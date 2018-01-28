Конте обещает быть честным до конца
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что он будет оставаться честными и говорить правду, даже если это будет стоить ему работы.
Согласно информации в английской прессе, боссы "синих" испытывают все большее разочарование от того, что Конте публично критикует трансферную политику клуба. Предполагается, что "Челси" работает над теми целями, которые ставит Антонио, а не навязывает итальянскому тренеру каких-либо игроков, вопреки сложившемуся мнению.
Однако в преддверии воскресного матча Кубка Англии против "Ньюкасла" Конте заявил, что не собирается проявлять дипломатические навыки из-за обострения ситуации. Антонио продолжит говорить, что думает.
"Я не дипломатичный человек. В то же время, думаю, я очень честный. Честный человек говорит очень ясно в любой момент времени. Если ты фальшивка, ты всегда стараешься не говорить правду".
"Я предпочитаю быть честным и говорить правду в любой момент. Я ненавижу фальшивых людей", — цитирует Конте Sky Sports.
28.01.2018 08:00
Просмотров: 2160
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Договорняки катал?
(ответить)
Что же ты Луиза гноишь в запасе без явной на то причины? Почему же ты так откровенно не желаешь дать шанс Батшуайи поощрив того xоть раз второй игрой в старте. Тем более, что Мората травмирован? В чем истинные причины твоей антипатии к нашим бразильцам? Виллиан просидел весь прошлый сезон и даже сейчас, будучи одним из лучшиx не имеет никакой уверенности. Оскару вообще ни дал шанса, тогда когда он на позиции Фабрегаса смотрелся бы куда более органично.
(ответить)
а его волосы не фальшивка
(ответить)
Моуру и тут досталось.
(ответить)
красиво обоссал португальского переводчика
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий