Гвардиола: "У "Сити" ограниченный трансферный бюджет"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не всегда может платить те деньги, которые другие клубы просят за игроков, действуя в рамках ограниченного бюджета.

Ранее в январе "горожане" приняли решение выйти из борьбы за нападающего Алексиса Санчеса ввиду чрезмерной дороговизны сделки. Это было сделано в первую очередь по финансовым соображениям.



По словам Гвардиолы, "Сити" не обладает неограниченными ресурсами, вопреки мнению некоторых людей, не может покупать любых игроков по любой цене.



"Когда ты хочешь продолжать выступать во всех четырех соревнованиях, иногда тебе требуется удача в плане травм. Иначе тебе требуется 22 игрока топ-уровня на всех позициях. Люди не верят в это, но сегодня купить 22 игрока топ-уровня — дорого, даже для "Сити".



"Мы не можем платить их зарплаты. У нас есть трансферный бюджет, и мы не можем выходить за его рамки. В будущем это может измениться, но мы никогда не платили более 80-100 миллионов фунтов за одного игрока. В данный момент мы не можем столько заплатить, это правда".



"Именно поэтому нам требуется своя академия, чтобы сражаться. Конечно, мы потратили много денег, но то же самое касается кучи других команд. Я могу заверить вас, что мы не единственная команда в мире, потратившая деньги", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.