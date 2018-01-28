"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии, проиграв дома "Вест Бромвичу"
"Вест Бромвич", предпоследняя команда Премьер-Лиги, выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии, отпраздновав победу на "Энфилде" со счетом 2:3.
Матч на "Энфилде" начался неожиданно. На шестой минуте передача партнера назад ввела Джонни Эванса в ступор, и защитник "дроздов" без боя отдал мяч Мохамеду Салаху, чей удар был отражен голкипером. Однако снаряд отскочил к Роберто Фирмино, который тут же выполнил заброс верхом точно в ворота — 1:0.
Уже на следующей минуте гостям удалось восстановить равновесие. Подхватив мяч на подступах к штрафной площади, Джей Родригес на скорости сместился чуть праве и нанес удар в "девятку" — 1:1.
Обменявшись голами, команды не успокоились — уж "Вест Бромвич" точно. На 11 минуте Киран Гиббс прострелил с левого края штрафной площади в центр, а Родригес без помех в касание поразил ворота — 1:2.
Вскоре в ворота Симона Миньоле влетел еще один мяч — Крейг Доусон замкнул подачу с углового — однако рефери Крейг Поусон, прибегнув к помощи VAR, гол тезки отменил.
В середине тайма система VAR еще раз вмешалась в игру. Изучив видеоповторы, Поусон назначил пенальти в ворота "Вест Бромвича" за фол Джейка Ливермора на Салахе. Исполнять 11-метровый взялся Фирмино, но его удар пришелся в перекладину.
Затем игра на время успокоилась, и очередной взрыв эмоций случился лишь перед самым перерывом, когда Доусон принял мяч на правом краю чужой штрафной и достаточно коряво пробил, но снаряд зашел в сетку с касанием ноги Жоэля Матипа — 1:3. Поусон вновь выслушал помощника в видеостудии, но гол засчитал.
Кажется, переживаний первого тайма хватило даже самим футболистам, поэтому после перерыва игра стала более закрытой и осторожной.
У Бена Фостера практически не было работы, и лишь на 74-й минуте голкипер "дроздов" себя обнаружил, совершив отличный сейв после удара со средней дистанции Джеймса Милнера. Спустя минуту Фостер уже не позволил отличиться Эмре Джану.
И все-таки давление "Ливерпуля" не оказалось напрасным. На 78-й минуте Салах расстрелял ворота из центра штрафной после отскочившему к нему мячу от Фирмино — 2:3.
В концовке "Вест Бромвич" играл на отбой, но все-таки выстоял, не позволив "Ливерпулю" избежать поражения. Таким образом, команда Юргена Клоппа покидает турнир, пропустив сразу три гола дома.
"Ливерпуль" — "Вест Бромвич" — 2:3 (1:3)
Голы: Фирмино 6, Салах 78 — Родригес 7, 11, Матип 45 (авт)
"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Морено, Джан (Милнер 65), Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Ингс 65), Мане (Хендерсон 65), Салах, Фирмино.
"Вест Бромвич": Фостер, Ньом, Эванс, Доусон, Брант, Гиббс (Хегази 37), Ливермор, Бэрри (Якоб 71), Крыховяк, Родригес, Робсон-Кану (Филлипс 39).
Предупреждения: Джан — Бэрри, Доусон, Хегази.
28.01.2018 00:45
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Последние комментарии:
Позор!клопп аут
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Барса после членси раздраконит и ливерку. Чего так на лч надеятся то?
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Ван Дейк чет то изи
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Здоровья
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Бывает xyль.
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😊
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"да лузерпуль специально сливается в не нужных турнира, что сосредоточиться за место в ЛЕ на следующий год" - клопп
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Позор лузерпуль, судья сук отменил чистый гол ВБ, поставил левый пендаль на Салахе, судья тащил как мог этих бомжей, все равно обосрались с 75 млнным защитником)))))
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Кто еще не пнул эту дохлую мерсисайдцкую собаку , присоединяйтесь..На псина под хвоста!Какая ЛЧ...вместе с петухами за кубок колхоза -вот ваше все.
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у вб 3 удара в створ-3 гола
ну е6аная груша, когда же тебя, 6лять, сольют
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И эти олени тролили аснл, ахах цук, дома трешку от убогого бромвича пустить, ору
Лфс сучки вба
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клопп в своем стиле
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как же хорошо, что я не топлю за ливерпуль)) это пздц был бы)
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Позор номер 2)
Едем дальше, Клопп верим!
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ливер посыпался, 30-го Хадеррсфилд продолжит начатое Суонси и Вест Бромом...
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Здоровья.
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У кого это из игроков отец умер в ночь перед игрой, и он играл, помнит кто? 3-4 года уже прошло вроде.
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Колбасники истинные лохи АПЛ
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бросил все силы на 6 элче ну не топ ли
конечно не топ а конченый пидарас , роджерс 2 сука как можно вообще ставить половину этих уебанов инвалидов
этого мертвого джана в центре это дно покериста
нет центра и защиты и вратаря
сливать так бездарно
+ груша в раме вообще с тупым ебало , бля а чё я тут делаю , я же даун ебаный
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Клоп-Топ
Июль 2016 - Клопп о покупке Погба за 89 млн. фунтов:
"Я не хочу тратить такие огромные деньги на игроков, у меня другой стиль. Когда наступит тот день, когда футбол станет таким, я уйду с работы."
Январь 2017 - "Ливерпуль" покупает Ван Дейка за 75 млн. фунтов
22 января - Суонси 1-0 Ливерпуль
27 января - Ливерпуль 2-3 ВБА (вылет из Кубка Англии).
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