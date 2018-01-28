Конте обещает быть честным до конца

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что он будет оставаться честными и говорить правду, даже если это будет стоить ему работы.

Согласно информации в английской прессе, боссы "синих" испытывают все большее разочарование от того, что Конте публично критикует трансферную политику клуба. Предполагается, что "Челси" работает над теми целями, которые ставит Антонио, а не навязывает итальянскому тренеру каких-либо игроков, вопреки сложившемуся мнению.

Однако в преддверии воскресного матча Кубка Англии против "Ньюкасла" Конте заявил, что не собирается проявлять дипломатические навыки из-за обострения ситуации. Антонио продолжит говорить, что думает.

"Я не дипломатичный человек. В то же время, думаю, я очень честный. Честный человек говорит очень ясно в любой момент времени. Если ты фальшивка, ты всегда стараешься не говорить правду".

"Я предпочитаю быть честным и говорить правду в любой момент. Я ненавижу фальшивых людей", — цитирует Конте Sky Sports.



Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 28.01.2018 12:07 # fc-oil
    Договорняки катал?

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  2. flash25rus 28.01.2018 10:47 # flash25rus
    Что же ты Луиза гноишь в запасе без явной на то причины? Почему же ты так откровенно не желаешь дать шанс Батшуайи поощрив того xоть раз второй игрой в старте. Тем более, что Мората травмирован? В чем истинные причины твоей антипатии к нашим бразильцам? Виллиан просидел весь прошлый сезон и даже сейчас, будучи одним из лучшиx не имеет никакой уверенности. Оскару вообще ни дал шанса, тогда когда он на позиции Фабрегаса смотрелся бы куда более органично.

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  3. chr1s8rown 28.01.2018 09:36 # chr1s8rown
    а его волосы не фальшивка

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  4. chelsea-super 28.01.2018 09:31 # chelsea-super
    Моуру и тут досталось.

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  5. ask 28.01.2018 09:09 # ask
    красиво обоссал португальского переводчика

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