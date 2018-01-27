У Альваро Мораты умер близкий друг

Возвращение нападающего Альваро Мораты в стартовый состав "Челси" может быть отложено из-за смерти близкого друга.

Напомним, экс-игрок "Реала" пропустил ответный полуфинал Кубка Лиги против "Арсенала" в минувшую среду. Не примет участия Мората и в воскресном матче Кубка Англии против "Ньюкасла" — правда, уже по причине проблем со спиной.



Меж тем, на текущей неделе из Испании пришла весть о том, что близкий друг Альваро разбился в автомобильной аварии. Узнав об этом, главный тренер "синих" Антонио Конте позволил своему подопечному прервать восстановление после травмы спины.



Как сообщает The Telegraph, "Челси" старается всячески поддержать Морату. При необходимости Альваро даже сможет взять дополнительные дни отгула, сообщает The Telegraph.



Такого рода трагедия может стать еще одним ударом по психологическому состоянию Мораты, который выглядит откровенно неважно в последние недели. Также это дополнительно подтолкнет "синих" к покупке нападающего в остатке зимнего трансферного окна.