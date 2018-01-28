Луис Энрике — фаворит "Челси" на замену Конте

Бывший наставник "Барселоны" Луис Энрике стал фаворитом "Челси" на замену Антонио Конте.

Если предыдущих своих тренеров лондонский клуб увольнял за плохие результаты, то с Конте другая история. В первую очередь претензии руководства к Антонио касаются его регулярной критики по поводу трансферной политики "синих".



Как утверждают Daily Mail и The Times, сейчас у 48-летнего итальянца очень непростые отношения с боссами "Челси". На "Стэмфорд Бридж" не уверены, что их сотрудничество с Конте продлится за пределы этого сезона. Антонио может как уйти сам, так и быть уволенным.



Более того, чемпионы Премьер-Лиги уже начали готовиться к расставанию с Конте, задумавшись о том, кто бы заменить заменить Антонио через полгода.



Сообщается, что "синие" проявляют определенный интерес к Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Диего Симеоне из "Атлетико", но первое место в их шорт-листе отведено Энрике, который в 2015 был признан лучшим тренером мира.



В отличие от других специалистов, 47-летний испанец в данный момент находится без клуба, и это обстоятельство значительно упростит процесс переговоров.



Луис привлекателен для лондонцев еще и тем, что является своего рода "копией Хосепа Гвардиолы". Энрике тоже провел успешную игровую карьеру в "Барселоне", был капитаном на "Ноу Камп", а затем проявил себя с лучшей стороны в качестве рулевого, прежде не имея особого тренерского опыта.



Как и Гвардиола, Энрике исповедует яркий и атакующий футбол. За три года во главе "Барселоны" Луис дважды выигрывал Ла Лигу, трижды побеждал в Кубке Испании, а также по разу брал Лигу Чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.