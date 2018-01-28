Масуаку грозит многоматчевая дисквалификация за плевок в соперника

Артур Масуаку Защитнику "Вест Хэма" Артуру Масуаку грозит 6-матчевая дисквалификация, а также санкции со стороны собственного клуба за плевок в соперника в матче Кубка Англии против "Уигана".

Накануне "молотобойцы" вылетели из Кубка Англии, уступив представителю Лиги Один со счетом 2:0. Почти весь второй тайм лондонцы играли вдесятером после прямой красной карточки Масуаку.

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес остался глубоко разочарован поведением Артура, который плюнул в сторону удаляющегося соперника, и обещает наказать подопечного.

"В конце концов Артур поступил подло. Он получил по заслугам и получит от нас тоже. Это неприемлемо, совершенно неприемлемо".

"Рефери не видел плевка и не мог его видеть. Следовательно, он удалил игрока за его реакцию. В конечном счете рефери принял правильное решение, и у меня не может быть сомнений на этот счет", — цитирует Мойеса Sky Sports.

Меж тем, Evening Standard ожидает, что в скором времени FA обвинит 24-летнего француза в неподобающем поведении. В таком случае Масуаку будет грозить продолжительная дисквалификация. В 2015 году обмен плевками стоило Джонни Эвансу шести матчей пропуска, а Паписсу Сиссе — семи.



Метки Вест Хэм, видео, Масуаку

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2018 09:00

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  1. martingor 28.01.2018 12:15 # martingor
    Негры в своем стиле. Всех негров в Африку

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  2. manutd-20champ 28.01.2018 11:19 # manutd-20champ
    тупой негрила

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  3. tsoyer 28.01.2018 10:13 # tsoyer
    На зоне бы не поняли

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