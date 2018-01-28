"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии, проиграв дома "Вест Бромвичу"

"Вест Бромвич", предпоследняя команда Премьер-Лиги, выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии, отпраздновав победу на "Энфилде" со счетом 2:3.

Матч на "Энфилде" начался неожиданно. На шестой минуте передача партнера назад ввела Джонни Эванса в ступор, и защитник "дроздов" без боя отдал мяч Мохамеду Салаху, чей удар был отражен голкипером. Однако снаряд отскочил к Роберто Фирмино, который тут же выполнил заброс верхом точно в ворота — 1:0.



Уже на следующей минуте гостям удалось восстановить равновесие. Подхватив мяч на подступах к штрафной площади, Джей Родригес на скорости сместился чуть праве и нанес удар в "девятку" — 1:1.



Обменявшись голами, команды не успокоились — уж "Вест Бромвич" точно. На 11 минуте Киран Гиббс прострелил с левого края штрафной площади в центр, а Родригес без помех в касание поразил ворота — 1:2.



Вскоре в ворота Симона Миньоле влетел еще один мяч — Крейг Доусон замкнул подачу с углового — однако рефери Крейг Поусон, прибегнув к помощи VAR, гол тезки отменил.



В середине тайма система VAR еще раз вмешалась в игру. Изучив видеоповторы, Поусон назначил пенальти в ворота "Вест Бромвича" за фол Джейка Ливермора на Салахе. Исполнять 11-метровый взялся Фирмино, но его удар пришелся в перекладину.



Затем игра на время успокоилась, и очередной взрыв эмоций случился лишь перед самым перерывом, когда Доусон принял мяч на правом краю чужой штрафной и достаточно коряво пробил, но снаряд зашел в сетку с касанием ноги Жоэля Матипа — 1:3. Поусон вновь выслушал помощника в видеостудии, но гол засчитал.



Кажется, переживаний первого тайма хватило даже самим футболистам, поэтому после перерыва игра стала более закрытой и осторожной.



У Бена Фостера практически не было работы, и лишь на 74-й минуте голкипер "дроздов" себя обнаружил, совершив отличный сейв после удара со средней дистанции Джеймса Милнера. Спустя минуту Фостер уже не позволил отличиться Эмре Джану.



И все-таки давление "Ливерпуля" не оказалось напрасным. На 78-й минуте Салах расстрелял ворота из центра штрафной после отскочившему к нему мячу от Фирмино — 2:3.



В концовке "Вест Бромвич" играл на отбой, но все-таки выстоял, не позволив "Ливерпулю" избежать поражения. Таким образом, команда Юргена Клоппа покидает турнир, пропустив сразу три гола дома.



"Ливерпуль" — "Вест Бромвич" — 2:3 (1:3)



Голы: Фирмино 6, Салах 78 — Родригес 7, 11, Матип 45 (авт)



"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Морено, Джан (Милнер 65), Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Ингс 65), Мане (Хендерсон 65), Салах, Фирмино.



"Вест Бромвич": Фостер, Ньом, Эванс, Доусон, Брант, Гиббс (Хегази 37), Ливермор, Бэрри (Якоб 71), Крыховяк, Родригес, Робсон-Кану (Филлипс 39).



Предупреждения: Джан — Бэрри, Доусон, Хегази.