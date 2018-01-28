Луис Энрике — фаворит "Челси" на замену Конте
Бывший наставник "Барселоны" Луис Энрике стал фаворитом "Челси" на замену Антонио Конте.
Если предыдущих своих тренеров лондонский клуб увольнял за плохие результаты, то с Конте другая история. В первую очередь претензии руководства к Антонио касаются его регулярной критики по поводу трансферной политики "синих".
Как утверждают Daily Mail и The Times, сейчас у 48-летнего итальянца очень непростые отношения с боссами "Челси". На "Стэмфорд Бридж" не уверены, что их сотрудничество с Конте продлится за пределы этого сезона. Антонио может как уйти сам, так и быть уволенным.
Более того, чемпионы Премьер-Лиги уже начали готовиться к расставанию с Конте, задумавшись о том, кто бы заменить заменить Антонио через полгода.
Сообщается, что "синие" проявляют определенный интерес к Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Диего Симеоне из "Атлетико", но первое место в их шорт-листе отведено Энрике, который в 2015 был признан лучшим тренером мира.
В отличие от других специалистов, 47-летний испанец в данный момент находится без клуба, и это обстоятельство значительно упростит процесс переговоров.
Луис привлекателен для лондонцев еще и тем, что является своего рода "копией Хосепа Гвардиолы". Энрике тоже провел успешную игровую карьеру в "Барселоне", был капитаном на "Ноу Камп", а затем проявил себя с лучшей стороны в качестве рулевого, прежде не имея особого тренерского опыта.
Как и Гвардиола, Энрике исповедует яркий и атакующий футбол. За три года во главе "Барселоны" Луис дважды выигрывал Ла Лигу, трижды побеждал в Кубке Испании, а также по разу брал Лигу Чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
28.01.2018 09:25
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The Sunday Mirror сообщает о том, что "горожане" могут идти до конца в желании заполучить хавбека. Сумма трансфера может составить 170 млн евро.
Да нахуй не нужно это днище
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Болельщики "Йовил Таун" выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера "Манчестер Юнайтед". В частности, фанаты кричали: "Ты всего лишь фекалии Гвардиолы".
(ответить)
Ниче себе Траха объявился)
Salam iz Istanbul
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Такое же дно как и лысый физрук без денег и без топов обычные чмошники
(ответить)
чё там-чё там
Федя изи нагнет чилича?
(ответить)
Мурад Гасанов тебе писта сегодня.
(ответить)
Фанаты "Йовила" - Моуринью: "Ты всего лишь фекалии Гвардиолы"
А кто тогда контекс???
(ответить)
АПЛ 28 - 0 Ливерпуль
(ответить)
Вы блять издеваетесь?! Менять одного из лучших тренеров мира на этого физрука?? Сyкa, горю лишь от одних слухов!!!! Грановская, гори в аду, стерва
(ответить)
Для фанатов Челси не было тренера лучше Моуриньо, затем его уволили, и они стали посчитали, что он сдал и клуб принял верное решение. Пришел Конте, и он также стал лучшим тренером Челси, даже лучше, чем Моуриньо, который тренирует МЮ.
Интересно, кто в следующем году станет лучшим тренером в мире? Только вот почему эти лучшие тренеры хороши только год-два, а затем резко превращаются в бездарностей?
Тайна Вселенной.
(ответить)
Энрике физрук писта.
Что его карьера в Роме и доказала.
В Барсе даже обоссышь Вальдервельде топарь.
(ответить)
Почему Челси не взять Симеоне??? Конте классный коуч , но без вливаний уровня МЮ, МС не вывезет. Симеоне как раз норм развивает нонеймов.
(ответить)
Пенсам щяс только и дополнительной порции мочи не хватало
(ответить)
нах. не надо это физручелло. не трогать Конте!
(ответить)
это что же получается, через пару-тройку лет тренером Челси может стать и Дани Алвес?
(ответить)
Очередная жертва для майнд геймс Моуриньо. Конте пора в Дом инвалидов списывать.
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Не нужен был (с)
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Научит пенсидоров играть в футбол без 5 зщ и 3 опз.
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ухх, топаря урвем
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Ходят слухи, что бестрофейники вчера основой у себя дома соснули 2:3, имея в составе самого дорогого защитника в мире!
it's true?
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