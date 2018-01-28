Конте обещает быть честным до конца

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что он будет оставаться честными и говорить правду, даже если это будет стоить ему работы.

Согласно информации в английской прессе, боссы "синих" испытывают все большее разочарование от того, что Конте публично критикует трансферную политику клуба. Предполагается, что "Челси" работает над теми целями, которые ставит Антонио, а не навязывает итальянскому тренеру каких-либо игроков, вопреки сложившемуся мнению.



Однако в преддверии воскресного матча Кубка Англии против "Ньюкасла" Конте заявил, что не собирается проявлять дипломатические навыки из-за обострения ситуации. Антонио продолжит говорить, что думает.



"Я не дипломатичный человек. В то же время, думаю, я очень честный. Честный человек говорит очень ясно в любой момент времени. Если ты фальшивка, ты всегда стараешься не говорить правду".



"Я предпочитаю быть честным и говорить правду в любой момент. Я ненавижу фальшивых людей", — цитирует Конте Sky Sports.