Клопп: "Можем винить только себя"

Ливерпуль Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда может винить только себя за вылет из Кубка Англии.

Накануне вечером "красные" потерпели домашнее поражение от "Вест Бромвича" со счетом 2:3 в рамках 4-го раунда Кубка Лиги. Большое влияние на игру оказала система видеопомощи рефери, однако Клопп не собирается перекладывать ответственность за результат.

"Очевидно, что мы неправильно действовали в ситуациях с пропущенными голами. В случае со вторым голом мы действительно плохо оборонялись, причем коллективно. Так не обороняются".

"Мы не использовали возможность реализовать пенальти и затем пропустили третий гол, который, должно быть, пришел из офсайда. Но что поделать?"

"Нам требовалось проявить характер во втором тайме. Мы старались вернуться в игру и, возможно, забили свой второй гол слишком поздно. Когда начинаешь матч таким образом, как это сделали мы, невозможно играть в свой лучший футбол".

"Соперник старался тянуть время — что нормально — и в конце концов "Вест Бромвич" заслужил победу, потому что они забили три гола, а мы забили лишь два. Они хорошо сыграли и отчаянно сражались. Мы можем винить только себя", — цитирует Клоппа Daily Mirror.



Метки Вест Бромвич, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1967

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Последние комментарии:




  1. sj606 28.01.2018 11:42 # sj606
    Клопп OUT !!!

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  2. hammersmith 28.01.2018 10:41 # hammersmith
    заебал уже этот нытик клобб

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  3. blackdreamer 28.01.2018 10:05 # blackdreamer
    как оказалось такое же бехребетное чмо как роджерс
    3 сезона в жопу опять

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  4. eden10 28.01.2018 10:01 # eden10
    Мда уж, Клёпа. Как были мы сомневающимися, таковыми и остались,

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  5. kos9k 28.01.2018 06:24 # kos9k
    Нам требовалось проявить характер

    чет роджерс вспомнился, леол))

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  6. theo-zm 28.01.2018 06:12 # theo-zm
    Грезы о победе лч
    Не ну а че безтрофейники же
    Почему нет

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