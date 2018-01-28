Масуаку грозит многоматчевая дисквалификация за плевок в соперника

Защитнику "Вест Хэма" Артуру Масуаку грозит 6-матчевая дисквалификация, а также санкции со стороны собственного клуба за плевок в соперника в матче Кубка Англии против "Уигана".

Накануне "молотобойцы" вылетели из Кубка Англии, уступив представителю Лиги Один со счетом 2:0. Почти весь второй тайм лондонцы играли вдесятером после прямой красной карточки Масуаку.



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес остался глубоко разочарован поведением Артура, который плюнул в сторону удаляющегося соперника, и обещает наказать подопечного.



"В конце концов Артур поступил подло. Он получил по заслугам и получит от нас тоже. Это неприемлемо, совершенно неприемлемо".



"Рефери не видел плевка и не мог его видеть. Следовательно, он удалил игрока за его реакцию. В конечном счете рефери принял правильное решение, и у меня не может быть сомнений на этот счет", — цитирует Мойеса Sky Sports.



Меж тем, Evening Standard ожидает, что в скором времени FA обвинит 24-летнего француза в неподобающем поведении. В таком случае Масуаку будет грозить продолжительная дисквалификация. В 2015 году обмен плевками стоило Джонни Эвансу шести матчей пропуска, а Паписсу Сиссе — семи.



