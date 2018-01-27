"Тоттенхэм" заработал переигровку против "Ньюпорта" в Кубке Англии
Гол Харри Кейна на 82-й минуте избавил "Тоттенхэм" от поражения в гостях у скромного "Ньюпорта" в рамках 4-го раунда Кубка Англии — 1:1.
"Шпоры" показали на удивление слабую игру в первом тайме, имея лишь полумомент Харри Кейна, а на 38-й минуте и вовсе пропустили. Это Падрейг Амонд открылся на дальней штанге за спиной у Кирана Триппьера и замкнул навесную передачу партнера — 1:0.
Во втором тайме представитель Лиги Два, четвертого английского дивизиона, ушел в глухую оборону и сосредоточился на разрушении атак "Тоттенхэма".
"Ньюпорт" оборонялся очень достойно, и все шло к сенсации, пока на 82-й минуте равновесие в счете не было восстановлено. После подачи углового Сон Хен Мин сыграл на опережение и пяткой переправил мяч к дальней штанге, где Кейн с метра поразил ворота — 1:1.
Других голов зрители уже не увидели. Таким образом, командам предстоит встретиться еще раз — в переигровке на "Уэмбли".
"Ньюпорт" — "Тоттенхэм" — 1:1 (1:0)
Голы: Амонд 38 — Кейн 82.
"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Фойт, Вертонген, Уолкер-Питерс (Сон 45), Дайер, Ваньяма, Сиссоко, Дембеле (Дэвис 81), Льоренте (Алли 66), Кейн.
27.01.2018 22:25
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Последние комментарии:
если в лузерке кеп чан, то думаю даже наш лавочники Дринк или Баркли тоже могли бы быть кепами)
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Топари выходят. Ингс, Хендерсон... Топ скамейка.
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щас бы единственный возможный трофей слить, неудачники) хотя ливерке изначально ничего не светило в этом сезоне, как всегда)
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ох я завтра поору с мочесборников на лфксру, в топике мигнолета
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брант норм пасует
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Лузерхуй ебут как шлюх. И это при том, что им нужно отыгрываться. Ору
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Ливерпуль радует, надеюсь завтра МС повторит этот трюк
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Сливают Кубок Англии ради победы в Кубке Лиги, очевидно помоему.
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клопп походу так и не понял что в англии проходных матчей нет. с топами настраивается а тут непонятно на что надеется
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как дела у щольси, посоны? в какую стадию кубка вышли?
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Просто 75
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где же эта мощная атака, куча голов, разгромы?)) что-то не видно, ау, я точно ливерку смотрю? так. щас проверим, ага, счет 1-3 ливерка аутсайдру с0сет! да, точно ливерка!)))
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Всем ван дейк посоны
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скаузеры еще над линделефом смеялись
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ливалуп, ливалоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооп))
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ХЕЙТЕРКАМ КАРИУСА ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПИСЬ ПИСЬ НА РОТАН
И ЗАЩИТНИКАМ МИМОЛЕТА ТОЖЕ
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Только пришёл домой. Че как Миньоле, защита, кто не тащит сегодня? Ну дрозды всегда были неудобным соперником, благо это кубок, но все же без трофея заканчивать сезон печально.
Про главное чуть не забыл, пенсы смотрят нас?
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че как там ливер? все как всегда?
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просто ору с ввд, его уже и обходят, голевые угловые привозит, нифига не спасает, 75 млн, вот же топово колбасу нае6али)
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Будет не справедливо если лузерхуй хотя бы гол отыграет.
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