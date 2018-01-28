Клопп: "Можем винить только себя"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда может винить только себя за вылет из Кубка Англии.
Накануне вечером "красные" потерпели домашнее поражение от "Вест Бромвича" со счетом 2:3 в рамках 4-го раунда Кубка Лиги. Большое влияние на игру оказала система видеопомощи рефери, однако Клопп не собирается перекладывать ответственность за результат.
"Очевидно, что мы неправильно действовали в ситуациях с пропущенными голами. В случае со вторым голом мы действительно плохо оборонялись, причем коллективно. Так не обороняются".
"Мы не использовали возможность реализовать пенальти и затем пропустили третий гол, который, должно быть, пришел из офсайда. Но что поделать?"
"Нам требовалось проявить характер во втором тайме. Мы старались вернуться в игру и, возможно, забили свой второй гол слишком поздно. Когда начинаешь матч таким образом, как это сделали мы, невозможно играть в свой лучший футбол".
"Соперник старался тянуть время — что нормально — и в конце концов "Вест Бромвич" заслужил победу, потому что они забили три гола, а мы забили лишь два. Они хорошо сыграли и отчаянно сражались. Мы можем винить только себя", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
28.01.2018 06:00
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Последние комментарии:
Клопп OUT !!!
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заебал уже этот нытик клобб
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как оказалось такое же бехребетное чмо как роджерс
3 сезона в жопу опять
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Мда уж, Клёпа. Как были мы сомневающимися, таковыми и остались,
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Нам требовалось проявить характер
чет роджерс вспомнился, леол))
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Грезы о победе лч
Не ну а че безтрофейники же
Почему нет
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