Луис Энрике — фаворит "Челси" на замену Конте

Луис Энрике Бывший наставник "Барселоны" Луис Энрике стал фаворитом "Челси" на замену Антонио Конте.

Если предыдущих своих тренеров лондонский клуб увольнял за плохие результаты, то с Конте другая история. В первую очередь претензии руководства к Антонио касаются его регулярной критики по поводу трансферной политики "синих".

Как утверждают Daily Mail и The Times, сейчас у 48-летнего итальянца очень непростые отношения с боссами "Челси". На "Стэмфорд Бридж" не уверены, что их сотрудничество с Конте продлится за пределы этого сезона. Антонио может как уйти сам, так и быть уволенным.

Более того, чемпионы Премьер-Лиги уже начали готовиться к расставанию с Конте, задумавшись о том, кто бы заменить заменить Антонио через полгода.

Сообщается, что "синие" проявляют определенный интерес к Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Диего Симеоне из "Атлетико", но первое место в их шорт-листе отведено Энрике, который в 2015 был признан лучшим тренером мира.

В отличие от других специалистов, 47-летний испанец в данный момент находится без клуба, и это обстоятельство значительно упростит процесс переговоров.

Луис привлекателен для лондонцев еще и тем, что является своего рода "копией Хосепа Гвардиолы". Энрике тоже провел успешную игровую карьеру в "Барселоне", был капитаном на "Ноу Камп", а затем проявил себя с лучшей стороны в качестве рулевого, прежде не имея особого тренерского опыта.

Как и Гвардиола, Энрике исповедует яркий и атакующий футбол. За три года во главе "Барселоны" Луис дважды выигрывал Ла Лигу, трижды побеждал в Кубке Испании, а также по разу брал Лигу Чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Метки Конте, тренеры, Челси, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2018 09:25

Количество просмотров Просмотров: 3446

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancityman 28.01.2018 12:13 # mancityman
    "Манчестер Сити" может заплатить 170 млн евро за Азара

    Полузащитник "Челси" Эден Азар тянет с продлением контракта с клубом, что дает надежду другим европейским грандам. Если до лета бельгиец не подпишет новое соглашение с "синими", "Реал" и "Манчестер Сити" вступят в борьбу за игрока.

    The Sunday Mirror сообщает о том, что "горожане" могут идти до конца в желании заполучить хавбека. Сумма трансфера может составить 170 млн евро.

    Да нахуй не нужно это днище

    (ответить)

  2. shirokov15 28.01.2018 11:57 # shirokov15
    Болельщики "Йовил Таун" выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера "Манчестер Юнайтед". В частности, фанаты кричали: "Ты всего лишь фекалии Гвардиолы".

    (ответить)

  3. mikkiynwa 28.01.2018 11:55 # mikkiynwa
    Ниче себе Траха объявился)

    Salam iz Istanbul

    (ответить)

  4. martingor 28.01.2018 11:55 # martingor
    Такое же дно как и лысый физрук без денег и без топов обычные чмошники

    (ответить)

  5. calvin-harris 28.01.2018 11:38 # calvin-harris
    чё там-чё там

    Федя изи нагнет чилича?

    (ответить)

  6. mikkiynwa 28.01.2018 11:30 # mikkiynwa
    Мурад Гасанов тебе писта сегодня.

    (ответить)

  7. jesus33 28.01.2018 11:23 # jesus33
    Фанаты "Йовила" - Моуринью: "Ты всего лишь фекалии Гвардиолы"

    А кто тогда контекс???

    (ответить)

  8. quotersea 28.01.2018 11:18 # quotersea
    АПЛ 28 - 0 Ливерпуль

    (ответить)

  9. apucmokpam 28.01.2018 11:08 # apucmokpam
    Вы блять издеваетесь?! Менять одного из лучших тренеров мира на этого физрука?? Сyкa, горю лишь от одних слухов!!!! Грановская, гори в аду, стерва

    (ответить)

  10. ian 28.01.2018 10:55 # ian
    Для фанатов Челси не было тренера лучше Моуриньо, затем его уволили, и они стали посчитали, что он сдал и клуб принял верное решение. Пришел Конте, и он также стал лучшим тренером Челси, даже лучше, чем Моуриньо, который тренирует МЮ.
    Интересно, кто в следующем году станет лучшим тренером в мире? Только вот почему эти лучшие тренеры хороши только год-два, а затем резко превращаются в бездарностей?
    Тайна Вселенной.

    (ответить)

  11. mikkiynwa 28.01.2018 10:54 # mikkiynwa
    Энрике физрук писта.
    Что его карьера в Роме и доказала.


    В Барсе даже обоссышь Вальдервельде топарь.

    (ответить)

  12. rj1992 28.01.2018 10:42 # rj1992
    Почему Челси не взять Симеоне??? Конте классный коуч , но без вливаний уровня МЮ, МС не вывезет. Симеоне как раз норм развивает нонеймов.

    (ответить)

  13. arsland 28.01.2018 10:36 # arsland
    Пенсам щяс только и дополнительной порции мочи не хватало

    (ответить)

  14. chelsea-ferrari 28.01.2018 10:28 # chelsea-ferrari
    нах. не надо это физручелло. не трогать Конте!

    (ответить)

  15. chelsea-69 28.01.2018 10:23 # chelsea-69
    это что же получается, через пару-тройку лет тренером Челси может стать и Дани Алвес?

    (ответить)

  16. trahalshik01 28.01.2018 10:23 # trahalshik01
    Очередная жертва для майнд геймс Моуриньо. Конте пора в Дом инвалидов списывать.

    (ответить)

  17. celebrate 28.01.2018 10:14 # celebrate
    Не нужен был (с)

    (ответить)

  18. gandalf 28.01.2018 10:13 # gandalf
    Научит пенсидоров играть в футбол без 5 зщ и 3 опз.

    (ответить)

  19. farot 28.01.2018 10:07 # farot
    ухх, топаря урвем

    (ответить)

  20. sellman 28.01.2018 10:03 # sellman
    Ходят слухи, что бестрофейники вчера основой у себя дома соснули 2:3, имея в составе самого дорогого защитника в мире!

    it's true?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: