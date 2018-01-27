У Альваро Мораты умер близкий друг

Альваро Мората Возвращение нападающего Альваро Мораты в стартовый состав "Челси" может быть отложено из-за смерти близкого друга.

Напомним, экс-игрок "Реала" пропустил ответный полуфинал Кубка Лиги против "Арсенала" в минувшую среду. Не примет участия Мората и в воскресном матче Кубка Англии против "Ньюкасла" — правда, уже по причине проблем со спиной.

Меж тем, на текущей неделе из Испании пришла весть о том, что близкий друг Альваро разбился в автомобильной аварии. Узнав об этом, главный тренер "синих" Антонио Конте позволил своему подопечному прервать восстановление после травмы спины.

Как сообщает The Telegraph, "Челси" старается всячески поддержать Морату. При необходимости Альваро даже сможет взять дополнительные дни отгула, сообщает The Telegraph.

Такого рода трагедия может стать еще одним ударом по психологическому состоянию Мораты, который выглядит откровенно неважно в последние недели. Также это дополнительно подтолкнет "синих" к покупке нападающего в остатке зимнего трансферного окна.



Метки Мората, происшествия, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2018 21:30

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Последние комментарии:




  1. bluehonorcfc9 27.01.2018 23:20 # bluehonorcfc9
    Прям как Торрес,классный игрок скиловый но морально слаб.

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  2. manutd-20champ 27.01.2018 23:01 # manutd-20champ
    по ходу жена разбился...

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  3. bezviz 27.01.2018 22:41 # bezviz
    я все понимаю, но помню у Лэмпса умерла мама и он спустя несколько дней вышел на матч 1/4 лч и покарал ливерку, Терри и Дрогба играли на уколах, даже Азар, а тут постоянно спина, отдых, отгулы. не нравится мне это если честно...

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  4. farot 27.01.2018 21:50 # farot
    Небось друг был болельщиком Ливерпуля. Спецом разбился, чтобы сильнее дестабилизировать Альваро

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  5. dragonishka 27.01.2018 21:33 # dragonishka
    Соболезную

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  6. smokekush 27.01.2018 21:32 # smokekush
    слабый игрок

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