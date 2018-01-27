"Тоттенхэм" заработал переигровку против "Ньюпорта" в Кубке Англии

Харри Кейн Гол Харри Кейна на 82-й минуте избавил "Тоттенхэм" от поражения в гостях у скромного "Ньюпорта" в рамках 4-го раунда Кубка Англии — 1:1.

"Шпоры" показали на удивление слабую игру в первом тайме, имея лишь полумомент Харри Кейна, а на 38-й минуте и вовсе пропустили. Это Падрейг Амонд открылся на дальней штанге за спиной у Кирана Триппьера и замкнул навесную передачу партнера — 1:0.

Во втором тайме представитель Лиги Два, четвертого английского дивизиона, ушел в глухую оборону и сосредоточился на разрушении атак "Тоттенхэма".

"Ньюпорт" оборонялся очень достойно, и все шло к сенсации, пока на 82-й минуте равновесие в счете не было восстановлено. После подачи углового Сон Хен Мин сыграл на опережение и пяткой переправил мяч к дальней штанге, где Кейн с метра поразил ворота — 1:1.

Других голов зрители уже не увидели. Таким образом, командам предстоит встретиться еще раз — в переигровке на "Уэмбли".

"Ньюпорт" — "Тоттенхэм" — 1:1 (1:0)

Голы: Амонд 38 — Кейн 82.

"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Фойт, Вертонген, Уолкер-Питерс (Сон 45), Дайер, Ваньяма, Сиссоко, Дембеле (Дэвис 81), Льоренте (Алли 66), Кейн.



Метки Кубок Англии, Ньюпорт, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2018 22:25

Количество просмотров Просмотров: 3129

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Последние комментарии:




  1. bezviz 28.01.2018 00:14 # bezviz
    если в лузерке кеп чан, то думаю даже наш лавочники Дринк или Баркли тоже могли бы быть кепами)

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  2. ccchelsea 28.01.2018 00:12 # ccchelsea
    Топари выходят. Ингс, Хендерсон... Топ скамейка.

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  3. bezviz 28.01.2018 00:11 # bezviz
    щас бы единственный возможный трофей слить, неудачники) хотя ливерке изначально ничего не светило в этом сезоне, как всегда)

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  4. melwood-lfc 28.01.2018 00:11 # melwood-lfc
    ох я завтра поору с мочесборников на лфксру, в топике мигнолета

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  5. van-der-slav 28.01.2018 00:11 # van-der-slav
    брант норм пасует

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  6. ccchelsea 28.01.2018 00:09 # ccchelsea
    Лузерхуй ебут как шлюх. И это при том, что им нужно отыгрываться. Ору

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  7. wolfsmensch 28.01.2018 00:07 # wolfsmensch
    Ливерпуль радует, надеюсь завтра МС повторит этот трюк

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  8. ccchelsea 28.01.2018 00:07 # ccchelsea
    Сливают Кубок Англии ради победы в Кубке Лиги, очевидно помоему.

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  9. van-der-slav 28.01.2018 00:04 # van-der-slav
    клопп походу так и не понял что в англии проходных матчей нет. с топами настраивается а тут непонятно на что надеется

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  10. narcot 28.01.2018 00:04 # narcot
    как дела у щольси, посоны? в какую стадию кубка вышли?

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  11. quotersea 28.01.2018 00:02 # quotersea
    Просто 75

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  12. bezviz 28.01.2018 00:01 # bezviz
    где же эта мощная атака, куча голов, разгромы?)) что-то не видно, ау, я точно ливерку смотрю? так. щас проверим, ага, счет 1-3 ливерка аутсайдру с0сет! да, точно ливерка!)))

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  13. gio 28.01.2018 00:00 # gio
    Всем ван дейк посоны

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  14. van-der-slav 27.01.2018 23:59 # van-der-slav
    скаузеры еще над линделефом смеялись

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  15. mancityman 27.01.2018 23:59 # mancityman
    ливалуп, ливалоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооп))

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  16. melwood-lfc 27.01.2018 23:58 # melwood-lfc
    ХЕЙТЕРКАМ КАРИУСА ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПИСЬ ПИСЬ НА РОТАН
    И ЗАЩИТНИКАМ МИМОЛЕТА ТОЖЕ

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  17. ian 27.01.2018 23:58 # ian
    Только пришёл домой. Че как Миньоле, защита, кто не тащит сегодня? Ну дрозды всегда были неудобным соперником, благо это кубок, но все же без трофея заканчивать сезон печально.
    Про главное чуть не забыл, пенсы смотрят нас?

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  18. van-der-slav 27.01.2018 23:56 # van-der-slav
    че как там ливер? все как всегда?

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  19. bezviz 27.01.2018 23:55 # bezviz
    просто ору с ввд, его уже и обходят, голевые угловые привозит, нифига не спасает, 75 млн, вот же топово колбасу нае6али)

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  20. ccchelsea 27.01.2018 23:54 # ccchelsea
    Будет не справедливо если лузерхуй хотя бы гол отыграет.

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