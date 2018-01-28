"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии, проиграв дома "Вест Бромвичу"

Крейг Доусон "Вест Бромвич", предпоследняя команда Премьер-Лиги, выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии, отпраздновав победу на "Энфилде" со счетом 2:3.

Матч на "Энфилде" начался неожиданно. На шестой минуте передача партнера назад ввела Джонни Эванса в ступор, и защитник "дроздов" без боя отдал мяч Мохамеду Салаху, чей удар был отражен голкипером. Однако снаряд отскочил к Роберто Фирмино, который тут же выполнил заброс верхом точно в ворота — 1:0.

Уже на следующей минуте гостям удалось восстановить равновесие. Подхватив мяч на подступах к штрафной площади, Джей Родригес на скорости сместился чуть праве и нанес удар в "девятку" — 1:1.

Обменявшись голами, команды не успокоились — уж "Вест Бромвич" точно. На 11 минуте Киран Гиббс прострелил с левого края штрафной площади в центр, а Родригес без помех в касание поразил ворота — 1:2.

Вскоре в ворота Симона Миньоле влетел еще один мяч — Крейг Доусон замкнул подачу с углового — однако рефери Крейг Поусон, прибегнув к помощи VAR, гол тезки отменил.

В середине тайма система VAR еще раз вмешалась в игру. Изучив видеоповторы, Поусон назначил пенальти в ворота "Вест Бромвича" за фол Джейка Ливермора на Салахе. Исполнять 11-метровый взялся Фирмино, но его удар пришелся в перекладину.

Затем игра на время успокоилась, и очередной взрыв эмоций случился лишь перед самым перерывом, когда Доусон принял мяч на правом краю чужой штрафной и достаточно коряво пробил, но снаряд зашел в сетку с касанием ноги Жоэля Матипа — 1:3. Поусон вновь выслушал помощника в видеостудии, но гол засчитал.

Кажется, переживаний первого тайма хватило даже самим футболистам, поэтому после перерыва игра стала более закрытой и осторожной.

У Бена Фостера практически не было работы, и лишь на 74-й минуте голкипер "дроздов" себя обнаружил, совершив отличный сейв после удара со средней дистанции Джеймса Милнера. Спустя минуту Фостер уже не позволил отличиться Эмре Джану.

И все-таки давление "Ливерпуля" не оказалось напрасным. На 78-й минуте Салах расстрелял ворота из центра штрафной после отскочившему к нему мячу от Фирмино — 2:3.

В концовке "Вест Бромвич" играл на отбой, но все-таки выстоял, не позволив "Ливерпулю" избежать поражения. Таким образом, команда Юргена Клоппа покидает турнир, пропустив сразу три гола дома.

"Ливерпуль" — "Вест Бромвич" — 2:3 (1:3)

Голы: Фирмино 6, Салах 78 — Родригес 7, 11, Матип 45 (авт)

"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Морено, Джан (Милнер 65), Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Ингс 65), Мане (Хендерсон 65), Салах, Фирмино.

"Вест Бромвич": Фостер, Ньом, Эванс, Доусон, Брант, Гиббс (Хегази 37), Ливермор, Бэрри (Якоб 71), Крыховяк, Родригес, Робсон-Кану (Филлипс 39).

Предупреждения: Джан — Бэрри, Доусон, Хегази.



Метки Вест Бромвич, Кубок Англии, Ливерпуль, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2018 00:45

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Последние комментарии:




  1. aleksander777701 28.01.2018 11:35 # aleksander777701
    Позор!клопп аут

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  2. sheef 28.01.2018 11:19 # sheef
    Барса после членси раздраконит и ливерку. Чего так на лч надеятся то?

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  3. rj1992 28.01.2018 09:10 # rj1992
    Ван Дейк чет то изи

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  4. meshuggah 28.01.2018 08:22 # meshuggah
    Здоровья

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  5. celebrate 28.01.2018 08:12 # celebrate
    Бывает xyль.

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  6. kalei 28.01.2018 07:24 # kalei
    &#128522;

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  7. sir-alex-67 28.01.2018 07:09 # sir-alex-67
    "да лузерпуль специально сливается в не нужных турнира, что сосредоточиться за место в ЛЕ на следующий год" - клопп

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  8. mu-fc 28.01.2018 06:56 # mu-fc
    Позор лузерпуль, судья сук отменил чистый гол ВБ, поставил левый пендаль на Салахе, судья тащил как мог этих бомжей, все равно обосрались с 75 млнным защитником)))))

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  9. ed-malcev 28.01.2018 05:06 # ed-malcev
    Кто еще не пнул эту дохлую мерсисайдцкую собаку , присоединяйтесь..На псина под хвоста!Какая ЛЧ...вместе с петухами за кубок колхоза -вот ваше все.

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  10. kos9k 28.01.2018 03:58 # kos9k
    у вб 3 удара в створ-3 гола
    ну е6аная груша, когда же тебя, 6лять, сольют

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  11. wengerrrro 28.01.2018 03:21 # wengerrrro
    И эти олени тролили аснл, ахах цук, дома трешку от убогого бромвича пустить, ору
    Лфс сучки вба

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  12. cunningham 28.01.2018 03:04 # cunningham
    клопп в своем стиле

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  13. apucmokpam 28.01.2018 02:26 # apucmokpam
    как же хорошо, что я не топлю за ливерпуль)) это пздц был бы)

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  14. mikkiynwa 28.01.2018 02:25 # mikkiynwa
    Позор номер 2)

    Едем дальше, Клопп верим!

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  15. kojan 28.01.2018 02:13 # kojan
    ливер посыпался, 30-го Хадеррсфилд продолжит начатое Суонси и Вест Бромом...

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  16. cfc000000 28.01.2018 01:48 # cfc000000
    Здоровья.

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  17. ian 28.01.2018 01:25 # ian
    У кого это из игроков отец умер в ночь перед игрой, и он играл, помнит кто? 3-4 года уже прошло вроде.

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  18. arsland 28.01.2018 01:22 # arsland
    Колбасники истинные лохи АПЛ

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  19. blackdreamer 28.01.2018 01:21 # blackdreamer
    бросил все силы на 6 элче ну не топ ли
    конечно не топ а конченый пидарас , роджерс 2 сука как можно вообще ставить половину этих уебанов инвалидов
    этого мертвого джана в центре это дно покериста
    нет центра и защиты и вратаря
    сливать так бездарно
    + груша в раме вообще с тупым ебало , бля а чё я тут делаю , я же даун ебаный

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  20. fanat-united 28.01.2018 01:19 # fanat-united
    Клоп-Топ

    Июль 2016 - Клопп о покупке Погба за 89 млн. фунтов:

    "Я не хочу тратить такие огромные деньги на игроков, у меня другой стиль. Когда наступит тот день, когда футбол станет таким, я уйду с работы."

    Январь 2017 - "Ливерпуль" покупает Ван Дейка за 75 млн. фунтов

    22 января - Суонси 1-0 Ливерпуль
    27 января - Ливерпуль 2-3 ВБА (вылет из Кубка Англии).

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