все-таки подписать новый контракт с "красными". Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта даже выразил обеспокоенность, что Эмре поменяет мнение насчет Турина и останется в Англии.

Однако Клопп уже смирился с тем, что его соотечественник не будет продлевать соглашение и покинет "Ливерпуль" на правах свободного агента. Одновременно Юрген пообещал, что в остатке сезона Джан будет играть с полной выкладкой.

"Он останется с нами до лета. Иногда игрок просто хочет отработать свой контракт до конца. Это не самые классные новости для клуба, но с этим нужно смириться".

"Пока Эмре выкладывается на все 100 процентов, к нему нельзя предъявить никаких претензий. Он делает все ради клуба и идентифицирует себя с ним. Он остается молодым игроком, но у него есть потенциал, чтобы вырасти в первоклассного футболиста", - сообщил Клопп DAZN.



Метки Джан, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 28.01.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 947

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  1. chr1s8rown 28.01.2018 12:09 # chr1s8rown
    kupi vratarya ochkosty

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  2. mrsimph 28.01.2018 11:58 # mrsimph
    фанаты клуба смирились с уходом половины состава

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  3. blackdreamer 28.01.2018 11:54 # blackdreamer
    пошол нахуй ебаный инвалид

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  4. ermakovich 28.01.2018 11:38 # ermakovich
    Бесполезный, деревянный, никчемный днина.

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  5. spartan 28.01.2018 11:08 # spartan
    отличная новость.

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  6. electric 28.01.2018 11:05 # electric
    Посмотрел вчера в деле на этого топера и сказал: ну его нах

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