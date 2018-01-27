"Тоттенхэм" заработал переигровку против "Ньюпорта" в Кубке Англии

Гол Харри Кейна на 82-й минуте избавил "Тоттенхэм" от поражения в гостях у скромного "Ньюпорта" в рамках 4-го раунда Кубка Англии — 1:1.

"Шпоры" показали на удивление слабую игру в первом тайме, имея лишь полумомент Харри Кейна, а на 38-й минуте и вовсе пропустили. Это Падрейг Амонд открылся на дальней штанге за спиной у Кирана Триппьера и замкнул навесную передачу партнера — 1:0.



Во втором тайме представитель Лиги Два, четвертого английского дивизиона, ушел в глухую оборону и сосредоточился на разрушении атак "Тоттенхэма".



"Ньюпорт" оборонялся очень достойно, и все шло к сенсации, пока на 82-й минуте равновесие в счете не было восстановлено. После подачи углового Сон Хен Мин сыграл на опережение и пяткой переправил мяч к дальней штанге, где Кейн с метра поразил ворота — 1:1.



Других голов зрители уже не увидели. Таким образом, командам предстоит встретиться еще раз — в переигровке на "Уэмбли".



"Ньюпорт" — "Тоттенхэм" — 1:1 (1:0)



Голы: Амонд 38 — Кейн 82.



"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Фойт, Вертонген, Уолкер-Питерс (Сон 45), Дайер, Ваньяма, Сиссоко, Дембеле (Дэвис 81), Льоренте (Алли 66), Кейн.